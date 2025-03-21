https://ukraina.ru/20250321/1061966439.html

Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области

Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области - 21.03.2025 Украина.ру

Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области

Сейчас усилия группировок "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает продвижение на севере Купянского участка для создания коридора из Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-21T20:00

2025-03-21T20:00

2025-03-21T20:00

новости

россия

сумская область

геннадий алехин

оскол

всу

вс рф

авиабомбы

север

запад

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Потерпев поражение под Суджей, сейчас украинская армия пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки ВСУ и северо-западнее Харькова, рассказал эксперт.Он отметил, что Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию России. Во время атаки российские военные применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500, после чего противник понес значительные потери, уточнил он.Харьковское направление очень тесно связано с событиями, которые происходят на стыке Белгородской и Сумской областей, отметил Алехин. Усилия группировки ВС РФ "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ, добавил он. Это означает продвижение на северном фланге Купянского участка с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области, уточнил обозреватель."Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".

https://ukraina.ru/20250320/1061930380.html

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купянск

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