https://ukraina.ru/20250425/evropa-i-ukraina-otvergli-nekotorye-predlozheniya-ssha-po-uregulirovaniyu--reuters-1062754413.html

Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters

Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters - 25.04.2025 Украина.ру

Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters

Eвропа и Украина отвергли некоторые предложения из плана США по урегулированию конфликта. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы

2025-04-25T13:08

2025-04-25T13:08

2025-04-25T13:08

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По данным издания, отказавшись от части пунктов в плане США, представители Европы и Украины выдвинули встречные предложения, которые касаются различных вопросов, от территорий до санкций.Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с РФ, гарантий безопасности и численности ВСУ. Так, Европа и Украина хотят, чтобы в рамках соглашения не было никаких ограничений союзниками Киева на размещение своих военных.Ранее СМИ писали, что администрация Трампа выдвинула Киеву ультиматум и настаивает на принятии собственного мирного плана, подразумевающего отмену антироссийских санкций и фактическое признание Крыма российским.Подробнее о том, как может выглядеть план президента США Дональда Трампа, — в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге.Между тем Владимир Зеленский не оставляет попыток сорвать мирные инициативы Трампа. Тогда, как украинские власти признают, что им придется смириться с потерей территорий, глава киевского режима мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Телеграм-канал SHOT заявил, что "целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф". Подробности в материале Новый теракт против высокопоставленного военного РФ? Все, что известно о взрыве в Балашихе.

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https://ukraina.ru/20250425/ukraine-pridetsya-otkazatsya-ot-territoriy-v-ramkakh-soglasheniya-s-rf---klichko-1062746946.html

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новости, сша, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский