https://ukraina.ru/20250321/1061960850.html

Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник

Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник - 21.03.2025 Украина.ру

Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник

НАТО может окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать". Если поляки попробуют взять Калининград с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-03-21T20:45

2025-03-21T20:45

2025-03-21T20:45

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В экспертном сообществе активно обсуждают возможный конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.По словам эксперта, в Балтийском регионе у флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград".Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул Крапивник.Конечно, гипотетически натовцы могут окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать", заявил собеседник Украина.ру."А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова? Силы нашего западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику", — считает эксперт.То есть если представить, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250321/1061955679.html

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