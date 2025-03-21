https://ukraina.ru/20250321/1061961584.html

"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград

"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград - 21.03.2025 Украина.ру

"У них в голове дурдом": офицер ВС США рассказал, что будет, если НАТО "попрет" на Калининград

У балтийского флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград". Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T19:30

2025-03-21T19:30

2025-03-21T19:30

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станислав крапивник

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Если гипотетически представить ситуацию, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, считает эксперт. Потому что в этом случае силы Западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику, указал он.И потом, сосредоточить силы для прорыва в Калининград противнику тоже будет сложно, потому что тогда Россия будет простреливать их и из Калининграда, и из Белоруссии, отметил Крапивник.И если Калининград сейчас тоже сможет продержаться хотя бы четыре месяца, то Прибалтика однозначно упадет быстрее, констатировал собеседник Украина.ру."Да, у нас есть проблема в виде Финляндии. Я общался с финнами и могу сказать, что у некоторых из них в голове дурдом. У них разваливается экономика, но они мечтают, как "Красная Армия снова будет умирать в наших лесах от холода и голода, а мы будем просто по ним стрелять", — указал Крапивник.Но, во-первых, современные Вооруженные силы России – это не Красная Армия образца 1939 года, а во-вторых, мы не будем "бегать за финнами по лесам", подчеркнул эксперт."Мы просто перекроем границу и ракетами будем выносить их энергетическую инфраструктуру. В Хельсинки воды не будет, потому что насосы работать не смогут. Тем более, Финляндия – не Украина. Что вы будете делать, когда зима придет?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в новостях: "У НАТО не получилось обвинить Россию в обрыве кабелей в Балтике - The Wall Street Journal" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059328723.html

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