"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград - 21.03.2025 Украина.ру
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"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград
"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград - 21.03.2025 Украина.ру
"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград
У балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград". Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T19:30
2025-03-21T19:30
новости
калининград
россия
сша
станислав крапивник
нато
красная армия
вс рф
калининградская область
балтика
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Если гипотетически представить ситуацию, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, считает эксперт. Потому что в этом случае силы Западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику, указал он.И потом, сосредоточить силы для прорыва в Калининград противнику тоже будет сложно, потому что тогда Россия будет простреливать их и из Калининграда, и из Белоруссии, отметил Крапивник.И если Калининград сейчас тоже сможет продержаться хотя бы четыре месяца, то Прибалтика однозначно упадет быстрее, констатировал собеседник Украина.ру."Да, у нас есть проблема в виде Финляндии. Я общался с финнами и могу сказать, что у некоторых из них в голове дурдом. У них разваливается экономика, но они мечтают, как "Красная Армия снова будет умирать в наших лесах от холода и голода, а мы будем просто по ним стрелять", — указал Крапивник.Но, во-первых, современные Вооруженные силы России – это не Красная Армия образца 1939 года, а во-вторых, мы не будем "бегать за финнами по лесам", подчеркнул эксперт."Мы просто перекроем границу и ракетами будем выносить их энергетическую инфраструктуру. В Хельсинки воды не будет, потому что насосы работать не смогут. Тем более, Финляндия – не Украина. Что вы будете делать, когда зима придет?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241130/1059328723.html
калининград
россия
сша
калининградская область
балтика
балтийское море
финляндия
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новости, калининград, россия, сша, станислав крапивник, нато, красная армия, вс рф, калининградская область, балтика, балтийское море, экономика, нападение, финляндия, граница, энергетика
Новости, Калининград, Россия, США, Станислав Крапивник, НАТО, Красная Армия, ВС РФ, Калининградская область, Балтика, Балтийское море, экономика, нападение, Финляндия, граница, энергетика

"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград

19:30 21.03.2025
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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У балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград". Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Если гипотетически представить ситуацию, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, считает эксперт. Потому что в этом случае силы Западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику, указал он.
И потом, сосредоточить силы для прорыва в Калининград противнику тоже будет сложно, потому что тогда Россия будет простреливать их и из Калининграда, и из Белоруссии, отметил Крапивник.
И если Калининград сейчас тоже сможет продержаться хотя бы четыре месяца, то Прибалтика однозначно упадет быстрее, констатировал собеседник Украина.ру.
"Да, у нас есть проблема в виде Финляндии. Я общался с финнами и могу сказать, что у некоторых из них в голове дурдом. У них разваливается экономика, но они мечтают, как "Красная Армия снова будет умирать в наших лесах от холода и голода, а мы будем просто по ним стрелять", — указал Крапивник.
Но, во-первых, современные Вооруженные силы России – это не Красная Армия образца 1939 года, а во-вторых, мы не будем "бегать за финнами по лесам", подчеркнул эксперт.
"Мы просто перекроем границу и ракетами будем выносить их энергетическую инфраструктуру. В Хельсинки воды не будет, потому что насосы работать не смогут. Тем более, Финляндия – не Украина. Что вы будете делать, когда зима придет?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.
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