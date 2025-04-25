https://ukraina.ru/20250425/zhena-poroshenko-podala-protiv-nego-isk-o-razdele-imuschestva---smi-1062755040.html

Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ

Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ - 25.04.2025 Украина.ру

Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ

Супруга бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Об этом сообщает издание "Украинские новости"

2025-04-25T12:50

2025-04-25T12:50

2025-04-25T13:10

новости

украина

петр порошенко

винницкая область

владимир зеленский

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"Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в материале.В феврале Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Подробнее - в материале Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр порошенко, винницкая область, владимир зеленский