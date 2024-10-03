https://ukraina.ru/20241003/1057859528.html

Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*

Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"* - 03.10.2024 Украина.ру

Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*

Автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона

2024-10-03T12:12

2024-10-03T12:12

2024-10-03T12:12

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Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды.В частности, накануне Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241002/1057834888.html

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новости, санкт-петербург, россия, вооруженные силы украины, легион, иностранный легион, суд, срок, всу