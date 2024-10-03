https://ukraina.ru/20241003/1057861205.html

Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку

Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку - 03.10.2024 Украина.ру

Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку

Утром 3 октября в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на ранок в Горловке ранения получили двое местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько

2024-10-03T13:24

2024-10-03T13:24

2024-10-03T13:25

новости

горловка

украина

белгородская область

приходько

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

всу

обстрелы

погибшие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/93/1010329381_0:57:710:456_1920x0_80_0_0_9b9001e675ab91390d159e4082bef796.jpg.webp

Канал градоначальника просто пестрит сообщениями об украинских атаках. Только за утро Приходько сообщил о:"В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию. Берегите себя и своих близких", - написал Приходько.Днем ранее Горловку также атаковали ВСУ. В результате их действий пятеро мирных жителей получили ранения.В среду, 2 октября, также сообщениями об обстрелах пестрела лента телеграм-канала у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Там украинские военные ударили по сельхозпредприятию в селе Ясные Зори, обстреляли два грузовых автомобиля на автодороге Белгород - Шебекино - Волоконовка и атаковали село Крапивное Шебекинского округа. Результат - трое погибших и 18 раненых, в том числе трехлетняя девочка.Другие темы: Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20241002/1057849411.html

горловка

украина

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, украина, белгородская область, приходько, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, погибшие, раненые