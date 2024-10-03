Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку
13:24 03.10.2024 (обновлено: 13:25 03.10.2024)
© Фото : Иван Приходько
© Фото : Иван Приходько
Утром 3 октября в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на ранок в Горловке ранения получили двое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал он.
Канал градоначальника просто пестрит сообщениями об украинских атаках. Только за утро Приходько сообщил о:
- —попадании дрона ВСУ в остановочный павильон по улице Минина и Пожарского,
- —ударе противника по гаражу в поселке шахты им. Гагарина,
- —атаке врага на домостроения в поселках Зайцево и Широкая Балка,
- —сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на гражданский легковой автомобиль в жилом массиве "Комсомолец".
"В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких", - написал Приходько.
Днем ранее Горловку также атаковали ВСУ. В результате их действий пятеро мирных жителей получили ранения.
В среду, 2 октября, также сообщениями об обстрелах пестрела лента телеграм-канала у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Там украинские военные ударили по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори, обстреляли два грузовых автомобиля на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка и атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Результат - трое погибших и 18 раненых, в том числе трехлетняя девочка.
Вчера, 18:05"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской областиВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
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