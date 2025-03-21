https://ukraina.ru/20250321/1061965275.html
ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область
ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область - 21.03.2025 Украина.ру
ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область
Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию РФ. Третьи сутки противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-21T20:30
2025-03-21T20:30
2025-03-21T20:30
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ВСУ не оставляют попыток прорваться в Краснояружский район Белгородской области, сообщил эксперт.Третьи сутки подряд противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье, в нескольких километрах от стыка границ Белгородской, Курской и Сумской областей, добавил он."В частности, их инженерным машинам удалось сдвинуть "зубы дракона" в районе Демидовки, однако подразделения группировки войск "Север" успешно отбросили противника на границу, нанося удары дронами, артиллерией, миномётами и ПТУРами", — отметил Алехин.Ближе к утру ВСУ снова попытались контратаковать на четырех бронемашинах, но российские подразделения плотно отработали по противнику, поразив две единицы техники. Сейчас ВСУ пытаются закрепиться, отмечаются стрелковые бои в лесополосах рядом с границей, сообщил полковник запаса.Тем не менее, Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию РФ, указал Алехин.После поражения под Суджей украинское командование пытается предотвратить фланговые удары ВС РФ в сторону Сумской группировки и северо-западнее Харькова, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их технику" на сайте Украина.ру.О ситуации на Запорожском направлении в материале: "Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада".
https://ukraina.ru/20250320/1061930067.html
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новости, россия, сумская область, белгородская область, геннадий алехин, всу, граница, харьков, суджа, курская область, наступление, атака, краснояружский район, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Белгородская область, Геннадий Алехин, ВСУ, граница, Харьков, Суджа, Курская область, наступление, атака, Краснояружский район, ВС РФ, СВО, Спецоперация
ВСУ подтягивают силы к границе: Алехин о новых попытках врага прорваться в Белгородскую область
Украина продолжает перебрасывать силы к Марьино (Сумская область), чтобы снова попытаться вклиниться на территорию РФ. Третьи сутки противник атакует возле населенных пунктов на линии Графовка — Демидовка — Прилесье. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин