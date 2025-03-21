Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области
Сейчас усилия группировок "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает продвижение на севере Купянского участка для создания коридора из Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Он отметил, что Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию России.
"По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами", — сообщил Алехин.
Во время атаки российские военные применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500, после чего противник понес значительные потери, уточнил он.
Харьковское направление очень тесно связано с событиями, которые происходят на стыке Белгородской и Сумской областей, отметил Алехин.
Усилия группировки ВС РФ "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ, добавил он. Это означает продвижение на северном фланге Купянского участка с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области, уточнил обозреватель.
"Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.
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