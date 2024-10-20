https://ukraina.ru/20241020/1058205428.html

Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС

Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС - 20.10.2024 Украина.ру

Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС

Текущая ситуация для противника безрадостная. Но это не значит, что нам надо подбрасывать чепчики в воздух. Это означает, что Украина будет креативить и поднимать ставки. И Зеленский сделает все, чтобы втянуть Россию и Запад в прямую войну

2024-10-20T08:30

2024-10-20T08:30

2024-10-20T08:30

интервью

украина

запад

россия

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

сво

ядерная война

сша

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Для него руины, где он будет победителем, лучше, чем целая страна, где его повесят, считает военный историк и журналист Евгений НоринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состояла следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу". Причем он влез со своим планом именно в тот момент, когда Запад в преддверии выборов в США поставил на паузу вопрос эскалации с Россией, а новый президент Америки приступит к исполнению своих обязанностей только в январе 2025 года.- Евгений, почему Зеленский так спешит со своим желанием довести ситуацию до прямого столкновения Запада и России, что не может дождаться января? Есть ли надежда, что к тому моменту у Украины, как вы говорите, крякнется фронт или энергетика?- У Зеленского сейчас действительно аховое положение.Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года. Соотношение сил колеблется, но не в пользу Украины. Бусификация приводит к тому, что в армию попадают не очень мотивированные люди с низким боевым духом, которые склонны к спонтанным проявлениям паники и оставлению позиций.Два наших последних успеха на фронте были связаны именно с этими историями. Под Угледаром и под Курском были ситуации, когда какая-то часть противника начинала паниковать и неорганизованно уходить в тыл.Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент.Во-вторых, впереди зима, которую Украину встречает в наихудшем положении за это время. У нее серьезно повреждена энергетика. Экономика еще не помирает, но задыхается. А денег взять некуда.В-третьих, Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании. В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО. Так, мы в Днепропетровской области одним махом вынесли весь комплекс "Пэтриот": две пусковых установки, кабину управления и радиолокационную станцию. А "Пэтриотов" на Западе конечное количество. И западная помощь тоже конечна.Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Но фактически Зеленский предлагает, чтобы НАТО воевал за него. И уж тем более он требует использовать западное оружие по полной программе.В СМИ просочились довольно убедительные списки целей в российском тылу, на которых настаивает Зеленский. Пороховой завод в моей родной Перми, оборонные предприятия в Татарстане, а также ряд объектов в Москве и Санкт-Петербурге. То есть Зеленский просит Запад дать ему погулять на все.Более того, к этому большому количеству целей требуется большое количество ракет. Все-таки российская ПВО уже не сидит на месте. Мы на это как-то не обратили внимание, но недавно мы отбили неистовый раш "Атакамсами", которые запустили по Крымскому мосту. Противник запустил 12 ракет сразу, и все они были сбиты. И не факт, что у Запада есть такое количество ракет, чтобы спокойно передать их Украине.Я не могу залезть в голову Зеленскому, но по поводу его плана может быть несколько вариантов.Первое. Это попытка выпросить доллар, чтобы дали цент.Второе. Он пытается заинтересовать Запад лично в себе. Об этом свидетельствует пункт плана выкачивании украинских полезных ископаемых и о том, что за безопасность Европы будет отвечать украинская армия, а не американская. И это предложение не лишено рационального зерна. Во-первых, Украина официально станет страной-ландскнехтом. Во-вторых, эта страна обладает армией с опытом современной войны с серьезным противником, которую можно сбагрить кому угодно.Во всяком случае, такие предложения более логичны, чем призывы к Западу воевать за Украину. Украина же не является для США единственным фронтом. У них любимый союзник ведет войну на Ближнем Востоке. Между Украиной и Израилем Штаты однозначно выберут Израиль.Третье. Зеленский таким образом может попытаться продать своему обществу следующий посыл: "Я просил у Запада помощи, но Запад нас предал. Поэтому нам придется договариваться". И если ситуация для Украины будет совсем аховой, ей нужно будет попробовать хоть как-то и хоть с чем-то выйти на переговоры. Вот он и пытается подстелить соломку.Весь этот год украинская и западная военная аналитика говорила следующее: "Рано или поздно русские закончат наступать, потому что у них сил не хватит". Но наше наступление не останавливается. Освобожденное село под Курском, продвижение в Дзержинске (Торецке), занятие новых позиций под Часов Яром, окружение Селидово. А это для противника чревато тем, что в его цепи будет все больше слабых звеньев.К тому же, этой зимой Украину ждет беспрецедентная волна ракетных атак по объектам энергетики.Последнее. План Зеленского предусматривает очень серьезную эскалацию конфликта. Но он не говорит о том, чем может ответить Россия. Эскалация – это дорога с двусторонним движением. Мы же еще не трогали украинские АЭС. А если мы сочтем, что речь будет идти о серьезной угрозе нашей безопасности, мы можем к этому перейти.Есть же фундаментальная разница в западном и российском подходе к таким вещам.Запад считает, что надо наваливать издержки на противника, чтобы он решил, что противостояние ему слишком дорого обходиться и выходит из игры. Россия же действует в логике реакции на угрозу. Если угроза становится слишком велика, мы сами эскалируем ситуацию.