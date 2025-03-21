https://ukraina.ru/20250321/1061963112.html

С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов"

С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов" - 21.03.2025 Украина.ру

С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов"

С ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше боеприпасов, американским компаниям нужно строить полностью автоматизированные заводы. На это потребуется от трех лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T19:45

2025-03-21T19:45

2025-03-21T19:45

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Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.По словам эксперта, именно с ракетами для ПВО у украинской армии большие проблемы. Хотя в прошлом году компания Raytheon нарастила производство боеприпасов для "Пэтриота" аж на 10%, добавил он.Эксперт уточнил, что у них только два года ушло на строительство автоматизированного завода для производства 155-мм артиллерийских снарядов. Есть две основные причины того, почему Raytheon производит ракеты для "Пэтриота" вручную, указал он. Во-первых, потому что за последние 20 лет в таких ракетах не было большой потребности (у боевиков из Афганистана и Сирии не было авиации). Поэтому в основном эти ракеты шли на продажу, отметил Крапивник.Во-вторых, ручная сборка стоит дороже, и компании зарабатывают как можно больше денег. А теперь, когда речь зашла о настоящей войне, оказалось, что так просто расширить производство невозможно, добавил эксперт."Можете сами посчитать. Вы производите в год 660 ракет. Для каждой цели вам нужно минимум две ракеты. А 330 ракет вам хватит на одну полторы неделю боев. Запасов на складах у них очень мало", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

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