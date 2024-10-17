"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
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"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру
"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
Если Зеленский подпишет закон о запрете мобилизации до 25 лет, это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает мобилизационный ресурс. Тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-17T04:00
2024-10-17T04:00
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
мобилизация
закон
верховная рада
детали
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Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.Суть этого закона в том, что теперь начинается политическая игра. Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений, отметил эксперт.Первое. Зеленский может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Здесь вопрос заключается в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето, указал политолог."Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана", — отметил обозреватель.Второе. Зеленский может подписать закон. Но в этом случает это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает их мобилизационный ресурс, добавил он.И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает ему прочные позиции, подчеркнул Ищенко.То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, мобилизация, закон, верховная рада, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, мобилизация, Закон, Верховная Рада, детали, СВО, Спецоперация

"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи

04:00 17.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш защитников Украины
Марш защитников Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Если Зеленский подпишет закон о запрете мобилизации до 25 лет, это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает мобилизационный ресурс. Тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.
Суть этого закона в том, что теперь начинается политическая игра. Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений, отметил эксперт.
Первое. Зеленский может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Здесь вопрос заключается в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето, указал политолог.
"Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана", — отметил обозреватель.
Второе. Зеленский может подписать закон. Но в этом случает это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает их мобилизационный ресурс, добавил он.
И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает ему прочные позиции, подчеркнул Ищенко.
То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.ру
О том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:00"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи
03:45"Палки в колеса": эксперт раскрыл, зачем ВР Украины приняла законопроект о запрете мобилизации молодежи
03:30Ищенко о том, отправит ли Зеленский на фронт родственников депутатов, чтобы показать, "кто в доме хозяин"
03:15Эксперт о том, рассматривают ли в НАТО сценарий военного столкновения с РФ и готовы ли к нему европейцы
20:30Win-win или победа без проигравших. Дмитрий Суслов о том, почему Казахстан отказался вступать в БРИКС
20:03Победа в обмен на Украину. Зеленский поднимает ставки
19:30Андрей Грозин: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь
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