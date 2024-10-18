"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией - 18.10.2024 Украина.ру
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"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией
"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией - 18.10.2024 Украина.ру
"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией
Если Трамп станет президентом, он предложит России какой-то бонус. Например, снять часть санкций, если она согласится на заморозку. Они будут продолжать в таком же духе, пока не почувствуют серьезную опасность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-18T06:20
2024-10-18T06:20
новости
россия
запад
украина
владимир брутер
дональд трамп
джо байден
харьков
херсон
запорожье
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Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, рассказал эксперт.По его мнению, момент, когда противоположная сторона согласится на переговоры произойдет "за 15 минут до сдачи Харькова". Даже если Трамп станет президентом, он именно это и предложит. Он предложит нам какой-то бонус. Например, снять 10% или 15% санкций, если Россия согласится на заморозку, указал он."А почему США должны предлагать больше? Они чем рискуют? Украиной? Она им неинтересна. Они могут продолжать в таком же духе сколько угодно, пока не почувствуют серьезную для себя опасность. Пока они ее не чувствуют. Почувствуют – будет другой разговор. Но до этого еще надо дожить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, украина, владимир брутер, дональд трамп, джо байден, харьков, херсон, запорожье, детали, сво, спецоперация, переговоры
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Джо Байден, Харьков, Херсон, Запорожье, детали, СВО, Спецоперация, переговоры

"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией

06:20 18.10.2024
 
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Если Трамп станет президентом, он предложит России какой-то бонус. Например, снять часть санкций, если она согласится на заморозку. Они будут продолжать в таком же духе, пока не почувствуют серьезную опасность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Российское руководство неоднократно заявляло, что проводит спецоперацию, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают ее позицию, рассказал эксперт.
По его мнению, момент, когда противоположная сторона согласится на переговоры произойдет "за 15 минут до сдачи Харькова".
"Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", — отметил Брутер.
Даже если Трамп станет президентом, он именно это и предложит. Он предложит нам какой-то бонус. Например, снять 10% или 15% санкций, если Россия согласится на заморозку, указал он.
"А почему США должны предлагать больше? Они чем рискуют? Украиной? Она им неинтересна. Они могут продолжать в таком же духе сколько угодно, пока не почувствуют серьезную для себя опасность. Пока они ее не чувствуют. Почувствуют – будет другой разговор. Но до этого еще надо дожить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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