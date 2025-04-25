В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны - 25.04.2025 Украина.ру
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В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны
В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны - 25.04.2025 Украина.ру
В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны
Всего 13 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский.
2025-04-25T12:53
2025-04-25T12:53
новости
пмр
приднестровье
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
ветераны вов
великая отечественная война
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ПМР хранит память о Великой Отечественной войне, рассказал глава республики в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". При этом он с сожалением отметил уход поколения ветеранов, сообщает издание "новости Приднестровья"."Буквально недавно было 14, сегодня уже 13. Конечно, годы берут своё, и поколение победителей, к сожалению, уходит. И это не только ветераны-участники боевых действий. Это и участники тыла. По большому счёту, победил весь советский народ. Каждый по-своему ковал победу. Понимаете? Она ковалась не только на фронте, она ковалась и в тылу. Это поколение в целом – поколение победителей. Каждый нес нагрузку этой войны на себе, маленькую свою лепту внес каждый из всего состава советского народа, Советского Союза. К сожалению, конечно, время берёт своё. Но ещё есть такие бодрые ветераны, и мы, надеюсь, их увидим на шествии "Бессмертного полка", на возложении хотя бы. Хотя, конечно, тяжело им", - сказал Красносельский.Он также рассказал о том, как в ПМР сохраняют историческую память – на государственном и семейном уровнях. В отличие от соседней Молдавии, приднестровцы сохраняют традиции, отношение к своей истории и ветеранам.В своём телеграм-канале лидер Приднестровья периодически рассказывал о чествовании памяти погибших в Великой Отечественной войне и ветеранов.Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы" Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
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новости, пмр, приднестровье, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, ветераны вов, великая отечественная война, постсоветское пространство, бывший ссср, история ссср, бессмертный полк
Новости, ПМР, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, ветераны ВОВ, Великая Отечественная война, постсоветское пространство, бывший СССР, история СССР, Бессмертный полк

В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны

12:53 25.04.2025
 
Мемориал Славы в Тирасполе (ПМР)
Мемориал Славы в Тирасполе (ПМР)
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Всего 13 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский.
ПМР хранит память о Великой Отечественной войне, рассказал глава республики в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". При этом он с сожалением отметил уход поколения ветеранов, сообщает издание "новости Приднестровья".
"Буквально недавно было 14, сегодня уже 13. Конечно, годы берут своё, и поколение победителей, к сожалению, уходит. И это не только ветераны-участники боевых действий. Это и участники тыла. По большому счёту, победил весь советский народ. Каждый по-своему ковал победу. Понимаете? Она ковалась не только на фронте, она ковалась и в тылу. Это поколение в целом – поколение победителей. Каждый нес нагрузку этой войны на себе, маленькую свою лепту внес каждый из всего состава советского народа, Советского Союза. К сожалению, конечно, время берёт своё. Но ещё есть такие бодрые ветераны, и мы, надеюсь, их увидим на шествии "Бессмертного полка", на возложении хотя бы. Хотя, конечно, тяжело им", - сказал Красносельский.
Он также рассказал о том, как в ПМР сохраняют историческую память – на государственном и семейном уровнях. В отличие от соседней Молдавии, приднестровцы сохраняют традиции, отношение к своей истории и ветеранам.
"Мы не поменяли ничего, мы сохранили нашу преемственность поколений, мы сохранили память о наших ветеранах и почтение именно к той жертвенности советского народа, с помощью которой досталась победа над фашизмом и над нацизмом", - констатировал президент ПМР.
В своём телеграм-канале лидер Приднестровья периодически рассказывал о чествовании памяти погибших в Великой Отечественной войне и ветеранов.
Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
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