https://ukraina.ru/20241017/1058141919.html

"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи

"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи - 17.10.2024 Украина.ру

"Плевок в душу нацистам": Ищенко о том, чем обернется для Зеленского закон о запрете мобилизации молодежи

Если Зеленский подпишет закон о запрете мобилизации до 25 лет, это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает мобилизационный ресурс. Тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-17T04:00

2024-10-17T04:00

2024-10-17T04:00

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Ранее Верховная Рада Украины запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет.Суть этого закона в том, что теперь начинается политическая игра. Если закон принят, перед Зеленским возникает выбор из двух решений, отметил эксперт.Первое. Зеленский может не подписать и вернуть его в Раду, внеся возражения с точки зрения его конституционности. Здесь вопрос заключается в том, преодолеет или не преодолеет Рада своим конституционным большинством президентское вето, указал политолог."Если Зеленский отправит закон назад в Раду, то оппозиция получит возможность апеллировать к общественности: "Мы же хотели как лучше. Мы спасали наше будущее. Мы спасали тех, кто будет рождать новых украинцев, а Зеленский хочет их всех убить. Так давайте же свернем голову этому диктатору, иначе всем хана", — отметил обозреватель.Второе. Зеленский может подписать закон. Но в этом случает это будет "плевок в душу нацистам и военным", потому что он забирает их мобилизационный ресурс, добавил он.И тогда его оппоненты могут надеяться, что будет разорвана связка "Зеленский-генералы-нацисты", которая сейчас обеспечивает ему прочные позиции, подчеркнул Ищенко.То есть и в том, и в другом случае оппозиция получает преимущество во внутриполитической борьбе с Зеленским, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню читайте на сайте Украина.руО том, почему новая мобилизация не спасет Украину — в интервью Франца Клинцевича: Мобилизация не спасет Украину, поэтому Запад ищет иной способ уничтожить Россию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241016/1058132659.html

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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, мобилизация, закон, верховная рада, детали, сво, спецоперация