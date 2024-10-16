https://ukraina.ru/20241016/1058115297.html

Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья - 16.10.2024 Украина.ру

Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья

У Украины есть три принципиальных проблемы. Первая это необученность и неслаженность боевого состава, второе - отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп и третье это противоречивая ситуация с общим командованием.

2024-10-16T03:57

2024-10-16T03:57

2024-10-16T03:57

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование Альянса в Германии, которое будет координировать поставки оружия ВСУ, добьется "перемен на поле боя".- Владимир Ильич, на что рассчитывает руководство Альянса?- Это пиар человека, который только что вступил в должность. От Рютте здесь ничего не зависит. А все зависит от человека, который будет президентом США и от того, какой курс он выберет.- А каков ваш прогноз на выборы в США?- По голосам выиграет Харрис. А ситуация в ключевых штатах очень близкая. Сказать, как закончатся выборы в Пенсильвании и Джорджии я не берусь. В каждом штате есть свой микрофаворит, но как говорят аналитики из штаба Харрис, если кто-то утверждает, что знает победителя, он просто врет.- Если предположить, что место в Белом доме займет Трамп, то следует ожидать, что он будет продавливать Россию на заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения?- У них у всех одинаковый план – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет.- Что Запад может использовать для давления на Россию?- Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, Рютте намекает, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, естественно, в долг. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия. Это стандартный подход, который существует все два с половиной года.- Как вы считаете, рассматривают ли в НАТО сценарий прямого военного столкновения с Россией и насколько европейцы к этому готовы? Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.- Подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер.Представьте, если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России. Что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве. Но он сумасшедший и дегенерат. Настоящий нацист.- Что может повлиять на решение Вашингтона перейти к вооруженному конфликту с Россией?- Общая ситуация. Если они поймут, что рискуют проиграть, то они должны будут либо соглашаться с этой ситуацией. Либо сильно поднимать планку. Пока они так не считают. Пока они считают, что проигрывают в размерах, которые их устраивают. Что они будут делать, когда ситуация станет критической, мы не знаем.Еще два с половиной года назад я говорил, что за 15 минут до сдачи Киева они будут обсуждать сдачу Харькова. А за 15 минут до сдачи Харькова будут обсуждать освобождение ЛДНР.- Есть мнение, что взятие Россией под контроль черноморского побережья, освобождение Одессы и Николаева заставит Запад отказаться от Украины.Представляете, когда это может произойти? Вашингтон и его союзники потратили на военные нужды Украины примерно в четыре-пять раз больше, чем военный бюджет России. Неужели они не смогут потратить еще, чтобы поддерживать эту ситуацию долго?- Тогда не понятна позиция ФРГ, которая отказывается передавать Украине танки "Леопард" и дальнобойные ракеты.- У ФРГ нет своей позиции. Шольц миролюб. Левый политик, против насилия, за дружбу народов. Он не хочет брать на себя слишком много крови. В "12 стульях" были такие персонажи Сашхен и Альхен, голубые воришки. Шольц такой же, он нажмет на кнопку ядерного оружия и отвернётся от пульта.Танки "Леопард", половину которых уничтожили, не меняют ситуацию. У Украины нет проблем с танками и с оружием. Если брать эти два с половиной года в ретроспективе, то у России гораздо больше проблем было с вооружением, чем у противоположной стороны.У Украины есть три принципиальных проблемы. Первая это необученность и неслаженность боевого состава, второе - отсутствие достаточного количества умелых и мотивированных штурмовых групп и третье это противоречивая ситуация с общим командованием, когда фактически общее командование осуществляют резиденты Запада, а местные кадры не очень понимают, что от них хотят.- Тем не менее эти проблемы не помешали командованию ВСУ осуществить вторжение в Курскую область.- У них хорошие аналитики. А у нас не хватает людей, чтобы держать резервные участки фронта. Аналитики, с которыми беседовал я, считают, что мы сдали Херсон, чтобы сберечь хорошо обученный контингент. То есть мы не хотим рисковать своими военнослужащими. У нас нет возможности импортировать личный состав и проводить мобилизацию.Российское руководство неоднократно заявляло, что мы ведем войну, пока противоположная сторона не согласится на инклюзивные переговоры, которые учитывают нашу позицию.Что касается Курска, то я сначала думал, что выкуривать их оттуда будут два-три месяца. Но сейчас думаю, что меньше четырех-пяти месяцев это не займет.Такой же сценарий они могут повторить и в Запорожской области, но там для них не слишком благоприятная ситуация. Тем более это потребует длительной подготовки.- Насколько от нас далек тот момент, когда противоположная сторона согласится на переговоры?- Я уже говорил, что это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры.Даже если Трамп станет президентом, он именно это и предложит. Он предложит нам какой-то бонус. Например, снять 10 или 15% санкций, если Россия согласится на заморозку. А почему США должны предлагать больше? Они чем рискуют? Украиной? Она им неинтересна. Они могут продолжать в таком же духе сколько угодно, пока не почувствуют серьезную для себя опасность. Пока они ее не чувствуют.Почувствуют – будет другой разговор. Но до этого еще надо дожить.Подробнее о том, что могут предложить США России в виде "мирных" инициатив - в статье Ростислава Ищенко "Мирный план" Байдена

https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html

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