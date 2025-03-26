https://ukraina.ru/20250326/1062057450.html

"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой

"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой - 26.03.2025 Украина.ру

"Массовая гибель журналистов": Захарова прокомментировала убийство военкора Прокофьевой

Украина прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать. Об этом российским СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель военкора Первого канала 35-летней Анны Прокофьевой

2025-03-26T12:09

2025-03-26T12:09

2025-03-26T12:09

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Захарова многократно высказывалась о том, что Запад демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. В частности, в ноябре, когда отмечался Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, дипломат напомнила Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.В среду, 26 марта, стало известно о гибели журналистки Первого канала Анны Прокофьевой и ранении видеооператора канала Дмитрия Волкова. Сообщается, что автомобиль съемочной группы подорвался на мине. Оператор доставлен в Курскую областную больницу, где его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.Чуть больше суток назад ВСУ атаковали еще одну съемочную группу, в результате погибли корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.Примерно в то же время тяжелые ранения получил корреспондент канала "Звезда" Никита Гольдин, его состояние остается тяжелым. Также стало известно о ранении журналиста ТАСС Михаила Скуратова, его жизнь сейчас вне опасности.Сразу после случившегося украинский журналист Юрий Бутусов выложил в свои соцсети пост ликования, где радовался смерти своих российских коллег, а также признал тот факт, что их убийство было заранее спланировано."А вот и объективный контроль и привязка по месту точной ракетной атаки ВС Украины по группе [российских] государственных пропагандистов. 24 марта под Купянском украинские разведчики и ракетчики сработали мастерски", - написал Бутусов.Во вторник, 25 марта, комментируя произошедшее, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся прицельным убийством безоружных журналистов, а в МИД РФ подчеркнули, что очередная атака ВСУ на прессу демонстрирует террористическую сущность правящего на Украине режима. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что "тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждет неминуемое возмездие".

https://ukraina.ru/20250326/1062055627.html

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новости, россия, запад, украина, андрей захаров, юрий бутусов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, совбез, журналисты