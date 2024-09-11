Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру
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Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ
Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру
Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ
Если ВС РФ перережут транспортный узел в Красноармейске, противнику придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Это приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T04:45
2024-09-11T04:45
новости
павлоград
донбасс
изюм
владимир евсеев
транспорт
дороги
всу
славянск
краматорск
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Если ВС РФ продвинутся на юге и западе Донбасса, то это сломает всю оборону ВСУ. Красноармейск (Покровск) – это действительно важный транспортный узел. Это – самая короткая дорога, которая идет через Павлоград, рассказал эксперт.Проще говоря, потеря Красноармейска приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать, подчеркнул он.И потом, если ВС РФ серьезно продвинутся на Южно-донецком направлении, перед ВСУ встанет вопрос о целесообразности сохранения Орехова и Гуляйполя, потому что их снабжение будет затруднено. Особенно, если ВС РФ зайдут на территорию Днепропетровской области, уточнил специалист."То, что мы сейчас делаем – абсолютно правильно. Надеюсь, что мы сможем здесь долго наступать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html
павлоград
донбасс
изюм
славянск
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новости, павлоград, донбасс, изюм, владимир евсеев, транспорт, дороги, всу, славянск, краматорск, сво, логистика, покровск/красноармейск
Новости, Павлоград, Донбасс, Изюм, Владимир Евсеев, транспорт, дороги, ВСУ, Славянск, Краматорск, СВО, логистика, Покровск/Красноармейск

Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ

04:45 11.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если ВС РФ перережут транспортный узел в Красноармейске, противнику придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Это приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если ВС РФ продвинутся на юге и западе Донбасса, то это сломает всю оборону ВСУ. Красноармейск (Покровск) – это действительно важный транспортный узел. Это – самая короткая дорога, которая идет через Павлоград, рассказал эксперт.
"Если мы перережем этот узел, противник придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Логистика увеличится в три раза, дороги окажутся перегруженными. К тому же, Харьковская область нами хорошо наблюдается, мы по ней эффективно наносим удары. Под тем же Изюмом мы уничтожили мост", — отметил Евсеев.
Проще говоря, потеря Красноармейска приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать, подчеркнул он.
И потом, если ВС РФ серьезно продвинутся на Южно-донецком направлении, перед ВСУ встанет вопрос о целесообразности сохранения Орехова и Гуляйполя, потому что их снабжение будет затруднено. Особенно, если ВС РФ зайдут на территорию Днепропетровской области, уточнил специалист.
"То, что мы сейчас делаем – абсолютно правильно. Надеюсь, что мы сможем здесь долго наступать", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 19:30
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофеУ Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
 
НовостиПавлоградДонбассИзюмВладимир ЕвсеевтранспортдорогиВСУСлавянскКраматорскСВОлогистикаПокровск/Красноармейск
 
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