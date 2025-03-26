https://ukraina.ru/20250326/1062049125.html

Их борьба

Их борьба - 26.03.2025 Украина.ру

Их борьба

Информационная среда устроена таким образом, что внимание потребителя постоянно концентрируется на каком-то одном событии или явлении, на одном направлении развития ситуации, каковые в данный конкретный момент представляются важными или просто случайно попали в фокус внимания СМИ.

2025-03-26T05:14

2025-03-26T05:14

2025-03-26T05:16

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При этом общественный спрос на слухи, скандалы, интриги давно превратил журналистов из скрупулёзных репортёров–собирателей фактов в охотников за сенсациями и даже в создателей сенсаций, которых всегда не хватает на всех.Спрос определяет предложение. Марков Твенов в журналистике всегда было мало – большинство серые, унылые, с трудом выражающие письменно свою мысль (если она появляется) люди. В доинтернетную эпоху спрос на них существовал так как кто-то должен был ездить в отдалённые провинции и в чужие страны, собирать там новости и сообщать согражданам. Но ныне, каждый сам себе репортёр и любой человек в режиме реального времени может с минимальными затратами времени и сил получить полную информацию, включая видео-картинку о любом событии на планете.От журналистов потребовалась интерпретация того, что человек и без них видит, но не всегда может понять или объяснить происходящее. Ни один из нас просто не обладает достаточной квалификацией во всех вопросах: от сезонной миграции птиц, до взрывов сверхновых в дальнем космосе. Так или иначе, помимо информации о событии нам всё чаще требуется пояснение – что это такое, как на нас повлияет и как к этому относиться.Перед журналистами и перед СМИ в целом внезапно возникла задача, для решения которой они никогда не были предназначены и решить которую не могут – от них потребовалось в считанные часы, а то и минуты проанализировать весь поток поступающего материала и выдать материал, по качеству оценки не уступающий научным трудам, на которые затрачивались десятилетия.Раньше газеты давали только информацию о событии, затем её обрабатывали эксперты, завязывавшие дискуссию в толстых профильных журналах и лишь на заключительном этапе подключались учёные, писавшие монографии на основе уже обработанного и упорядоченного материала, после чего коллективы наиболее выдающихся специалистов готовили энциклопедические статьи, в которые включались лишь оценки, прошедшие проверку временем, дискуссией и подтверждённые всеми имевшимися к моменту составления энциклопедической статьи фактами (и то периодически приходилось переписывать статьи в соответствии с новыми открытиями).Теперь же от СМИ, поселившихся в интернете и ставших практически универсальными (ТВ, радио, газета и журнал в одном лице) общество требует энциклопедического качества любого материала, написанного на злобу дня. Требовать-то оно требует, но дальше получается, как со слоном из известного анекдота: "Съесть-то он съест, но кто ж ему даст?" Поскольку нельзя совершить невозможное, общество, вместо сухих фактов или корректного анализа получает наукообразный суррогат измышлений, домыслов, интерпретаций и прямых фальсификаций, задача которого заключается не столько в информировании, сколько в привлечении и удержании внимания.В результате, большая часть СМИ, описывающая консультации России и США по глобальному урегулированию, описывают процесс в двух вариантах:· более "патриотичные" задаются вопросом "смогут ли США опять обмануть Россию?"· более прагматичные формулируют этот вопрос иначе: "кто кого обманет?"Обществу интересно, общество спорит, выдвигает предположения, развивает теории заговора, надеется и отчаивается, в общем, ведёт жизнь активную и насыщенную. Людям приятно, прочитав очередную заметку в пятьдесят строк, чувствовать себя более знающими, понимающими и опытными, чем "эти дипломаты", которые "опять сдадут все интересы" и "эти политики", у которых "одни договорняки".Только самые умные из читателей задаются вопросом: "неужели же власти не читают эти мудрые статьи?", а самые встревоженные спрашивают "почему они эти статьи не читают?" Ведь в трёх словах же расписано как нам обустроить вселенную, не привлекая внимание санитаров. Уже давно могли бы жить – не тужить в "лучшем из миров", а власти-то всё с проклятыми англо-саксами пытаются договориться, которые нас обманывали уже в те времена, когда древние укры море копали.Политику потому и сравнивают с шахматами (а не с картами, в которые привыкли играть многие, рассуждающие о политике), что доска видна всем – позиции сторон как на ладони, все ходы записаны и все комбинации считаются заранее. "Обмануть" в такой игре, значит переиграть, лучше и дальше посчитать, найти не найденную противником комбинацию. Это вам не в подкидного дурака мухлевать.Причём, найдя интересный вариант развития позиции и получив превосходство, вы не можете быть уверены, не только в том, что ваш оппонент не найдёт контригру, но также в том, что он не посчитал этот вариант заранее и не приготовил вам неожиданную ловушку. Именно поэтому крайне важно адекватно оценивать изначальные и неизменные интересы находящихся в игре государств.Сегодняшние консультации по глобальному урегулированию оцениваются участниками (а это только Россия и США, чтобы ни думали об этом остальные) с умеренным оптимизмом, но не факт, что они завершатся реальными переговорами и договорённостями, пока ещё основные противоречия не только не преодолены, но даже по сути не обсуждались. Стороны стараются наработать позитивный опыт и взаимное доверие, решая самые простые, технические вопросы. И то пока дело идёт со скрипом, хоть и Москва, и Вашингтон проявляют очевидное стремление к достижению соглашения.