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Союзники намерены перенаправить помощь, предназначенную для Киева, на свои нужды — Bloomberg

Союзники намерены перенаправить помощь, предназначенную для Киева, на свои нужды — Bloomberg - 30.09.2024 Украина.ру

Союзники намерены перенаправить помощь, предназначенную для Киева, на свои нужды — Bloomberg

Западные страны находятся в поисках путей для перераспределения средств, предназначенных для Украины, на собственные нужды, а в целом НАТО "по понятным причинам" неохотно распространяет свою открытую защиту на государство, не являющееся членом альянса. Об этом говорится в статье Bloomberg

2024-09-30T14:40

2024-09-30T14:40

2024-09-30T14:40

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Союзники Киева могут воспользоваться паузой в ведении боевых действий, чтобы оправдать приостановку военной помощи, отмечает автор материала.Авторы публикации напоминают, что Россия изначально делала ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что в то время как ВС РФ продолжат финансировать достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия. Таким образом, перераспределение средств "предаст смелости Владимиру Путину", чего Западу нельзя допустить, указывает агентство. Ранее сообщалось, что правая Австрийская партия свободы, выступающая против поддержки Киева и антироссийских санкций, впервые в истории победила на парламентских выборах. Подробнее по теме - в статье "Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240915/1057439702.html

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новости, украина, россия, владимир путин, нато, bloomberg, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, запад