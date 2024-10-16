https://ukraina.ru/20241016/1058131883.html

Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"

Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка" - 16.10.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"

Одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые саботировали идею, что дружба с Россией — это хорошо.

2024-10-16T15:09

2024-10-16T15:09

2024-10-16T15:09

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

камала харрис

джо байден

республиканская партия

госдеп сша

выборы

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О том, кто претендует на пост госсекретаря Госдепа США и чем это обернется для России и Украины, в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский.Компания ActiVote опубликовала результаты опроса, проведенного 3-8 октября, согласно которым Дональд Трамп опережает Камалу Харрис на 1,2%. Согласно другому исследованию, от Quinnipiac University, кандидат в президенты США от Республиканской партии опережает соперницу от демократов в двух колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине. В то же время Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на три процентных пункта (45% против 42%), следует из опроса Reuters от 15 октября. — Эдуард Дмитриевич, какие сегодня есть кандидатуры на пост главы Госдепа США при Харрис и при Трампе?— Я бы хотел начать с того, что одной из главных причин провала внешнеполитического курса Трампа на улучшение отношений с Россией был неудачный подбор руководящих кадров Госдепа и Совета по национальной безопасности США, которые практически саботировали его идею, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо.Отмечу также, что в Госдеп сейчас рвется один из таких саботеров Майк Помпео и другие, от которых ничего хорошего ожидать нельзя. Помпео занимал должности директора ЦРУ и Госсекретаря при Трампе и представлял жесткую антироссийскую позицию. Он также публично признал, что ЦРУ врет, обманывает и ворует, что не привело к его увольнению, несмотря на то, что Трамп часто менял членов своего кабинета (хотя и безрезультативно).Сегодня более реально назначение на должность Госсекретаря сенатора Марка Рубио из Флориды или Билла Хэгетри из Теннеси. Отмечу, что в прошлом оба политика не были сторонниками смягчения политики по отношению к России.Один из бывших советников Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайан также сделал серьезную заявку на этот пост. Он подготовил стратегическую внешнеполитическую доктрину для новой администрации Белого дома, где говорится о более жесткой позиции по отношению к России и Китаю.Пока что Трамп не высказался в пользу именно этих людей на должность Госсекретаря или другого поста в новой администрации. Кроме того, в подборе кадров участвует и его сын Дональд Трамп-младший — один из наиболее ярых критиков Джо Байдена и Владимира Зеленского.— Кто представляется идеальным главой Госдепа США для решения вопроса по Украине и урегулирования отношений с Россией? И кто сможет повлиять на решение конфликта на Ближнем Востоке?— У меня есть отличные кандидаты, и я озвучиваю их имена в своих статьях в американской прессе, а также отправляю Трампу в ответных письмах на его просьбу о поддержке. Не думаю, что он сам их читает, но я делаю, что могу.Вот эта "Великолепная семерка". Известный журналист Такер Карлсон. Американский политический и государственный деятель, журналист телеканала Fox News, бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард. Американский юрист, независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший (сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-ого президента США Джона Кеннеди). Миллиардер, инженер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск. Полковник армии США в отставке, военный теоретик Дуглас Эбботт Макгрегор; американский экономист Джеффри Сакс.Еще я бы добавил сюда сенатора-республиканца из Алабамы Томми Тубервилля, который недавно выступил на заседании Сената с резкой критикой Байдена и Харрис, ведущих мир к Третьей мировой войне. Он произносит пламенные речи того же содержания прямо с трибуны сенатских аудиторий.Роберта Кеннеди-младшего и конгрессмена Тулси Габбард Трамп пригласил в качестве советников. Они разочаровались в своей партии, резко критикуют администрацию Байдена, которая ведет страну к Третьей мировой войне, и поддерживают Трампа. Обоим прочат важные места в новом кабинете. Это позитивный момент для России.Было бы неплохо, если бы Трамп включил в свою команду профессора Чикагского университета, специалиста по международным отношениям, автора теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны Джона Миршаймера. Он, как и Джеффри Сакс, прекрасно разбирается в причинах нынешнего кризиса в отношениях России и США. Оба открыто выражают свое мнение для многомилионной аудитории социальных сетей, а иногда, несмотря на цензуру, прорываются в мейнстрим.Еще можно назвать таких высококвалифицированных кандидатов: полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который раннее занимал пост советника в Пентагоне, и инспектор по разоружению ООН Скотт Риттер. Макгрегор создал целое антивоенное движение "Наша страна — наш выбор", а Скотт Риттер ведет аналогичную работу в соцсетях.Посмотрим, выберет ли Трамп в случае победы кого-то их них. Если да — это будет важным сигналом на урегулирование кризиса на Украине.Пока Трамп не озвучивает потенциальные имена новой команды, но дело в том, что есть еще сильные закулисные игроки, от которых многое зависит и только мощная сплоченная команда, настроенная на урегулирование конфликтов может помочь Трампу выстоять в этой борьбе.— Какие у вас прогнозы по предстоящему второму туру дебатов Харрис и Трампа, который пройдет 23 октября?— Предполагаю, если дебаты состоятся, то Трамп легко победит.Хотя Харрис постепенно набирается опыта. Ее последнее серьезное интервью с каналом СВS, поддерживающим демократов, закончилось большим скандалом. Редакторам пришлось переставлять ее ответы с одного вопроса на другой, чтобы они имели какой-то смысл.Теперь республиканцы требуют отзыва лицензии канала за грубое нарушение журналистской этики.— Кстати, ранее Харрис всячески избегала обсуждения украинской темы. Как будет она в этом отношении вести себя 23 октября?— Она уже ответила на этот вопрос в вышеупомянутом интервью — что будет следовать курсу нынешней администрации. То есть будет поддерживать Украину и Зеленского.О том, почему Байден заговорил о переговорах с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Франц Клинцевич: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

https://ukraina.ru/20241015/1058114746.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, республиканская партия, госдеп сша, выборы