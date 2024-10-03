Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку - 03.10.2024 Украина.ру
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Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку
Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку - 03.10.2024 Украина.ру
Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку
Утром 3 октября в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на ранок в Горловке ранения получили двое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько
2024-10-03T13:24
2024-10-03T13:25
новости
горловка
украина
белгородская область
приходько
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
погибшие
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Канал градоначальника просто пестрит сообщениями об украинских атаках. Только за утро Приходько сообщил о:"В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких", - написал Приходько.Днем ранее Горловку также атаковали ВСУ. В результате их действий пятеро мирных жителей получили ранения.В среду, 2 октября, также сообщениями об обстрелах пестрела лента телеграм-канала у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Там украинские военные ударили по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори, обстреляли два грузовых автомобиля на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка и атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Результат - трое погибших и 18 раненых, в том числе трехлетняя девочка.Другие темы: Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*.* Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, горловка, украина, белгородская область, приходько, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, погибшие, раненые
Новости, Горловка, Украина, Белгородская область, Приходько, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, погибшие, раненые

Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку

13:24 03.10.2024 (обновлено: 13:25 03.10.2024)
 
© Фото : Иван Приходько
- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Иван Приходько
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Утром 3 октября в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на ранок в Горловке ранения получили двое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины сегодня утром на рынке в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал он.
Канал градоначальника просто пестрит сообщениями об украинских атаках. Только за утро Приходько сообщил о:
  • попадании дрона ВСУ в остановочный павильон по улице Минина и Пожарского,
  • ударе противника по гаражу в поселке шахты им. Гагарина,
  • атаке врага на домостроения в поселках Зайцево и Широкая Балка,
  • сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на гражданский легковой автомобиль в жилом массиве "Комсомолец".
"В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких", - написал Приходько.
Днем ранее Горловку также атаковали ВСУ. В результате их действий пятеро мирных жителей получили ранения.
В среду, 2 октября, также сообщениями об обстрелах пестрела лента телеграм-канала у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Там украинские военные ударили по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори, обстреляли два грузовых автомобиля на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка и атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Результат - трое погибших и 18 раненых, в том числе трехлетняя девочка.
Вчера, 18:05
"Трудно подобрать слова": Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской областиВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородской области. Попадание произошло в сельхозпредприятие. По предварительной информации, один человек погиб. Об этом 2 октября сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
Другие темы: Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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