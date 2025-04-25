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Похищение по-украински: Абрам Добрый и конец Центральной Рады

Похищение по-украински: Абрам Добрый и конец Центральной Рады - 24.04.2025 Украина.ру

Похищение по-украински: Абрам Добрый и конец Центральной Рады

В ночь с 24 на 25 апреля 1918 года из своей квартиры в Киеве насильно был увезен известный финансист, глава киевского отделения Русского для внешней торговли банка, а также член финансовой комиссии Центральной Рады (ЦР) Абрам Уриевич Добрый. Это загадочное исчезновение стало прологом к очередной смене власти в Киеве

2025-04-25T08:00

2025-04-25T08:00

2025-04-24T14:41

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Господин Добрый был достаточно известной в городе личностью. Один из богатейших людей Киева, он был прочно связан деловыми и личными отношениями с "сахарными королями", которые составляли костяк олигархата на Украине в начале ХХ века.До 1915 года военная контрразведка Российской империи подозревала Абрама Доброго в работе на немецкую разведку. А в 1916 году банкир был арестован за подрывную деятельность. "Союз сахарозаводчиков", одним из руководителей которого был Добрый, искусственно создавал дефицит сахара на рынке империи и раздувал спекулятивные цены. Вышел банкир на свободу благодаря заступничеству могущественных покровителей.В уставном фонде его банка были немецкие деньги, а сам финансовый институт активно работал с немецким бизнесом и оккупационным командованием. Так что можно сказать, господин Добрый был человеком немцев. И нет ничего удивительного в том, что данное преступление взволновало германское командование на Украине.Немцы обратились к правительству Центральной Рады, чтобы выяснить судьбу банкира. Однако получили ответ, что о судьбе Доброго пока ничего неизвестно, а МВД прикладывает все усилия, чтобы найти финансиста. Но немцев заверения украинских чиновников не убедили, и они решили провести собственное расследование.Вообще немцы чувствовали себя полными хозяевами в Киеве и не особо доверяли украинским властям. Об этом свидетельствует один любопытный и возмутительный факт, произошедший уже во времена правления гетмана Павла Скоропадского.В декабре 1918 года немцы наняли несколько десятков женщин, чтобы те до блеска вычистили киевский вокзал, что и было сделано. Однако через несколько недель здание вокзала опять оказалось завалено мусором. Чтобы пассажиры больше не сорили, по приказу немецкого офицера всех, кто находился на вокзале (кроме служащих), высекли розгами и заставили убирать территорию вокзала и железнодорожные пути. После этой истории и вплоть до прихода в Киев петлюровцев на вокзале нельзя было увидеть и соринки.Но вернемся к похищению банкира. Как в классическом детективе, нитью, потянув за которую раскрыли преступление, стал автомобиль. А нужно сказать, что в те годы, такая улика была более чем весома — автомашин в Киеве было не так много.Результат поисков машины оказался шокирующим. Немецкие следователи выяснили, что автомобиль, на котором увезли банкира, принадлежит Министерству внутренних дел. Непосредственно "арестом" Абрама Доброго руководил Александр Осипов, чиновник по особым поручениям украинского МВД. И действовал он не сам, а по приказу главы ведомства Михаила Ткаченко. Однако и другие министры правительства Центральной Рады были в курсе происходящего. Так, военный министр УНР Александр Жуковский выделил солдат для конвоирования банкира.Николай Ковалевский, министр по земельным делам в тогдашнем украинском правительстве, в своих мемуарах вспоминал, что в ночь, когда похитили банкира, в доме премьер-министра Всеволода Голубовича состоялось заседание Совета министров. Ткаченко на него опоздал. Когда же пришел, то вызвал Голубовича в соседнюю комнату и что-то ему нервно рассказывал. После чего премьер вернулся к министрам и сообщил об "аресте" Доброго.То есть не только Голубович, но весь кабмин УНР был проинформирован о похищении. Как утверждает Ковалевский, все министры понимали, насколько это опасный шаг, и он может вызвать гнев немцев, но ничего не сделали, чтобы как-то уладить ситуацию и не обострять отношения с немецким командованием.Между тем, похищенного банкира поместили в специальный вагон, после чего вывезли в Харьков. Там его попытались посадить в Холодногорский централ, но начальник тюрьмы отказался принимать арестанта без надлежащих документов.В результате финансист и "арестовавшие" его лица поселились в харьковском "Гранд отеле". Там похитители потребовали у Доброго выкуп за свободу. Банкир выписал чек на 100 тысяч рублей.Похищение крупного финансиста, сотрудничавшего с оккупантами, да ещё и выполненное не какими-то лихими налётчиками, а официальными украинскими силовиками с ведома правительства стало последней каплей. Немецкое командование в Киеве приняло решение об учреждении в УНР немецких полевых судов. Но это был только первый шаг.28 апреля 1918 года Владимир Виниченко на заседании Центральной Рады более часа говорил о судьбе украинского национального движения. Вроде бы более насущных тем не было! Другие "ораторы" возмущались приказом немецкого командования об учреждении полевых судов на Украине. Некоторые выступающие даже угрожали немцам и австрийцам.