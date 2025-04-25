Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph - 25.04.2025 Украина.ру
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Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph
Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph - 25.04.2025 Украина.ру
Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже к лету. Об этом 25 апреля написало издание The Telegraph
2025-04-25T12:19
2025-04-25T12:19
новости
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В публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании верит в долгосрочное прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину."Он надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", — заявляет издание.Ранее газета The Times сообщила, ссылаясь на источники, что власти Великобритании, скорее всего, откажутся от отправки войск на Украину, так как риски слишком высоки. Вместо этого Британия хочет сосредоточиться на восстановлении и перевооружении ВСУ.В то же время активно обсуждается вопрос, связанный с российскими территориями. Так, США предлагают Украине уступить территории - Washington Post, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ. А глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, в свою очередь, заявил, что своими действиями Зеленский приближает конец Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, великобритания, британия, кир стармер, владимир зеленский
Новости, Украина, Великобритания, Британия, Кир Стармер, Владимир Зеленский

Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph

12:19 25.04.2025
 
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© commons.wikimedia.org / Lauren Hurley / No 10 Downing Street
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже к лету. Об этом 25 апреля написало издание The Telegraph
В публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании верит в долгосрочное прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину.
"Он надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", — заявляет издание.
11:07
Зеленский мстит срывом переговоров: депутат Верховной Рады раскрыл, кому и за что Срывом переговоров по урегулированию украинского конфликта Владимир Зеленский пытается отомстить президенту США Дональду Трампу за унижение во время скандального визита в Белый дом. Об этом 25 апреля в своем Телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский
Ранее газета The Times сообщила, ссылаясь на источники, что власти Великобритании, скорее всего, откажутся от отправки войск на Украину, так как риски слишком высоки. Вместо этого Британия хочет сосредоточиться на восстановлении и перевооружении ВСУ.
В то же время активно обсуждается вопрос, связанный с российскими территориями. Так, США предлагают Украине уступить территории - Washington Post, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ.
А глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, в свою очередь, заявил, что своими действиями Зеленский приближает конец Украины.
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