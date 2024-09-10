Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада

Федор Лукьянов: США — самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не Эстония

Самое главное, что мы наблюдаем после 2022 года, не то, что отношения России с Западом из рук вон плохие. К этому мы давно шли. Самое главное, что большая часть мира не хочет поддаваться американскому диктату. Это стало огромным сюрпризом для самих Штатов. Вашингтон не ожидал, что большая часть мира будет ускользать из-под их указаний