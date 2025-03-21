Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность - 21.03.2025 Украина.ру
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Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность
Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность - 21.03.2025 Украина.ру
Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность
Украинские дроны – это серьезная проблема для ВС РФ. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. Во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T20:15
2025-03-21T20:15
новости
россия
украина
сша
станислав крапивник
дроны
бпла
беспилотники
всу
наступление
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Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.По словам эксперта, с ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше таких вооружений, американцам нужно строить полностью автоматизированные заводы, добавил он.Он отметил, что украинские дроны могут быть эффективными только при позиционных боях, когда все спокойно. А если фронт катится в сторону ВСУ, беспилотники быстро попадают под огонь артиллерии и авиации, указал он."Конечно, наши операторы тоже гибнут. Это очень опасная профессия. Не надо думать, что ты просто сидишь в теплом блиндаже и как в компьютер играешь. Дроноводы подвергаются очень большому риску. А если начнется какое-то серьезное наступление, дроны его не остановят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, станислав крапивник, дроны, бпла, беспилотники, всу, наступление, украинская армия, сво, спецоперация, война, оружие, вооружения
Новости, Россия, Украина, США, Станислав Крапивник, дроны, БПЛА, беспилотники, ВСУ, наступление, украинская армия, СВО, Спецоперация, война, оружие, вооружения

Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность

20:15 21.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские дроны – это серьезная проблема для ВС РФ. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. Во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.
По словам эксперта, с ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше таких вооружений, американцам нужно строить полностью автоматизированные заводы, добавил он.
"Дроны – это более серьезная проблема [для ВС РФ в зоне СВО]. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. А, во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело", — сообщил Крапивник.
Он отметил, что украинские дроны могут быть эффективными только при позиционных боях, когда все спокойно. А если фронт катится в сторону ВСУ, беспилотники быстро попадают под огонь артиллерии и авиации, указал он.
"Конечно, наши операторы тоже гибнут. Это очень опасная профессия. Не надо думать, что ты просто сидишь в теплом блиндаже и как в компьютер играешь. Дроноводы подвергаются очень большому риску. А если начнется какое-то серьезное наступление, дроны его не остановят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.
Алексей Кочетков интервью
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Алексей Кочетков: Трамп должен выключить Британию из украинского конфликта, вернув Одессу в состав РоссииЕсли администрация Трампа действительно заинтересована в том, чтобы на европейском континенте установился прочный мир, они должны максимально быстро удалить Лондон из этого конфликта. А для этого нужно вернуть Одессу в родную гавань, считает координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
 
НовостиРоссияУкраинаСШАСтанислав КрапивникдроныБПЛАбеспилотникиВСУнаступлениеукраинская армияСВОСпецоперациявойнаоружиевооружения
 
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