https://ukraina.ru/20241015/1058114746.html

Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию - 15.10.2024 Украина.ру

Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию

Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России. Но, если команда будет отдана, богатым дядям с Запада не удастся скрыться от возмездия России даже под землей.

2024-10-15T21:01

2024-10-15T21:01

2024-10-15T21:01

интервью

россия

сша

украина

джо байден

владимир путин

дмитрий медведев

нато

оон

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058116173_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_ad7ffcb84d7ff39a187cc328e6a66335.png.webp

Об этом, а также о том, что мобилизация не спасет Украину, в интервью изданию Украина.ру рассказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.Ранее Джо Байден заявил, что США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу для всего мира. Дмитрий Медведев назвал это предложение хамством, подчеркнув, что обсуждения по СНВ с США столь же бессмысленны, как и попытки договариваться о перемирии с Гитлером в 1945 году.— Франц Адамович, президентский срок Байдена истекает. Фактически он сейчас никто. Тем не менее, именно сейчас он делает эти заявления. Почему?— Во-первых, несмотря на то, что Байден — "хромая утка", до января он остается президентом США и будет принимать решения.Во-вторых, его кандидаты на пост президента и вице-президента на фоне сложной обстановки в мире и покушений на Трампа могут проиграть выборы, поэтому Байдену сейчас нет смысла обострять риторику.Дело в том, что и Байден, и лидеры европейских государств объективно оценили заявления Путина о пересмотре Россией своей ядерной доктрины. Они понимают, что Россия — ведущая ядерная держава. Поэтому между Москвой и Вашингтоном всегда есть контакт на уровне министерств обороны и спецслужб. И наши профессиональные военные дали своим западным коллегам четкий совет: "Не шутите. Иначе это все может закончиться плохо".И эти компетентные люди на Западе в своей докладной записке изложили следующее: "У России есть колоссальное преимущество по качеству и количеству новых видов вооружений. За последние два года Москва это подтвердила. Поэтому давайте не будем рисковать". Владимир Путин еще в 2018 году во время выступления в парламенте показал всему миру, какими компетенциями сегодня обладает Россия. Запад, конечно, назвал их "мультиками", но на самом деле понял, что эти "мультики" смогут с ними сделать. США понадобится еще 20 лет, чтобы разработать современные боеприпасы в ядерном исполнении, которые есть у нас. Но и мы на месте стоять не будем.Отмечу также, что Россия старается не расширять украинский конфликт, оставляя его в рамках СВО. Хотя все понимают, что мы ведем прокси-войну с НАТО: с их специалистами, космической группировкой и военными технологиями. И Путин говорит Западу: "Ребята, вы перешли все красные линии. Вы дошли до края. Это вам наше последнее предупреждение".США этому предупреждению вняли. В частности, они не дали Израилю разрешение наносить удары по Ирану. Хотя Израилю Иран не нужен. Иран нужен Штатам. Но американцы понимают, что это уже будет перебор. Израиль и так ведет войну на пяти фронтах.Учения Китая вокруг Тайваня ("сигнал сепаратистам"), которые нацелены на блокаду ключевых портов и территорий, тоже настораживают. Приведение в полную боевую готовность вооруженных сил КНДР с расчехлением артиллерийских систем вдоль границы с Южной Кореей тоже вызывают серьезную озабоченность.В целом внешняя политика США сегодня находится в тупике. Их сенаторы сами говорят, что у них нет плана победы на Украине. При этом морально-психологическая ситуация на самой Украине тоже весьма плачевна. Да, ее накачали деньгами и оружием. Но там сохраняется социальное расслоение, людей на фронте не хватает. Натовские специалисты могут научить киевский режим использовать высокоточные системы, но на поле боя все решает пехота. Мобилизация им не помогает, потому что солдат не успевают готовить к условиям современной войны с использованием дронов и артиллерии. А тут еще русские запустили каток и медленно отодвигают противника от своих границ.У нас есть военный ГЛОНАСС (русский "Старлинк"), который обеспечивает нашим средствам поражения попадание в цель с точностью до 10 сантиметров. Военные об этом не говорят, но потихонечку испытывают. Мы пока не расчехлили основные арсеналы оружия и боеприпасов. Мы пока работаем старыми проверенным советскими системами. Именно поэтому Запад заговорил о заморозке конфликта.