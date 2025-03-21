Если НАТО нападет на Калининград, силы российской армии начнут двигаться через Прибалтику — Крапивник
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
НАТО может окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать". Если поляки попробуют взять Калининград с земли, то польское население "серьезно уменьшится". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
В экспертном сообществе активно обсуждают возможный конфликт между Россией и НАТО на Балтике. Есть мнение, что у Балтийского флота России якобы не будет шансов против натовского, потому что он со всех сторон будет простреливаться.
По словам эксперта, в Балтийском регионе у флота НАТО есть одна серьезная проблема, которая называется "Калининград".
Потому что из Калининграда Россия способна абсолютно все простреливать своими гиперзвуковыми ракетами, указал он. "А если поляки попробуют взять его с земли, то польское население серьезно уменьшится. Там же русские сидят", — подчеркнул Крапивник.
Конечно, гипотетически натовцы могут окружить Калининград, но только при условии, что "мы будем сидеть на месте и ничего не делать", заявил собеседник Украина.ру.
"А как мы сможем ничего не делать, если эта гипотетическая группировка вторжения будет находиться в 120 километрах от Питера и в 50 километрах от Пскова? Силы нашего западного военного округа начнут двигаться через Прибалтику", — считает эксперт.
То есть если представить, что НАТО захочет взять Калининград, ему надо будет каким-то образом прикрывать тыл, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
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