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В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны

В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны - 25.04.2025 Украина.ру

В Приднестровье осталось 13 ветеранов Великой Отечественной войны

Всего 13 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский.

2025-04-25T12:53

2025-04-25T12:53

2025-04-25T12:53

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ПМР хранит память о Великой Отечественной войне, рассказал глава республики в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". При этом он с сожалением отметил уход поколения ветеранов, сообщает издание "новости Приднестровья"."Буквально недавно было 14, сегодня уже 13. Конечно, годы берут своё, и поколение победителей, к сожалению, уходит. И это не только ветераны-участники боевых действий. Это и участники тыла. По большому счёту, победил весь советский народ. Каждый по-своему ковал победу. Понимаете? Она ковалась не только на фронте, она ковалась и в тылу. Это поколение в целом – поколение победителей. Каждый нес нагрузку этой войны на себе, маленькую свою лепту внес каждый из всего состава советского народа, Советского Союза. К сожалению, конечно, время берёт своё. Но ещё есть такие бодрые ветераны, и мы, надеюсь, их увидим на шествии "Бессмертного полка", на возложении хотя бы. Хотя, конечно, тяжело им", - сказал Красносельский.Он также рассказал о том, как в ПМР сохраняют историческую память – на государственном и семейном уровнях. В отличие от соседней Молдавии, приднестровцы сохраняют традиции, отношение к своей истории и ветеранам.В своём телеграм-канале лидер Приднестровья периодически рассказывал о чествовании памяти погибших в Великой Отечественной войне и ветеранов.Тем временем Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы" Также на эту тему: Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев

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новости, пмр, приднестровье, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, ветераны вов, великая отечественная война, постсоветское пространство, бывший ссср, история ссср, бессмертный полк