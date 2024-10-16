Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка" - 16.10.2024 Украина.ру
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Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"
Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка" - 16.10.2024 Украина.ру
Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"
Одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые саботировали идею, что дружба с Россией — это хорошо.
2024-10-16T15:09
2024-10-16T15:09
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
джо байден
республиканская партия
госдеп сша
выборы
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О том, кто претендует на пост госсекретаря Госдепа США и чем это обернется для России и Украины, в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский.Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, проведенного 3-8 октября, согласно которым Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 1,2%. Согласно другому исследованию, от Quinnipiac University, кандидат в президенты США от Республиканской партии опережает соперницу от демократов в двух колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине. В то же время Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на три процентных пункта (45% против 42%), следует из опроса Reuters от 15 октября. — Эдуард Дмитриевич, какие сегодня есть кандидатуры на пост главы Госдепа США при Харрис и при Трампе?— Я бы хотел начать с того, что одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые практически саботировали его идею, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо.Отмечу также, что в Госдеп сейчас рвется один из таких саботеров Майк Помпео и другие, от которых ничего хорошего ожидать нельзя. Помпео занимал должности директора ЦРУ и Госсекретаря при Трампе и представлял жесткую антироссийскую позицию. Он также публично признал, что ЦРУ врет, обманывает и ворует, что не привело к его увольнению, несмотря на то, что Трамп часто менял членов своего кабинета (хотя и безрезультативно).Сегодня более реально назначение на должность Госсекретаря сенатора Марка Рубио из Флориды или Билла Хэгетри из Теннеси. Отмечу, что в прошлом оба политика не были сторонниками смягчения политики по отношению к России.Один из бывших советников Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайан также сделал серьезную заявку на этот пост. Он подготовил стратегическую внешнеполитическую доктрину для новой администрации Белого дома, где говорится о более жесткой позиции по отношению к России и Китаю.Пока что Трамп не высказался в пользу именно этих людей на должность Госсекретаря или другого поста в новой администрации. Кроме того, в подборе кадров участвует и его сын Дональд Трамп-младший — один из наиболее ярых критиков Джо Байдена и Владимира Зеленского.— Кто представляется идеальным главой Госдепа США для решения вопроса по Украине и урегулирования отношений с Россией? И кто сможет повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке?— У меня есть отличные кандидаты, и я озвучиваю их имена в своих статьях в американской прессе, а также отправляю Трампу в ответных письмах на его просьбу о поддержке. Не думаю, что он сам их читает, но я делаю, что могу.Вот эта "Великолепная семерка". Известный журналист Такер Карлсон. Американский политический и государственный деятель, журналист телеканала Fox News, бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард. Американский юрист, независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший (сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-ого президента США Джона Кеннеди). Миллиардер, инженер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск. Полковник армии США в отставке, военный теоретик Дуглас Эбботт Макгрегор; американский экономист Джеффри Сакс.Еще я бы добавил сюда сенатора-республиканца из Алабамы Томми Тубервилля, который недавно выступил на заседании Сената с резкой критикой Байдена и Харрис, ведущих мир к Третьей мировой войне. Он произносит пламенные речи того же содержания прямо с трибуны сенатских аудиторий.Роберта Кеннеди-младшего и конгрессмена Тулси Габбард Трамп пригласил в качестве советников. Они разочаровались в своей партии, резко критикуют администрацию Байдена, которая ведет страну к Третьей мировой войне, и поддерживают Трампа. Обоим прочат важные места в новом кабинете. Это позитивный момент для России.Было бы неплохо, если бы Трамп включил в свою команду профессора Чикагского университета, специалиста по международным отношениям, автора теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны Джона Миршаймера. Он, как и Джеффри Сакс, прекрасно разбирается в причинах нынешнего кризиса в отношениях России и США. Оба открыто выражают свое мнение для многомилионной аудитории социальных сетей, а иногда, несмотря на цензуру, прорываются в мейнстрим.Еще можно назвать таких высококвалифицированных кандидатов: полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который раннее занимал пост советника в Пентагоне, и инспектор по разоружению ООН Скотт Риттер. Макгрегор создал целое антивоенное движение "Наша страна — наш выбор", а Скотт Риттер ведет аналогичную работу в соцсетях.Посмотрим, выберет ли Трамп в случае победы кого-то их них. Если да — это будет важным сигналом на урегулирование кризиса на Украине.Пока Трамп не озвучивает потенциальные имена новой команды, но дело в том, что есть еще сильные закулисные игроки, от которых многое зависит и только мощная сплоченная команда, настроенная на урегулирование конфликтов может помочь Трампу выстоять в этой борьбе.— Какие у вас прогнозы по предстоящему второму туру дебатов Харрис и Трампа, который пройдет 23 октября?— Предполагаю, если дебаты состоятся, то Трамп легко победит.Хотя Харрис постепенно набирается опыта. Ее последнее серьезное интервью с каналом СВS, поддерживающим демократов, закончилось большим скандалом. Редакторам пришлось переставлять ее ответы с одного вопроса на другой, чтобы они имели какой-то смысл.Теперь республиканцы требуют отзыва лицензии канала за грубое нарушение журналистской этики.— Кстати, ранее Харрис всячески избегала обсуждения украинской темы. Как будет она в этом отношении вести себя 23 октября?— Она уже ответила на этот вопрос в вышеупомянутом интервью — что будет следовать курсу нынешней администрации. То есть будет поддерживать Украину и Зеленского.О том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.
https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html
https://ukraina.ru/20241015/1058114746.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, республиканская партия, госдеп сша, выборы
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Республиканская партия, Госдеп США, выборы

Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"

15:09 16.10.2024
 
Эдуард Лозанский интервью
Эдуард Лозанский интервью
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые саботировали идею, что дружба с Россией — это хорошо.
О том, кто претендует на пост госсекретаря Госдепа США и чем это обернется для России и Украины, в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский.
Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, проведенного 3-8 октября, согласно которым Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 1,2%. Согласно другому исследованию, от Quinnipiac University, кандидат в президенты США от Республиканской партии опережает соперницу от демократов в двух колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине.
В то же время Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на три процентных пункта (45% против 42%), следует из опроса Reuters от 15 октября.
— Эдуард Дмитриевич, какие сегодня есть кандидатуры на пост главы Госдепа США при Харрис и при Трампе?
— Я бы хотел начать с того, что одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые практически саботировали его идею, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо.
Отмечу также, что в Госдеп сейчас рвется один из таких саботеров Майк Помпео и другие, от которых ничего хорошего ожидать нельзя.
Помпео занимал должности директора ЦРУ и Госсекретаря при Трампе и представлял жесткую антироссийскую позицию. Он также публично признал, что ЦРУ врет, обманывает и ворует, что не привело к его увольнению, несмотря на то, что Трамп часто менял членов своего кабинета (хотя и безрезультативно).
Сегодня более реально назначение на должность Госсекретаря сенатора Марка Рубио из Флориды или Билла Хэгетри из Теннеси. Отмечу, что в прошлом оба политика не были сторонниками смягчения политики по отношению к России.
Эдуард Лозанский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа 2023, 03:51
Эдуард Лозанский: кто онПрезидент Американского университета в Москве
Один из бывших советников Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайан также сделал серьезную заявку на этот пост. Он подготовил стратегическую внешнеполитическую доктрину для новой администрации Белого дома, где говорится о более жесткой позиции по отношению к России и Китаю.
Пока что Трамп не высказался в пользу именно этих людей на должность Госсекретаря или другого поста в новой администрации. Кроме того, в подборе кадров участвует и его сын Дональд Трамп-младший — один из наиболее ярых критиков Джо Байдена и Владимира Зеленского.
— Кто представляется идеальным главой Госдепа США для решения вопроса по Украине и урегулирования отношений с Россией? И кто сможет повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке?
— У меня есть отличные кандидаты, и я озвучиваю их имена в своих статьях в американской прессе, а также отправляю Трампу в ответных письмах на его просьбу о поддержке. Не думаю, что он сам их читает, но я делаю, что могу.
Вот эта "Великолепная семерка". Известный журналист Такер Карлсон. Американский политический и государственный деятель, журналист телеканала Fox News, бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард. Американский юрист, независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший (сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-ого президента США Джона Кеннеди). Миллиардер, инженер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск. Полковник армии США в отставке, военный теоретик Дуглас Эбботт Макгрегор; американский экономист Джеффри Сакс.
