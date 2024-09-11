Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Если ВС РФ перережут транспортный узел в Красноармейске, противнику придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Это приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если ВС РФ продвинутся на юге и западе Донбасса, то это сломает всю оборону ВСУ. Красноармейск (Покровск) – это действительно важный транспортный узел. Это – самая короткая дорога, которая идет через Павлоград, рассказал эксперт.
"Если мы перережем этот узел, противник придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Логистика увеличится в три раза, дороги окажутся перегруженными. К тому же, Харьковская область нами хорошо наблюдается, мы по ней эффективно наносим удары. Под тем же Изюмом мы уничтожили мост", — отметил Евсеев.
Проще говоря, потеря Красноармейска приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать, подчеркнул он.
И потом, если ВС РФ серьезно продвинутся на Южно-донецком направлении, перед ВСУ встанет вопрос о целесообразности сохранения Орехова и Гуляйполя, потому что их снабжение будет затруднено. Особенно, если ВС РФ зайдут на территорию Днепропетровской области, уточнил специалист.
"То, что мы сейчас делаем – абсолютно правильно. Надеюсь, что мы сможем здесь долго наступать", — заключил собеседник издания.
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