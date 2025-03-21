https://ukraina.ru/20250321/1061963869.html

Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность

Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность - 21.03.2025 Украина.ру

Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность

Украинские дроны – это серьезная проблема для ВС РФ. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. Во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T20:15

2025-03-21T20:15

2025-03-21T20:15

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Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.По словам эксперта, с ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше таких вооружений, американцам нужно строить полностью автоматизированные заводы, добавил он.Он отметил, что украинские дроны могут быть эффективными только при позиционных боях, когда все спокойно. А если фронт катится в сторону ВСУ, беспилотники быстро попадают под огонь артиллерии и авиации, указал он."Конечно, наши операторы тоже гибнут. Это очень опасная профессия. Не надо думать, что ты просто сидишь в теплом блиндаже и как в компьютер играешь. Дроноводы подвергаются очень большому риску. А если начнется какое-то серьезное наступление, дроны его не остановят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061912825.html

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