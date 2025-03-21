Немногие попадают в цель: эксперт о том, почему во время движения фронта дроны ВСУ теряют эффективность
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские дроны – это серьезная проблема для ВС РФ. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. Во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Как отмечают некоторые российские бойцы, Украине сейчас тоже не нужно много оружия для удержания фронта. Якобы, им хватит комплектующих для дронов и ракет для ПВО, чтобы затруднить работу российским танкам и авиации.
По словам эксперта, с ракетами для ПВО у украинской армии сейчас большие проблемы. Чтобы производить больше таких вооружений, американцам нужно строить полностью автоматизированные заводы, добавил он.
"Дроны – это более серьезная проблема [для ВС РФ в зоне СВО]. Но, во-первых, только 20-30% дронов гарантированно попадает в цель. А, во-вторых, если фронт быстро двигается, операторам БПЛА становится очень тяжело", — сообщил Крапивник.
Он отметил, что украинские дроны могут быть эффективными только при позиционных боях, когда все спокойно. А если фронт катится в сторону ВСУ, беспилотники быстро попадают под огонь артиллерии и авиации, указал он.
"Конечно, наши операторы тоже гибнут. Это очень опасная профессия. Не надо думать, что ты просто сидишь в теплом блиндаже и как в компьютер играешь. Дроноводы подвергаются очень большому риску. А если начнется какое-то серьезное наступление, дроны его не остановят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Курской области — в материале Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: ВС РФ обнулили шансы ВСУ прорваться к Красной Яруге и успешно наступают возле Купянска" на сайте Украина.ру.
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