https://ukraina.ru/20250321/1061963112.html
С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов"
С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов" - 21.03.2025 Украина.ру
С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов"
С ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше боеприпасов, американским компаниям нужно строить полностью автоматизированные заводы. На это потребуется от трех лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T19:45
2025-03-21T19:45
2025-03-21T19:45
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станислав крапивник
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Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.По словам эксперта, именно с ракетами для ПВО у украинской армии большие проблемы. Хотя в прошлом году компания Raytheon нарастила производство боеприпасов для "Пэтриота" аж на 10%, добавил он.Эксперт уточнил, что у них только два года ушло на строительство автоматизированного завода для производства 155-мм артиллерийских снарядов. Есть две основные причины того, почему Raytheon производит ракеты для "Пэтриота" вручную, указал он. Во-первых, потому что за последние 20 лет в таких ракетах не было большой потребности (у боевиков из Афганистана и Сирии не было авиации). Поэтому в основном эти ракеты шли на продажу, отметил Крапивник.Во-вторых, ручная сборка стоит дороже, и компании зарабатывают как можно больше денег. А теперь, когда речь зашла о настоящей войне, оказалось, что так просто расширить производство невозможно, добавил эксперт."Можете сами посчитать. Вы производите в год 660 ракет. Для каждой цели вам нужно минимум две ракеты. А 330 ракет вам хватит на одну полторы неделю боев. Запасов на складах у них очень мало", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html
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новости, украина, россия, киев, станислав крапивник, сво, спецоперация, ракеты, вооружения, пво, зрк patriot, производство, всу, сирия, афганистан, экономика, оружие, война
Новости, Украина, Россия, Киев, Станислав Крапивник, СВО, Спецоперация, ракеты, вооружения, ПВО, ЗРК Patriot, производство, ВСУ, Сирия, Афганистан, экономика, оружие, война
С этим у ВСУ большие проблемы: Крапивник о том, почему у Киева заканчиваются ракеты для "Патриотов"
С ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше боеприпасов, американским компаниям нужно строить полностью автоматизированные заводы. На это потребуется от трех лет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.
По словам эксперта, именно с ракетами для ПВО у украинской армии большие проблемы. Хотя в прошлом году компания Raytheon нарастила производство боеприпасов для "Пэтриота" аж на 10%, добавил он.
"Казалось бы, ой-ой-ой. Только вместо 600 они теперь производят аж 660. Чтобы делать больше, нужно строить полностью автоматизированные заводы. На это потребуется от трех лет", — подчеркнул Крапивник.
Эксперт уточнил, что у них только два года ушло на строительство автоматизированного завода для производства 155-мм артиллерийских снарядов. Есть две основные причины того, почему Raytheon производит ракеты для "Пэтриота" вручную, указал он.
Во-первых, потому что за последние 20 лет в таких ракетах не было большой потребности (у боевиков из Афганистана
и Сирии
не было авиации). Поэтому в основном эти ракеты шли на продажу, отметил Крапивник.
Во-вторых, ручная сборка стоит дороже, и компании зарабатывают как можно больше денег. А теперь, когда речь зашла о настоящей войне, оказалось, что так просто расширить производство невозможно, добавил эксперт.
"Можете сами посчитать. Вы производите в год 660 ракет. Для каждой цели вам нужно минимум две ракеты. А 330 ракет вам хватит на одну полторы неделю боев. Запасов на складах у них очень мало", — резюмировал собеседник издания.