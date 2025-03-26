"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой - 26.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250326/1062057450.html
"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой
"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой - 26.03.2025 Украина.ру
"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой
Украина прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Об этом российским СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель военкора Первого канала 35-летней Анны Прокофьевой
2025-03-26T12:09
2025-03-26T12:09
новости
россия
запад
украина
андрей захаров
юрий бутусов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
совбез
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062056822_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_244f826ce91754c796a59c97f742eaca.jpg
Захарова многократно высказывалась о том, что Запад демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. В частности, в ноябре, когда отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, дипломат напомнила Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.В среду, 26 марта, стало известно о гибели журналистки Первого канала Анны Прокофьевой и ранении видеооператора канала Дмитрия Волкова. Сообщается, что автомобиль съемочной группы подорвался на мине. Оператор доставлен в Курскую областную больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.Чуть больше суток назад ВСУ атаковали еще одну съемочную группу, в результате погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.Примерно в то же время тяжелые ранения получил корреспондент канала "Звезда" Никита Гольдин, его состояние остается тяжелым. Также стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова, его жизнь сейчас вне опасности.Сразу после случившегося украинский журналист Юрий Бутусов выложил в свои соцсети пост ликования, где радовался смерти своих российских коллег, а также признал тот факт, что их убийство было заранее спланировано."А вот и объективный контроль и привязка по месту точной ракетной атаки ВС Украины по группе [российских] государственных пропагандистов. 24 марта под Купянском украинские разведчики и ракетчики сработали мастерски", - написал Бутусов.Во вторник, 25 марта, комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся прицельным убийством безоружных журналистов, а в МИД РФ подчеркнули, что очередная атака ВСУ на прессу демонстрирует террористическую сущность правящего на Украине режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что "тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие".
https://ukraina.ru/20250326/1062055627.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062056822_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_692ff4d5f004a80aa5dfc3e7ef27343e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, андрей захаров, юрий бутусов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, совбез, журналисты
Новости, Россия, Запад, Украина, Андрей Захаров, Юрий Бутусов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Совбез, журналисты

"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой

12:09 26.03.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Украина прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Об этом российским СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель военкора Первого канала 35-летней Анны Прокофьевой
"Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать", - подчеркнула дипломат.
Захарова многократно высказывалась о том, что Запад демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. В частности, в ноябре, когда отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, дипломат напомнила Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.
В среду, 26 марта, стало известно о гибели журналистки Первого канала Анны Прокофьевой и ранении видеооператора канала Дмитрия Волкова. Сообщается, что автомобиль съемочной группы подорвался на мине. Оператор доставлен в Курскую областную больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Чуть больше суток назад ВСУ атаковали еще одну съемочную группу, в результате погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.
Примерно в то же время тяжелые ранения получил корреспондент канала "Звезда" Никита Гольдин, его состояние остается тяжелым. Также стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова, его жизнь сейчас вне опасности.
Сразу после случившегося украинский журналист Юрий Бутусов выложил в свои соцсети пост ликования, где радовался смерти своих российских коллег, а также признал тот факт, что их убийство было заранее спланировано.
"А вот и объективный контроль и привязка по месту точной ракетной атаки ВС Украины по группе [российских] государственных пропагандистов. 24 марта под Купянском украинские разведчики и ракетчики сработали мастерски", - написал Бутусов.
Во вторник, 25 марта, комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся прицельным убийством безоружных журналистов, а в МИД РФ подчеркнули, что очередная атака ВСУ на прессу демонстрирует террористическую сущность правящего на Украине режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что "тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие".
11:21
Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны ПрокофьевойВ Белогородкой области, куда пытались проникнуть ВСУ, погибла журналист Первого канала 35-летняя Анна Прокофьева. Такие заявления сделали военкоры Александр Сладков и Владимир Романов, чуть позже информацию подтвердили и в пресс-службе канала
 
НовостиРоссияЗападУкраинаАндрей ЗахаровЮрий БутусовДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСовбезжурналисты
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Украинский штурмовик осужден за теракт в Курской области
12:12В Британии назвали черноморское соглашение "победой Путина"
12:09"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой
12:07Черноморская сделка и запрет на удары по энергетике: в чем проблема и будет ли работать
11:54Стал "звездой" посмертно: солдат ВСУ вел стримы из Курской области
11:45Константинов назвал дикостью картину с горящим Кремлем в Офисе Зеленского
11:32Парламент Армении окончательно принял законопроект о вступлении в ЕС
11:24Европейские страны недовольны "ястребиной" позицией Каллас в отношении России
11:21Военкоры сообщили о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой
11:19Минобороны РФ выяснило, с какой целью Украина кормит солдат психотропами
11:12На Украине признали, что Россия не била по энергообъектам после переговоров с США
10:56Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье
10:49Экс-боевик "Азова"* задержан в Кривом Роге: СБУ обвинила Россию в вербовке военного
10:45Одна семья. Две истории героев Победы
10:42"Это неудобный факт": спецпосланник Трампа напомнил Киеву, что он требует назад чужие боеголовки
10:29Зеленский допустил "унизительный" для Украины мир, и призвал Запад спонсировать "уставших" солдат ВСУ
10:20Захарова осудила бесчинства Киева по зачистке информпространства
10:17Эти друзья хуже врагов: Трамп заявил, что ЕС обчистил "мягкий и слабый" Вашингтон, и назвал сумму
10:01"Я не увидел этого неудачника в группе": Уолц рассказал, кем прикинулся журналист в секретном чате
09:44Самая массированная атака ВС РФ на Кривой Рог. Лебедев рассказал, куда еще прилетели "Гераньки"
Лента новостейМолния