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Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе

Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе - 25.04.2025 Украина.ру

Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик

2025-04-25T12:42

2025-04-25T12:42

2025-04-25T14:14

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Изначально в СМИ появилась информация о том, что причиной произошедшего был газовый баллон. Чуть позже оперативные службы уточнили, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство. Издание "База" написало, что "в машине была установлена бомба".Следственный комитет РФ подтвердил, что во время взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. По предварительным данным, устройство содержало поражающие элементы и сработало в момент, когда он проходил рядом. СК РФ возбудил дело, на место выехали следователи и криминалисты.Что еще известно о взрыве:"Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф", — написал Телеграм-канал SHOT.Это не первый теракт против высокопоставленных военнослужащих РФ:Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористыПокушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыДругие материалы на тему срыва переговоров: Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль и Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что.

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