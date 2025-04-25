Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ - 25.04.2025 Украина.ру
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Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ
Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ - 25.04.2025 Украина.ру
Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ
Супруга бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Об этом сообщает издание "Украинские новости"
2025-04-25T12:50
2025-04-25T13:10
новости
украина
петр порошенко
винницкая область
владимир зеленский
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"Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в материале.В феврале Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Подробнее - в материале Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
украина
винницкая область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, петр порошенко, винницкая область, владимир зеленский
Новости, Украина, Петр Порошенко, Винницкая область, Владимир Зеленский

Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ

12:50 25.04.2025 (обновлено: 13:10 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Супруга бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Об этом сообщает издание "Украинские новости"
"Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в материале.
В феврале Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Подробнее - в материале Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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НовостиУкраинаПетр ПорошенкоВинницкая областьВладимир Зеленский
 
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