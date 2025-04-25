https://ukraina.ru/20250425/starmer-ozhidaet-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-k-letu--the-telegraph-1062752968.html

Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph

Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph - 25.04.2025 Украина.ру

Стармер ожидает прекращения огня на Украине к лету — The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже к лету. Об этом 25 апреля написало издание The Telegraph

2025-04-25T12:19

2025-04-25T12:19

2025-04-25T12:19

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В публикации отмечается, что премьер-министр Великобритании верит в долгосрочное прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину."Он надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", — заявляет издание.Ранее газета The Times сообщила, ссылаясь на источники, что власти Великобритании, скорее всего, откажутся от отправки войск на Украину, так как риски слишком высоки. Вместо этого Британия хочет сосредоточиться на восстановлении и перевооружении ВСУ.В то же время активно обсуждается вопрос, связанный с российскими территориями. Так, США предлагают Украине уступить территории - Washington Post, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ. А глава Российского общества "Знание" Максим Древаль, в свою очередь, заявил, что своими действиями Зеленский приближает конец Украины.

https://ukraina.ru/20250425/zelenskiy-mstit-sryvom-peregovorov-deputat-verkhovnoy-rady-raskryl-komu-i-za-chto---1062748861.html

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