В случае с Украиной мы это видели уже три таких примера: Крым, операция российских войск в Донбассе в августе-сентябре 2014 года и само СВО. Во всех трех случаях мы максимально быстро и жестко реагировали на угрозу. Во всех трех случаях наша реакция оказывалась неожиданной для всех.- Разве удары по украинским АЭС станут неожиданностью для противника?- Именно. До сих пор Россия эту красную линию соблюдала.Я не имею в виду прямые удары, когда ракета влетела в реактор. Полностью АЭС развалить крайне трудно. Но своими ударами по подстанциям можем заставить Украину заглушить реакторы. Это будет страшно смотреться и при этом не приведет к ядерной катастрофе.На такой шаг Москва решится только в том случае, когда мы столкнемся с экзистенциальной угрозой. В этом случае Украину постигнет коллапс.На Западе не всегда понимают эту нашу логику. Но там понимают, что не хотят войны лоб в лоб. А план, рассчитанный на то, что противник испугается вас и отвернет – это игра в русскую рулетку с пятью пулями в барабане. Зачастую противник идет на таран, и стороны оказываются в ситуации, которую они вообще не ждали.- Что мы можем считать неприемлемой для нас угрозой?- Когда десятки "Атакамсов" полетят на Москву. Мы будем считать это экзистенциальной угрозой, на которую будем реагировать очень разными способами. Я бы даже не исключал ударов по территории, где эти ракеты производятся. Надеюсь, Запад это понимает. Все-таки умирать из-за Украины никому не хочется. Буйные есть, а сумасшедших – меньше.Да, мы слышим наглые заявления от Польши, Эстонии и Финляндии. Но они это говорят потому, что не будут принимать таких решений. Мы пока ни одной польской бригады на фронте не увидели.Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и сказать, что это – зона их интересов. Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Но разбить Россию с позиции силы они не смогут.Я не скажу, что у нас все хорошо. Но у нас есть резервы. У нас есть нехватка людей, но она не такая критическая, как у Украины. И у нас прошла только одна волна мобилизации. Противник должен это учитывать.Причем не только наша элита мыслит категориями экзистенциальной угрозы, но и наше общества. Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Почему использование солдат-срочников под Курском не вызвало никаких протестов? Потому что дело серьезное.Так что мы понимаем, почему Зеленский носится с этим "планом победы". Но Запад отнесся к нему крайне сдержанно.- Способен ли Зеленский вытворить нечто такое прямо перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации? Например, экзотический, но вполне рабочий вариант с нападением "Украинского иностранного легиона" на Калининград с территории Польши.- Наверняка попытается.Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Нападение на Курскую область – это часть такого креатива. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив.Удары по Крыму и Керченскому мосту? Это уже ни о чем. Армия снабжается по сухопутному коридору, флот перебазировался в Новороссийск. Я не исключаю, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, попытается спровоцировать новую волну исламистского террора в России.Но успеют ли они что-то изобрести и как это сработает? Понятия не имею.Повторюсь, в текущей ситуации Украина войну проигрывает. Это произойдет не завтра. Момент, когда начнется лавинообразное обрушение, никто не предугадает. А он может начаться. Сегодня у нас паника, завтра из тцкшников пытаются собрать бригаду "Вертухай", а они превращаются в гвардию революции.- Вы как-то у себя в телеграм-канале по поводу проигрыша Украины в инерционном сценарии написали: "Раньше мы долго брали бабкосела, теперь пошли бабкограды. Так, глядишь, доберемся до бабкополисов".- Повторюсь, если ситуация будет продолжаться в этом же ключе, проблемы Украины будут идти по нарастающей.Мы научились выносить вражескую ПВО. Мы научились кошмарить ближний и средний тыл противника при помощи "Ланцетов". Мы научились уничтожать трудно поражаемые цели вроде "Хаймарсов". Интенсивность ударов "Гераней" повышается и повышается. Интенсивность пусков ракет тоже помаленьку растет. И я не исключаю, что на Украину полетит огромное количество баллистики.А на фронте противник столкнется с нехваткой резервов и нарастающих оперативных кризисов. Украине приходится латать этот тришкин кафтан, и каждая такая латка стоит ей серьезных потерь. А если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, в какой-то момент у них крякнется большой участок фронта и армия побежит. В небольших масштабах мы это уже наблюдаем. Надеюсь, увидим и в большом масштабе.Например, мы подойдем к Сумам и возьмем их в артиллерийскую блокаду, когда мы будем вести огонь по объектам ВСУ внутри города. Или, например, рухнет харьковский энергетический узел, что приведет к бегству населения. В этом случае киевскому режиму придется вытаскивать из кармана большое количество денег. На 2025 год еще деньги есть, но если следующая ракетная волна окажется разрушительной, денег не хватит.Пока же наши цели очевидны. Впереди – оставшаяся часть Донбасса. Мы выходим к Славянско-Краматорской агломерации с двух сторон – от Часов Яра и от Торецка. А если мы еще и приблизимся к Покровску, Украине будет совсем уж "и кюхельбекерно, и тошно". Со стороны Торецка – кюхельбекерно, со стороны Покровска – тошно (смеется).Понимаете, когда у противника истощены резервы и слаб фронт, перед вами открываются удивительные возможности. Там уже и Днепропетровская область недалеко. Да и еще один заход в Харьковскую область можно провернуть.Резюмирую. Текущая ситуация для противника безрадостная. Но это не значит, что нам надо подбрасывать чепчики в воздух. Это означает, что Украина будет креативить и поднимать ставки. И Зеленский сделает все, чтобы втянуть Россию и Запад в прямую войну. Для него руины, где он будет победителем, лучше, чем целая страна, где его повесят.О других особенностях момента в ходе специальной военной операции "Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье"

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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