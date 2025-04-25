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Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского
Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского - 25.04.2025 Украина.ру
Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона якобы полностью прозрачно
2025-04-25T14:04
2025-04-25T14:04
2025-04-25T14:04
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Маск ответил на публикацию сенатора от штата Юта Майка Ли, который прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. Он обратил внимание на сомнительное утверждение Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, потратил на помощь Украине 350 миллиардов долларов.Подробнее о помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Киев, Илон Маск, Владимир Зеленский
Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона якобы полностью прозрачно
Маск ответил на публикацию сенатора от штата Юта Майка Ли, который прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. Он обратил внимание на сомнительное утверждение Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет.
"Это самое смешное, что я прочитал за весь день", - написал в ответ Маск, добавив два смеющихся смайлика.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что Вашингтон
, вероятно, потратил на помощь Украине
350 миллиардов долларов.