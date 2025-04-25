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Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского

Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского - 25.04.2025 Украина.ру

Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского о том, что использование Киевом финансовой помощи Вашингтона якобы полностью прозрачно

2025-04-25T14:04

2025-04-25T14:04

2025-04-25T14:04

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илон маск

владимир зеленский

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Маск ответил на публикацию сенатора от штата Юта Майка Ли, который прокомментировал в соцсети X фрагмент интервью Зеленского американскому журналисту Бену Шапиро. Он обратил внимание на сомнительное утверждение Зеленского о том, что каждый доллар, выделенный конгрессом Украине, был должным образом отслежен и по каждому был дан отчет.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, вероятно, потратил на помощь Украине 350 миллиардов долларов.Подробнее о помощи - в материале Трампу надоела Украина: Никонов рассказал, когда США могут "умыть руки" и остановить помощь Киеву на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, илон маск, владимир зеленский