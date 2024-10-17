Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы - 17.10.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы - 17.10.2024 Украина.ру
Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
Генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и бесконечное количество вооружений. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2024-10-17T03:15
2024-10-17T03:15
новости
россия
украина
сша
владимир брутер
дональд трамп
нато
детали
война
европа
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Независимо от того, кто победит на выборах в США, у них у всех одинаковый план – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами, рассказал эксперт.При этом Майк Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, а генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, отметил он.Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.По мнению эксперта, подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул специалист."Представьте, если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России. Что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве. Но он сумасшедший и дегенерат. Настоящий нацист", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, владимир брутер, дональд трамп, нато, детали, война, европа, германия, вооружения, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Брутер, Дональд Трамп, НАТО, детали, война, Европа, Германия, вооружения, СВО, Спецоперация

Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы

03:15 17.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и бесконечное количество вооружений. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Независимо от того, кто победит на выборах в США, у них у всех одинаковый план – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами, рассказал эксперт.
При этом Майк Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, а генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, отметил он.
"Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия. Это стандартный подход, который существует все два с половиной года", — отметил Брутер.
Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.
По мнению эксперта, подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул специалист.
"Представьте, если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России. Что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве. Но он сумасшедший и дегенерат. Настоящий нацист", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.ру
О том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вчера, 19:30
Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский коньНынешнее решение Казахстана по поводу отказа от членства в БРИКС временное. Если его элиты увидят, что западное влияние утекает, как песок сквозь пальцы, то первыми побегут в тот же БРИКС. Это судьба всех государств-лимитрофов. Так делала Украина. Пока не заняла одностороннюю прозападную позицию и не превратилась в боевого холопа Запада.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир БрутерДональд ТрампНАТОдеталивойнаЕвропаГерманиявооруженияСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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03:15Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
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