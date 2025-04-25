Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе - 25.04.2025 Украина.ру
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Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе
Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе - 25.04.2025 Украина.ру
Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе
При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик
2025-04-25T12:42
2025-04-25T14:14
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Изначально в СМИ появилась информация о том, что причиной произошедшего был газовый баллон. Чуть позже оперативные службы уточнили, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство. Издание "База" написало, что "в машине была установлена бомба".Следственный комитет РФ подтвердил, что во время взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. По предварительным данным, устройство содержало поражающие элементы и сработало в момент, когда он проходил рядом. СК РФ возбудил дело, на место выехали следователи и криминалисты.Что еще известно о взрыве:"Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф", — написал Телеграм-канал SHOT.Это не первый теракт против высокопоставленных военнослужащих РФ:Убийство Кириллова готовилось давно”: аналитик рассказал, до кого хотели добраться террористыПокушение на основателя батальона "Арбат"? Что известно о взрыве в "Алых парусах" МосквыДругие материалы на тему срыва переговоров: Своими действиями Зеленский приближает конец Украины — Древаль и Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что.
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новости, россия, балашиха, москва, генштаб, ск рф, сша, стив уиткофф
Новости, Россия, Балашиха, Москва, Генштаб, СК РФ, США, Стив Уиткофф

Новый теракт против высокопоставленного военного РФ. Что известно о взрыве в Балашихе

12:42 25.04.2025 (обновлено: 14:14 25.04.2025)
 
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При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб человек. По информации следствия, это заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик
Изначально в СМИ появилась информация о том, что причиной произошедшего был газовый баллон. Чуть позже оперативные службы уточнили, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство. Издание "База" написало, что "в машине была установлена бомба".
Следственный комитет РФ подтвердил, что во время взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. По предварительным данным, устройство содержало поражающие элементы и сработало в момент, когда он проходил рядом. СК РФ возбудил дело, на место выехали следователи и криминалисты.
Что еще известно о взрыве:
  • По неофициальной информации, автомобиль принадлежал мигранту из Азербайджана;
  • Взрывное устройство привели в действие дистанционно, когда военный выходил из подъезда;
  • Взрывное устройство было самодельным и располагалось в районе задней левой двери;
  • Мощность СВУ составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте;
  • Некоторые источники утверждают, что погибших могло быть двое.
© Mash
© Mash
"Заложили взрывчатку специально туда, так как именно левая сторона стояла ближе к дому, из которого выходил погибший Ярослав Москалик. Предварительно, целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф", — написал Телеграм-канал SHOT.
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