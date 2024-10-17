https://ukraina.ru/20241017/1058150597.html

Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы

Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы - 17.10.2024 Украина.ру

Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы

Генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и бесконечное количество вооружений. Чтобы показать России, что она не может закончить конфликт и должна соглашаться на их условия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2024-10-17T03:15

2024-10-17T03:15

2024-10-17T03:15

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Независимо от того, кто победит на выборах в США, у них у всех одинаковый план – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, а экс-президент США Дональд Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами, рассказал эксперт.При этом Майк Помпео заявил, что вновь рассчитывает стать госсекретарем США, а генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что Украине выделят бесконечное количество денег и под это – бесконечное количество вооружений, отметил он.Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что нужно быть готовым к войне с Россией к 2029 году.По мнению эксперта, подготовка к войне и война это не одно и то же. Четкого намерения воевать с Россией у европейцев нет, но этот вопрос решают не они. Достаточно решения Вашингтона, чтобы ситуация приняла необратимый характер, подчеркнул специалист."Представьте, если из Харькова будут бить дальнобойным оружием по России. Что будет делать Писториус? Он ничего не решает. Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц согласен давать ракеты Taurus Украине и стрелять по Москве. Но он сумасшедший и дегенерат. Настоящий нацист", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Брутера: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья читайте на сайте Украина.руО том, что стало причиной провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией — в интервью Эдуарда Лозанского: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, сша, владимир брутер, дональд трамп, нато, детали, война, европа, германия, вооружения, сво, спецоперация