Конец демагогии положил отряд немецких солдат, который ворвался в помещение, где проходило заседание ЦР, и офицер германской тайной полиции заявил, что этот орган распущен, а депутаты могут идти по домам. Также немцы намеревались арестовать министров, причастных к "делу Доброго", Ткаченко и Жуковского. Первый бежал из Киева, а второй оказался в руках немцев через несколько часов. Голубович был привлечен как обвиняемый уже в ходе судебного процесса. Оба были приговорены к тюремным срокам за похищение банкира. Однако сидели недолго. После прихода к власти Симона Петлюры были освобождены.В Харькове Абрам Добрый подкупил охранника и через него смог сообщить немцам о своем местонахождении, и вскоре был освобождён.Но зачем министрам правительства Центральной Рады было похищать банкира Доброго и ставить под удар республику и собственные головы? Думается, дело не в 100 тысячах рублей, которые заплатил банкир. Решение вымогать деньги у Доброго Осипов скорей всего принял самостоятельно. У министров был не корыстный, а политический мотив.Николай Ковалевский в своих мемуарах утверждал, что Абрам Добрый был участником антиреспубликанского, прогетьманского заговора, и поэтому Ткаченко решил убрать его из Киева, чтобы лишить заговорщиков могущественного и богатого сторонника. Об этом же пишет современник тех событий — политик и публицист Дмитрий Дорошенко:"Правительство ЦР предчувствовало, что над его головой сгущаются тучи, но не смогло решиться на какие-то серьёзные меры, чтобы себя защитить. Уже с самого начала апреля по Киеву ходили слухи, что готовится какой-то переворот, все об этом знали и говорили. Правительство смогло решиться только на странную и загадочную авантюру с арестом и тайным вывозом из Киева в Харьков киевского банкира А.Ю. Доброго, который принадлежал к финансовой комиссии, ведущей переговоры с немцами о "торговом договоре".Итак, и Дорошенко, и Ковалевский пишут о существовании заговора с целью свержения власти, к которому, по всей видимости, был причастен Добрый. Но был ли заговор до похищения банкира?Думается, да. Генерал Борис Стеллецкий, который был начальником штаба при гетмане Павле Скоропадском, в своих мемуарах вспоминал, что задолго до похищения Доброго немцы решили ликвидировать ЦР, а вместо нее установить на Украине монархическое правление. Будущего главу Украинской державы немцы выбирали из трех возможных кандидатов — Павла Скоропадского, Ивана Луценко и Ивана Полтавца. Вполне вероятно, что с кем-то из троих от имени немцев переговоры вёл Абрам Добрый. А, может, он имел беседу со всеми тремя и действительно принимал самое активное участие в подготовке государственного переворота.Но есть версия, что "дело Доброго" изначально было операцией немецкой военной разведки.Так что, Ткаченко, Жуковский, Голубович были немецкими агентами? Нет. Они были просто марионетками в умелых руках кукловодов из ведомства Вальтера Николаи (руководителя немецкой военной разведки). Но как это могло быть?Ткаченко могли подкинуть информацию из нескольких источников о том, что готовится заговор против ЦР и что его ключевой фигурой является Абрам Добрый. Немцы, у которых на тот момент были лучшие психологи в мире, могли просчитать действия министра. Тот решил изолировать банкира и получить от него информацию о других участниках заговора. Но сделать открыто он это не мог, потому что в случае официального ареста немцы бы освободили финансиста через несколько часов. И Ткаченко решился на похищение, для этого привлек в качестве соучастника Жуковского. То есть паны министры совершили преступление, что и нужно было немецкому командованию для окончательной дискредитации ЦР и громкого судебного процесса.Вот что писал по этому поводу журналист Соломон Каплун (псевдоним С. Сумский):"Немцам удалось не только скомпрометировать "демократическое" правительство, но доказать всю его моральную негодность. Немцев не устраивала власть ЦР. Прежде всего потому, что её руководители не могли навести порядок на Украине. Немецкие офицеры говорили: "Нас не интересует, какое у вас правительство; пусть будут демократы, социалисты, монархисты, но нельзя допускать мазуриков, невежд и самоуверенно-наглых мальчишек. Мы вмешиваемся не в политические отношения на Украине, а охраняем порядок".Но немецким генералам порядок был нужен не для блага жителей страны. Скорей наоборот. Немцам и австрийцам железный порядок был нужен для того, чтобы вывозить из Украины продовольствие. В самих Германии и Австро-Венгрии был почти голод из-за блокады, устроенной Великобританией. Желудевый кофе и картошка с маргарином для жителя Вены или Берлина были деликатесом. Немецкое и австрийское правительства хотели решить продовольственную проблему за счёт Украины, а точней за счёт её жителей. Но при этом Берлин не хотел вводить на территории Украины де-юре оккупационный режим, вместо этого в правительстве Кайзера решили, что на Украине лучше иметь марионеточного правителя, полностью зависимого от Берлина.Но для начала нужно было убрать болтунов из ЦР, и германцы решили сделать это красиво, толкнув панов министров на откровенный криминал.

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