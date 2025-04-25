"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы - 25.04.2025 Украина.ру
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"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы - 25.04.2025 Украина.ру
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
Только президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине путём переговоров. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому журналу.
2025-04-25T14:16
2025-04-25T14:16
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Президент США дал интервью журналу Time с рядом заявлений на тему урегулирования украинской проблемы. При этом он заявил о своей исключительной роли в этом процессе.Он выразил уверенность в отсутствии кого-либо, кто "мог бы заключить эту сделку".По мнению Трампа, российско-украинский конфликт начался после госпереворота 2024 года, когда новое руководство Украины стало говорить о вступлении Украины в НАТО."Если бы этот вопрос не был поднят, то было бы гораздо больше шансов на то, что он вообще бы не начинался", - заметил при этом президент США.По его мнению, теперь уже Украина никогда не вступит в НАТО.Трамп рассказал также, что все переговоры новой администрации Белого дома с Москвой связаны с решением украинской проблемы."Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заверил Трамп.При этом президент США отметил, что Киеву придётся поступиться территориями ради заключения мирного договора.В интервью он также высказался по ряду других вопросов внешней политики. В частности, он заверил, что не шутил, когда говорил о присоединении к США соседней Канады и пока ещё датской Гренландии.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге
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новости, сша, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина-нато, сво, прогнозы сво, завершение сво, переговоры, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, международные отношения, международная политика
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"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы

14:16 25.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Только президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине путём переговоров. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому журналу.
Президент США дал интервью журналу Time с рядом заявлений на тему урегулирования украинской проблемы. При этом он заявил о своей исключительной роли в этом процессе.
"Я думаю, что я единственный, кто может добиться мира путем переговоров",- сказал Трамп.
Он выразил уверенность в отсутствии кого-либо, кто "мог бы заключить эту сделку".
По мнению Трампа, российско-украинский конфликт начался после госпереворота 2024 года, когда новое руководство Украины стало говорить о вступлении Украины в НАТО.
"Если бы этот вопрос не был поднят, то было бы гораздо больше шансов на то, что он вообще бы не начинался", - заметил при этом президент США.
По его мнению, теперь уже Украина никогда не вступит в НАТО.
Трамп рассказал также, что все переговоры новой администрации Белого дома с Москвой связаны с решением украинской проблемы.
"Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заверил Трамп.
При этом президент США отметил, что Киеву придётся поступиться территориями ради заключения мирного договора.
"Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп.
В интервью он также высказался по ряду других вопросов внешней политики. В частности, он заверил, что не шутил, когда говорил о присоединении к США соседней Канады и пока ещё датской Гренландии.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге
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