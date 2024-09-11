https://ukraina.ru/20240911/1057359780.html

Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ

Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ - 11.09.2024 Украина.ру

Логистика "подвиснет": эксперт о том, как потеря Красноармейска перебьет снабжение последнего рубежа ВСУ

Если ВС РФ перережут транспортный узел в Красноармейске, противнику придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Это приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T04:45

2024-09-11T04:45

2024-09-11T04:45

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Если ВС РФ продвинутся на юге и западе Донбасса, то это сломает всю оборону ВСУ. Красноармейск (Покровск) – это действительно важный транспортный узел. Это – самая короткая дорога, которая идет через Павлоград, рассказал эксперт.Проще говоря, потеря Красноармейска приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать, подчеркнул он.И потом, если ВС РФ серьезно продвинутся на Южно-донецком направлении, перед ВСУ встанет вопрос о целесообразности сохранения Орехова и Гуляйполя, потому что их снабжение будет затруднено. Особенно, если ВС РФ зайдут на территорию Днепропетровской области, уточнил специалист."То, что мы сейчас делаем – абсолютно правильно. Надеюсь, что мы сможем здесь долго наступать", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html

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