Еще я бы добавил сюда сенатора-республиканца из Алабамы Томми Тубервилля, который недавно выступил на заседании Сената с резкой критикой Байдена и Харрис, ведущих мир к Третьей мировой войне. Он произносит пламенные речи того же содержания прямо с трибуны сенатских аудиторий.
Роберта Кеннеди-младшего и конгрессмена Тулси Габбард Трамп пригласил в качестве советников. Они разочаровались в своей партии, резко критикуют администрацию Байдена, которая ведет страну к Третьей мировой войне, и поддерживают Трампа. Обоим прочат важные места в новом кабинете. Это позитивный момент для России.
© из личного архива Эдуарда ЛозанскогоФото: Эдуард Лозанский и Кеннеди
Фото: Эдуард Лозанский и Кеннеди
© из личного архива Эдуарда Лозанского
Фото: Эдуард Лозанский и Кеннеди
Было бы неплохо, если бы Трамп включил в свою команду профессора Чикагского университета, специалиста по международным отношениям, автора теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны Джона Миршаймера.
Он, как и Джеффри Сакс, прекрасно разбирается в причинах нынешнего кризиса в отношениях России и США. Оба открыто выражают свое мнение для многомилионной аудитории социальных сетей, а иногда, несмотря на цензуру, прорываются в мейнстрим.
Еще можно назвать таких высококвалифицированных кандидатов: полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который раннее занимал пост советника в Пентагоне, и инспектор по разоружению ООН Скотт Риттер. Макгрегор создал целое антивоенное движение "Наша страна — наш выбор", а Скотт Риттер ведет аналогичную работу в соцсетях.
Посмотрим, выберет ли Трамп в случае победы кого-то их них. Если да — это будет важным сигналом на урегулирование кризиса на Украине.
Пока Трамп не озвучивает потенциальные имена новой команды, но дело в том, что есть еще сильные закулисные игроки, от которых многое зависит и только мощная сплоченная команда, настроенная на урегулирование конфликтов может помочь Трампу выстоять в этой борьбе.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
— Какие у вас прогнозы по предстоящему второму туру дебатов Харрис и Трампа, который пройдет 23 октября?
— Предполагаю, если дебаты состоятся, то Трамп легко победит.
Хотя Харрис постепенно набирается опыта. Ее последнее серьезное интервью с каналом СВS, поддерживающим демократов, закончилось большим скандалом. Редакторам пришлось переставлять ее ответы с одного вопроса на другой, чтобы они имели какой-то смысл.
Теперь республиканцы требуют отзыва лицензии канала за грубое нарушение журналистской этики.
— Кстати, ранее Харрис всячески избегала обсуждения украинской темы. Как будет она в этом отношении вести себя 23 октября?
— Она уже ответила на этот вопрос в вышеупомянутом интервью — что будет следовать курсу нынешней администрации. То есть будет поддерживать Украину и Зеленского.
Клинцевич Франц интервью
Вчера, 21:01
Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить РоссиюУкраина и США уже определили цели для ракетных ударов по России. Но, если команда будет отдана, богатым дядям с Запада не удастся скрыться от возмездия России даже под землей.
О том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.
 
ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденРеспубликанская партияГосдеп СШАвыборы
 
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