Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества - СМИ
12:50 25.04.2025 (обновлено: 13:10 25.04.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Супруга бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* Марина подала на него в суд иск о разделе имущества. Об этом сообщает издание "Украинские новости"
"Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск. Суд рассмотрит дело 29 апреля", - говорится в материале.
В феврале Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Подробнее - в материале Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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