https://ukraina.ru/20250425/nakanune-bolshoy-sdelki-rossiya-vyigrala-londonskiy-raund-1062749338.html

Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд

Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд - 25.04.2025 Украина.ру

Накануне Большой сделки. Россия выиграла лондонский раунд

Все ведущие СМИ мира, в том числе и российские, написали о том, что раунд переговоров в Лондоне вокруг украинской проблемы был сорван. Виной тому прозвучавшее... Украина.ру, 25.04.2025

2025-04-25T12:00

2025-04-25T12:00

2025-04-25T12:00

мнения

лондон

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Все ведущие СМИ мира, в том числе и российские, написали о том, что раунд переговоров в Лондоне вокруг украинской проблемы был сорван. Виной тому прозвучавшее несколько ранее заявление Трампа о том, что он рассчитывает, что до конца недели будет какой-то прорыв в вопросе перемирия. А еще потому, что в Лондон вдруг не приехали ни Рубио, ни Уиткофф. Который, кстати, уже прибыл в Москву.Это присказка. А сказка такая: кто бы что ни говорил, а переговоры в Лондоне таки состоялись. И прошли довольно успешно, если смотреть с "нашей колокольни". И если кто-то думает, что они были сорваны, то это не так.Да, статус их был пониже, чем в Париже. Но, собственно, для тех целей, с которыми собирались, больше и не нужно было. Свою позицию до Европы и Украины американцы донесли еще неделю назад. И вот сейчас, получив в целом все ответы от европейцев в Париже, в Лондоне американцы рассчитывали получить ответы от украинцев. Они ничего и не собирались обсуждать.За день до встречи в Лондоне Киев совершил информационную провокацию в ведущих западных медиа. Прошла как бы инсайдерская информация, со ссылкой на украинских чиновников, о том, что от Киева якобы требуют признать российский статус Крыма. И Зеленский, возмутившись, красиво начав рассказывать про красные линии, сообщил, что никогда этому не бывать.Ну и после этого, поняв в целом, что никаких публичных заявлений от Украины (например о том, что американский план они принимают, и в перемирии участвовать готовы, причем в том виде, в котором об этом хочет говорить Дональд Трамп) дождаться не получится, в Вашингтоне решили, что отправлять туда первых лиц американской дипломатии и не имеет смысла. И отправили только Кита Келлога, человека, скажем так, второго-третьего эшелона. Но и он, будучи в Лондоне, не сразу согласился встретиться с представителями украинской делегации. Только после того, как в публичной плоскости появился окрик от Трампа, о том, что Зеленский явно вот-вот "войдет не в ту дверь", а переговоры идут не туда, и на руках у него, Зеленского, "хороших карт" нет, украинцы одумались и включили заднюю. И, по большому счету, подтвердили готовность подписаться под всем, что декларировалось американцами. Но заявлять об этом публично не стали. После этого была мажорная публикация в "Телеграм" от Ермака, главы офиса Зеленского, и репост публикация от Келлога. Оба заявили, что переговоры прошли в целом позитивно. Следующий раунд переговоров, по словам госсекретаря Рубио, пройдёт уже на выходных. Параллельно состоится общение спецпосланника президента США Уиткоффа с руководством России.И вот уже по итогам этого общения, вероятно, стороны приблизятся к некой промежуточной договоренности. И мне кажется, вишенкой на торте может стать объявление о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Будет ли названа конкретная дата или нет, я не берусь сказать. Но мне кажется, что подготовка к этой встрече - это и есть, по сути дела, параллельный процесс переговоров. Соглашение по украинской проблеме будет частью этой глобальной сделки между Вашингтоном и Москвой. Осторожно предположу, не забегая вперед, что такая встреча может состояться во второй половине мая. Тем более, буквально на днях Трамп на вопрос журналистов о том, пройдёт ли встреча с Путиным во время его визита на Ближний Восток 13 - 16 мая, ответил отрицательно. В эти дни встречи не будет, но, вероятно, она состоится прямо вскоре после этого. То есть, опять же, не буду забегать вперед, но, может быть, даже локация не изменится - Эр-Рияд.Подводя итог, можно сказать, что как бы сейчас ни вела себя Украина, что бы ни заявлял Зеленский - все это уже не имеет большого значения. То, что перемирие может начаться, грубо говоря, в одностороннем порядке, мы уже видели во время Пасхи, когда Россия в самостоятельно остановила огонь и Украине, хочешь не хочешь, пришлось тоже его останавливать. Интенсивность обстрелов при этом упала в несколько раз. То есть, в общем-то, Украина сильно и не нужна. Тем более, сейчас на носу подписание той самой ресурсной сделки Вашингтона и Киева. Не один раз писал и повторю в очередной раз, что заключение ресурсные сделки - это краеугольный камень вообще всего участия американцев (по крайней мере, так к этому относится команда Трампа) в украинском кейсе и в мирном урегулировании. То есть, это именно тот интерес, ради которого американцы в этой истории и остаются. И сейчас они рассчитывают подписать сделку и уже с "новыми картами на руках" садиться за стол переговоров с нами. То есть, я думаю, что встреча лидеров будет как раз уже после подписания ресурсной сделки. Поэтому вопросы перемирия и поведения Зеленского глубоко вторичны. Украинцы в конечном итоге примут все, что им скажут.И перемирие состоится ровно так, как им скажут. И вся шумиха - это просто попытки Зеленского затянуть процесс. К тому же, сейчас уже даже Париж и Лондон не сильно мешают двигаться к договоренности. По моей информации, американцы в целом договорились и с ними.В итоге переговоры состоялись. Прошли они в целом так, как от них и ожидали. Да, попытались взбрыкнуть украинцы, но им в целом не очень это удалось. Все идет к тому, что и говорили Трамп и о чем осторожно говорим мы, что встреча лидеров состоится, точки над i будут расставлены. Сделка между Вашингтоном и Москвой состоится. И Украина будет лишь малой составной ее частью. Общение в Лондоне в целом прошло в логике интересов России. И дальше все будет развиваться только по этой траектории. Более чем достаточно подтверждений тому, что новая американская администрация мыслит так же, как и мы. Проблема только с европейцами, но на них у американцев есть управа. И, конечно же, и с верхушкой киевского режима, но и на них есть управа. Думаю, что инструменты давления на них будут применены после встречи лидеров России и Соединенных Штатов, если она состоится в мае, как говорят об этом многие инсайдеры. Это повлечёт за собой мгновенное ускорение всех событий вокруг верхушки киевского режима, возможные санкции и даже уголовное преследование. Либо, если они проявят сговорчивость - отмена военного положения и мобилизации, а также запуск выборов, в которых Зеленский участвовать уже не будет. Его время на исходе.

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, лондон, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, telegram