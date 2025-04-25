Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе
12:42 25.04.2025 (обновлено: 14:14 25.04.2025)
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© соцсети
При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик
Изначально в СМИ появилась информация о том, что причиной произошедшего был газовый баллон. Чуть позже оперативные службы уточнили, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство. Издание "База" написало, что "в машине была установлена бомба".
Следственный комитет РФ подтвердил, что во время взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. По предварительным данным, устройство содержало поражающие элементы и сработало в момент, когда он проходил рядом. СК РФ возбудил дело, на место выехали следователи и криминалисты.
Что еще известно о взрыве:
- —По неофициальной информации, автомобиль принадлежал мигранту из Азербайджана;
- —Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда военный выходил из подъезда;
- —Взрывное устройство было самодельным и располагалось в районе задней левой двери;
- —Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте;
- —Некоторые источники утверждают, что погибших могло быть двое.
© Mash
© Mash
"Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф", — написал Телеграм-канал SHOT.
Это не первый теракт против высокопоставленных военнослужащих РФ:
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