Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области - 21.03.2025 Украина.ру
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Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области
Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области - 21.03.2025 Украина.ру
Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области
Сейчас усилия группировок "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает продвижение на севере Купянского участка для создания коридора из Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-21T20:00
2025-03-21T20:00
новости
россия
сумская область
геннадий алехин
оскол
всу
вс рф
авиабомбы
север
запад
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Потерпев поражение под Суджей, сейчас украинская армия пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки ВСУ и северо-западнее Харькова, рассказал эксперт.Он отметил, что Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию России. Во время атаки российские военные применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500, после чего противник понес значительные потери, уточнил он.Харьковское направление очень тесно связано с событиями, которые происходят на стыке Белгородской и Сумской областей, отметил Алехин. Усилия группировки ВС РФ "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ, добавил он. Это означает продвижение на северном фланге Купянского участка с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области, уточнил обозреватель."Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
https://ukraina.ru/20250320/1061930380.html
россия
сумская область
оскол
запад
купянск
харьков
белгород
белгородская область
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новости, россия, сумская область, геннадий алехин, оскол, всу, вс рф, авиабомбы, север, запад, купянск, харьков, белгород, белгородская область, наступление, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Сумская область, Геннадий Алехин, Оскол, ВСУ, ВС РФ, авиабомбы, север, Запад, Купянск, Харьков, Белгород, Белгородская область, наступление, СВО, Спецоперация, война

Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области

20:00 21.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас усилия группировок "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ. Это означает продвижение на севере Купянского участка для создания коридора из Белгородской области. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Потерпев поражение под Суджей, сейчас украинская армия пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки ВСУ и северо-западнее Харькова, рассказал эксперт.
Он отметил, что Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию России.
"По вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами", — сообщил Алехин.
Во время атаки российские военные применили 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500, после чего противник понес значительные потери, уточнил он.
Харьковское направление очень тесно связано с событиями, которые происходят на стыке Белгородской и Сумской областей, отметил Алехин.
Усилия группировки ВС РФ "Север" и "Запад" сосредоточены на укреплении плацдармов на Осколе и продвижении в глубину обороны ВСУ, добавил он. Это означает продвижение на северном фланге Купянского участка с целью создания сухопутного коридора из Белгородской области, уточнил обозреватель.
"Поэтому ВСУ осуществляют сплошное минирование дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых полевых и даже лесных восточнее и севернее Харькова, в том числе, по направлению к Сумской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
Александр Фролов интервью
Вчера, 19:30
Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиковПоскольку устойчивость нашей энергосистемы и профицит производства всех энергоносителей несравнимо выше, чем на Украине, мы можем позволить себе такой жест доброй воли, как прекращение ударов по украинской инфраструктуре, для демонстрации всем заинтересованным сторонам своей готовности к мирному урегулированию.
 
НовостиРоссияСумская областьГеннадий АлехинОсколВСУВС РФавиабомбысеверЗападКупянскХарьковБелгородБелгородская областьнаступлениеСВОСпецоперациявойна
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Сбросили на ВСУ 40 ФАБ-500: Алехин рассказал, как ВС РФ выжигают резервы врага в Сумской области
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