Началось всё с того, что после провала украинского летнего, 2023 года, наступления, США, осознав, что кампания против России проиграна, стали добиваться мира на Украине, пытаясь при этом отделаться уступкой контролируемых Россией территорий. К моменту прихода в Белый дом Трампа, положение Запада резко ухудшилось. Об Украине мы не говорим, так как она воюет только за счёт западных денег и западной военно-технической помощи, по сути войну ведёт Запад. Байден ещё дотянул свой срок, не уступая в переговорном процессе, но состояние западных экономик настойчиво требовало решения: уступки России ради срочного мира (пока поражение Запада не стало очевидно всему миру) или переход к ядерному шантажу, чреватому быстрой эскалацией вплоть до Третьей мировой войны.Когда Трамп говорил, что политика администрации Байдена вела мир к ядерной войне, он не шутил и не преувеличивал. Команда Байдена войны, конечно не хотела, но не соглашаясь на уступки России, она к ней объективно двигалась. Именно так оценила ситуацию и Национальная разведка США в своём первом при Трампе отчёте.Какой же выход из дилеммы война/уступки предложил Трамп? Он решил договориться с Россией за счёт Украины и Европы. Таким образом в трамповской интерпретации событий США не проиграли – проиграли их союзники, а Америка "благородно" помогает им спастись, своевременно инициировав мирные переговоры с Россией. Помните, что Трамп заявил сразу после инаугурации? "Украина – проблема Европы"? – сказал он: "Путь Европа её и решает, а США вмешиваться не будут"Этот ход Вашингтона оказался для Киева и Брюсселя совершенно неожиданным и в корне поменял для них всю ситуацию на доске. Они считали, что могут ещё долго играть, что партия ещё не перевалила через миттельшпиль и внезапно обнаружили себя в эндшпиле, да ещё и в проигранной позиции.Но, в отличие от шахматной партии, политическая никогда не заканчивается (могут исчезнуть отдельные игроки, на их место придут новые, а партия продолжается весь срок существования человеческой цивилизации). Поэтому Киев и Брюссель моментально начали совать США палки в колёса, пытаясь сорвать переговорный процесс. Фактически они заранее дают понять, что будут саботировать любые договорённости и провоцировать продолжение и даже расширение конфликта.Зачем им это надо? Ведь они уже проиграли.Именно потому, что США хотят расплатиться ими за коллективное поражение Запада. Они, и не только они, просто остальные пока молчат, прекрасно понимают, что если Россия и США договорятся, остальному миру останется только выполнять – десять тысяч ядерных боеголовок совокупного (российско-американского) арсенала, это аргумент, который не перекрывается ничем.У маленьких и слабых пространство для манёвра есть только пока сильные не договорились. Пока сильные враждуют, они заинтересованы в союзниках, а маленькие и слабые могут выбирать кому подороже и перспективнее продать свою благосклонность. Но как только сильные договорятся, окно возможностей закроется. Поэтому Украина и Европа будут вести борьбу за срыв российско-американских договорённостей до конца.Российские союзники пока не демонстрируют подобной нервной реакции только потому, что проиграли США и платить надо им за счёт своих союзников. Россия пока что занимает достаточно жёсткую позицию. Но наблюдают они за российско-американским медовым месяцем внимательно, так как прекрасно понимают, что соглашение, если оно будет достигнуто, может быть только комплексным – о глобальном мироустройстве. Москва изначально обозначила необходимость на определённом этапе собрать глобальную конференцию для окончательного оформления нового мира. США пока явно пытаются обойтись двусторонним форматом. Реакция остальных заинтересованных стран не в последнюю очередь зависит и от того чья концепция победит.Пока Россия делает ставку на согласие за счёт учёта интересов всех реальных игроков, а США, в традиционной для себя манере, выбирают метод подавления. Просто если до сих пор они пытались, опираясь на традиционный Запад подавить Россию и Китай, то сейчас они согласны пожертвовать своими западными союзниками, чтобы поделить мир на двоих с Россией.Всё это, конечно, в Кремле просчитывается. Как просчитывается и то, что сразу же после раздела мира на двоих, США начнут интриговать против России, пытаясь составить против неё новую коалицию и вернуться к единоличному доминированию в глобальной политике. Но просчитывается и возможность и даже неизбежность (в случае провала переговоров) возвращения Вашингтона к конфронтационному сценарию с опорой на Европу уже сейчас.Как я писал выше, возможных комбинаций в этой игре много. Игра Кремля заключается в том, чтобы как можно дольше вести США по пути компромисса за счёт ЕС и Украины. Чем больше позиций они сдадут в процессе предварительных консультаций, тем труднее им будет вернуться к конфронтационному сценарию и тем больше будет шансов в конечном итоге убедить их принять российскую концепцию глобальной конференции по новому мироустройству.Но и в Вашингтоне всё это понятно – мировая шахматная доска открыта всем взглядам. И они постоянно считают свои комбинации, чтобы добиться такого формата урегулирования, который максимально выгоден им.И молчаливые союзники России, и визжащие от негодования союзники США тоже присутствуют в игре и тоже просчитывают свои комбинации, внося дополнительную хаотизацию в и без того далеко не упорядоченное пространство. Поэтому считать и реагировать надо постоянно. Остановиться и успокоиться невозможно. Конец истории не наступил и пока наступать не планирует.Те же, кто делает ставку на тупой обман, завершают как Украина – в луже собственной крови и дерьма. Потому, что политика, это вам не лобио кушать.О погибших на фронте СВО журналистах, которые отдали свои жизни, чтобы донести до читателей правду о войне и которые из горячих точек, где никогда не видели ни одного политолога, сообщали о том, чем живет солдат, армия и страна - в статье Павла Котова "Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, ес