Но наш президент сказал, что второго Хасавюрта не будет. Мы готовы к переговорам только на наших условиях.— На счет российского ядерного потенциала — понятно. А готовы ли Китай, Северная Корея и США сокращать свои арсеналы?— Во-первых, никто не знает, какой запас ядерных вооружений у Китая и Северной Кореи. Говорят, что у них 600-700 видов боеприпасов, но это не факт.Во-вторых, Запад не воспринимает Китай и КНДР как ядерные державы. Их интересует Россия.Вообще по договору о стратегических вооружениях у всех сторон должно быть по 1550 боеприпасов. Россия до этого уровня пока не дошла, она может его еще нарастить. А вот американцев свой потенциал точно придется сокращать (у них 1600 боеголовок на атомных подводных лодках и стратегических авиационных крейсерах).Есть еще тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие. Многие говорят, что у США в этом аспекте есть преимущество. Но сами американские ученные провели исследование, которое показало следующее: если шесть современных ядерных боеприпасов (баллистическая ракета) упадут на территорию США, Америка с точки зрения моральных, экономических и человеческих потерь будет недееспособна как государство.Сами понимаете, что Россия может запустить по территории Америки не шесть, а гораздо больше боеприпасов. Даже если они две/трети наших ракет перехватят, США будут уничтожены.Ну, сделают их богатые дяди углубления для своих комфортных жилищ. Ну, проживут они там два года. А дальше что?Поэтому Запад делает ставку на нашу политическую, военную и экономическую систему, чтобы уничтожить Россию. На это мало кто обращает внимание, но США начали разрушать Советский Союз еще с 1973 года, когда на территории Пакистана создали террористическую организацию Талибан* и шесть лет терроризировали Афганистан. Штаты понимали, что русские помешаны на выполнении своих обязательств и что русских волнуют вопросы нравственности.А если бы мы не стали никого защищать, они бы через свои СМИ стали говорить, какие мы негодяи. Они же добились демонизации России по всему миру. А во что они превратили Украину? Возьмем хотя бы последнюю историю с женщиной в Одессе, которая вышла с русским флагом. Ее же задержали сами одесситы. Полиция только потом пришла.Потому я и говорю, что вводить войска в Афганистан было нельзя, а не вводить было невозможно. Из двух зол мы выбрали меньшее.Теперь насчет Украины. Посмотрите, какие там потери. Еще в 2022 году они говорили, что в ООН передали списки более 250 тысяч человек, которые пропали без вести. А в 2024 году местный "комитет солдатских матерей" говорят, что без вести пропали более миллиона человек. Я не знаю, как Украина после таких потерь поднимется.Когда Украина проиграет, она будет неинтересна англосаксам. А в том, что она проиграет, я не сомневаюсь. В следующем году мы закончим демилитаризацию Украины и параллельно начнем ее денацификацию. Мы покажем оставшимся в живых гражданам Украины, что они натворили и какова наша истинная история.— Вы думаете, что даже начавшаяся в Киеве мобилизация не поможет Украине протянуть 2025 год?— Сегодня основу российской армии составляют добровольцы, которые понимают, что нужно защищать страну. А когда больного человека ловят на улице и через два дня бросают на фронт, то толку от него никакого. На Украине становятся все больше подразделений, когда даже у командиров нет боевого опыта. Такое подразделение разбежится при первом же серьезном артобстреле. И никакой русский менталитет не может заменить опыт и оснащенность, которые сегодня есть у России.Но вернемся к началу разговора. Украина и США уже определили цели для ракетных ударов по России и ждут, когда будет дана команда. Команда рано или поздно будет дана. Но тогда будет и ответ, который они не ожидают.Знаете, как выпускник Академии Генштаба я одно время тоже возмущался по поводу того, почему мы на Украине не все делаем в соответствии с военной наукой. А теперь я понимаю, что наше военно-политическое руководство очень мудрое. Оно показывает, что мы ведем цивилизованную войну, чтобы нас никто не мог в чем-то обвинить.О том, как России победить используя беспилотную авиацию, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Павел Наркевич: Россия использует Угледар так, что "Ланцеты" и "Орланы" зачистят всю Украину.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230117/1042719523.html

https://ukraina.ru/20241015/1058105035.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, дмитрий медведев, нато, оон, ядерное оружие, вооружения, мобилизация, ракеты, сво