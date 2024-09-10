Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада - 10.09.2024 Украина.ру
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Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада - 10.09.2024 Украина.ру
Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
После вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал педалировать тему того, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2024-09-10T04:45
2024-09-10T04:45
новости
украина
запад
курская область
нато
всу
донбасс
владимир зеленский
петр акопов
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На заседании совета Украина — НАТО все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине, рассказал эксперт.И после вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал эту тему педалировать еще больше: "мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", добавил обозреватель.Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались, указал он.Понятно было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.руО близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, курская область, нато, всу, донбасс, владимир зеленский, петр акопов, владимир скачко, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Запад, Курская область, НАТО, ВСУ, Донбасс, Владимир Зеленский, Петр Акопов, Владимир Скачко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада

04:45 10.09.2024
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP / Bernat Armangue
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После вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал педалировать тему того, что Запад должен резко усилить помощь Украине. Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
На заседании совета Украина — НАТО все шло в русле общих попыток последних недель давить на то, что Запад должен резко усилить помощь Украине, рассказал эксперт.
И после вторжения ВСУ в Курскую область Владимир Зеленский начал эту тему педалировать еще больше: "мы еще можем, мы сейчас русским покажем, подносите нам снаряды", добавил обозреватель.
Здесь не наблюдается никакой другой цели, кроме геополитического давления на европейцев, чтобы они ни в коем случае не колебались, указал он.
"С другой стороны, ситуация в Донбассе для Украины очень нехорошая. Если произойдет обвал фронта, а через несколько недель возможна тактическая катастрофа. И Зеленский сейчас стелет соломку: мы просили, кричали, а вы не дали нам снарядов, поэтому мы в Донбассе вынуждены русским уступать", — отметил Акопов.
Понятно было, что поставки оружия будут нарастать, но прямое вовлечение в конфликт, не на уровне советников, а со своей территории участвовать в боях с российской армией, это черта, которую Европа не перейдет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова о том, как США подвели Европу к очень опасной черте эскалации российско-украинского конфликта читайте на сайте Украина.ру
О близком конце режима Зеленского - в авторской статье Владимира Скачко: "Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг" на сайте Украина.ру
Федор Лукьянов интервью
Вчера, 05:00
Федор Лукьянов: США — самая сильная страна в истории, но в Вашингтоне не поняли, что и Россия не ЭстонияСамое главное, что мы наблюдаем после 2022 года, не то, что отношения России с Западом из рук вон плохие. К этому мы давно шли. Самое главное, что большая часть мира не хочет поддаваться американскому диктату. Это стало огромным сюрпризом для самих Штатов. Вашингтон не ожидал, что большая часть мира будет ускользать из-под их указаний
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
05:30"Зеленский приказал стоять насмерть": эксперт раскрыл, почему курская авантюра Киева обернулась тупиком
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04:45Зеленский стелет соломку: Петр Акопов раскрыл, почему Украина педалирует тему военной помощи Запада
04:30"Это настоящая красная черта": Акопов о том, готова ли Европа напрямую участвовать в боях с армией РФ
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