Союзники намерены перенаправить помощь, предназначенную для Киева, на свои нужды — Bloomberg
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
© Фото : Открытые источники
Западные страны находятся в поисках путей для перераспределения средств, предназначенных для Украины, на собственные нужды, а в целом НАТО "по понятным причинам" неохотно распространяет свою открытую защиту на государство, не являющееся членом альянса. Об этом говорится в статье Bloomberg
"Многие западные союзники уже ищут повод перенаправить выделяемые Украине средства на внутренние нужды. Более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года", — сказано в статье.
Союзники Киева могут воспользоваться паузой в ведении боевых действий, чтобы оправдать приостановку военной помощи, отмечает автор материала.
Авторы публикации напоминают, что Россия изначально делала ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что в то время как ВС РФ продолжат финансировать достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия.
Таким образом, перераспределение средств "предаст смелости Владимиру Путину", чего Западу нельзя допустить, указывает агентство.
Ранее сообщалось, что правая Австрийская партия свободы, выступающая против поддержки Киева и антироссийских санкций, впервые в истории победила на парламентских выборах.
Подробнее по теме - в статье "Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада" на сайте Украина.ру.