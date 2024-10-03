Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"* - 03.10.2024 Украина.ру
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Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*
Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"* - 03.10.2024 Украина.ру
Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*
Автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона
2024-10-03T12:12
2024-10-03T12:12
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Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды.В частности, накануне Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, санкт-петербург, россия, вооруженные силы украины, легион, иностранный легион, суд, срок, всу
Новости, Санкт-Петербург, Россия, Вооруженные силы Украины, легион, иностранный легион, Суд, срок, ВСУ

Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*

12:12 03.10.2024
 
Фото: pixabay
Фото: pixabay
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Автослесарь из Санкт-Петербурга получил десять лет колонии строгого режима за попытку вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России"*. Мужчина намеревался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом 3 октября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона

"Автослесарь из Петербурга, который решил вступить в запрещенную организацию "Легион "Свобода России"*, получил десять лет колонии строгого режима", - говорится в публикации издания, где также уточняется, что осуществить планы злоумышленник не успел.

Скриншот РИА новости. Автослесарь из Петербурга
Скриншот РИА новости. Автослесарь из Петербурга
Скриншот РИА новости. Автослесарь из Петербурга
Периодически в СМИ появляется информация о задержании диверсантов, иностранных наемников, а также граждан России, совершавших преступления против своей страны.
По многим из этих эпизодов следователям уже удалось собрать достаточную доказательную базу, дела были переданы на рассмотрение в суды.
В частности, накануне Второй Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае.
Известно также, что диверсанты планировали еще несколько преступлений, в том числе намеревались сжечь истребители в одной из воинских частей Приморского края.
В результате четверо фигурантов получили сроки от 19 до 23 лет. Остальные будут сидеть в тюрьме от 8,5 до 16 лет. Меньше всех получил пособник группировки, ему дали 4 года заключения.
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Вчера, 12:18
Сразу дюжина: диверсанты, поджигавшие объекты ж/д, получили реальные тюремные срокиВторой Восточный окружной военный суд города Чита приговорил к тюремным срокам 12 членов преступной группы, которые совершили 13 диверсий на объектах РЖД и трансформаторных подстанциях в Москве и Красноярском крае
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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