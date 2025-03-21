Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник - 21.03.2025 Украина.ру
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Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник
Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник - 21.03.2025 Украина.ру
Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник
НАТО может окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать". Если поляки попробуют взять Калининград с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-03-21T20:45
2025-03-21T20:45
новости
россия
прибалтика
калининград
поляки
нато
нападение
санкт-петербург
псков
окружение
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В экспертном сообществе активно обсуждают возможный конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.По словам эксперта, в Балтийском регионе у флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград".Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул Крапивник.Конечно, гипотетически натовцы могут окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать", заявил собеседник Украина.ру."А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова? Силы нашего западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику", — считает эксперт.То есть если представить, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250321/1061955679.html
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прибалтика
калининград
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новости, россия, прибалтика, калининград, поляки, нато, нападение, санкт-петербург, псков, окружение, балтика, балтийское море, русский, флот, вс рф, ракеты, станислав крапивник, украина.ру
Новости, Россия, Прибалтика, Калининград, поляки, НАТО, нападение, Санкт-Петербург, Псков, окружение, Балтика, Балтийское море, русский, флот, ВС РФ, ракеты, Станислав Крапивник, Украина.ру

Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник

20:45 21.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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НАТО может окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать". Если поляки попробуют взять Калининград с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В экспертном сообществе активно обсуждают возможный конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.
По словам эксперта, в Балтийском регионе у флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград".
Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул Крапивник.
Конечно, гипотетически натовцы могут окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать", заявил собеседник Украина.ру.
"А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова? Силы нашего западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику", — считает эксперт.
То есть если представить, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Геннадия Подлесного: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие на сайте Украина.ру.
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
13:02
Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУОтсутствие обоюдных обязательств между Москвой и Киевом приводит к тому, что ситуация с ударами по энергоинфраструктуре все больше напоминает игру в одни ворота, где Украина продолжает действовать с развязанными руками, а РФ ограничивается демонстрацией доброй воли
 
НовостиРоссияПрибалтикаКалининградполякиНАТОнападениеСанкт-ПетербургПсковокружениеБалтикаБалтийское морерусскийфлотВС РФракетыСтанислав КрапивникУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник
20:30ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область
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