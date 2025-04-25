Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters - 25.04.2025 Украина.ру
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Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters
Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters - 25.04.2025 Украина.ру
Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters
Eвропа и Украина отвергли некоторые предложения из плана США по урегулированию конфликта. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы
2025-04-25T13:08
2025-04-25T13:08
новости
сша
украина
европа
россия
дональд трамп
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По данным издания, отказавшись от части пунктов в плане США, представители Европы и Украины выдвинули встречные предложения, которые касаются различных вопросов, от территорий до санкций.Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с РФ, гарантий безопасности и численности ВСУ. Так, Европа и Украина хотят, чтобы в рамках соглашения не было никаких ограничений союзниками Киева на размещение своих военных.Ранее СМИ писали, что администрация Трампа выдвинула Киеву ультиматум и настаивает на принятии собственного мирного плана, подразумевающего отмену антироссийских санкций и фактическое признание Крыма российским.Подробнее о том, как может выглядеть план президента США Дональда Трампа, — в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге.Между тем Владимир Зеленский не оставляет попыток сорвать мирные инициативы Трампа. Тогда, как украинские власти признают, что им придется смириться с потерей территорий, глава киевского режима мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Телеграм-канал SHOT заявил, что "целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф". Подробности в материале Новый теракт против высокопоставленного военного РФ? Все, что известно о взрыве в Балашихе.
https://ukraina.ru/20250425/starmer-ozhidaet-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-k-letu--the-telegraph-1062752968.html
https://ukraina.ru/20250425/ukraine-pridetsya-otkazatsya-ot-territoriy-v-ramkakh-soglasheniya-s-rf---klichko-1062746946.html
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новости, сша, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters

13:08 25.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Eвропа и Украина отвергли некоторые предложения из плана США по урегулированию конфликта. Об этом 25 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы
По данным издания, отказавшись от части пунктов в плане США, представители Европы и Украины выдвинули встречные предложения, которые касаются различных вопросов, от территорий до санкций.
Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с РФ, гарантий безопасности и численности ВСУ. Так, Европа и Украина хотят, чтобы в рамках соглашения не было никаких ограничений союзниками Киева на размещение своих военных.
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
12:19
Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The TelegraphПремьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже к лету. Об этом 25 апреля написало издание The Telegraph
Ранее СМИ писали, что администрация Трампа выдвинула Киеву ультиматум и настаивает на принятии собственного мирного плана, подразумевающего отмену антироссийских санкций и фактическое признание Крыма российским.
Подробнее о том, как может выглядеть план президента США Дональда Трампа, — в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге.
Между тем Владимир Зеленский не оставляет попыток сорвать мирные инициативы Трампа. Тогда, как украинские власти признают, что им придется смириться с потерей территорий, глава киевского режима мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
09:56
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - КличкоМэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик. Телеграм-канал SHOT заявил, что "целью атаки мог быть не только высокопоставленный военный, но и срыв переговоров России и США по урегулированию на Украине — именно сегодня в Москву прилетел спецпосланник [президента США Дональда] Трампа Стив Уиткофф". Подробности в материале Новый теракт против высокопоставленного военного РФ? Все, что известно о взрыве в Балашихе.
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