Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
© AP / Bernat Armangue
После вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал педалировать тему того, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
На заседании совета Украина — НАТО все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине, рассказал эксперт.
И после вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал эту тему педалировать еще больше: "мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", добавил обозреватель.
Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались, указал он.
"С другой стороны, ситуация в Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать", — отметил Акопов.
Понятно было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.ру
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