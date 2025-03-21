https://ukraina.ru/20250321/1061965275.html

ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область

ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область - 21.03.2025 Украина.ру

ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область

Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию РФ. Третьи сутки противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-21T20:30

2025-03-21T20:30

2025-03-21T20:30

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белгородская область

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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил эксперт.Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, добавил он."В частности, их инженерным машинам удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения группировки войск "Север" успешно отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами", — отметил Алехин.Ближе к утру ВСУ снова попытались контратаковать на четырех бронемашинах, но российские подразделения плотно отработали по противнику, поразив две единицы техники. Сейчас ВСУ пытаются закрепиться, отмечаются стрелковые бои в лесополосах рядом с границей, сообщил полковник запаса.Тем не менее, Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию РФ, указал Алехин.После поражения под Суджей украинское командование пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки и северо-западнее Харькова, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".

https://ukraina.ru/20250320/1061930067.html

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