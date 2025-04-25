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"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы

"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы - 25.04.2025 Украина.ру

"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы

Только президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине путём переговоров. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому журналу.

2025-04-25T14:16

2025-04-25T14:16

2025-04-25T14:16

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Президент США дал интервью журналу Time с рядом заявлений на тему урегулирования украинской проблемы. При этом он заявил о своей исключительной роли в этом процессе.Он выразил уверенность в отсутствии кого-либо, кто "мог бы заключить эту сделку".По мнению Трампа, российско-украинский конфликт начался после госпереворота 2024 года, когда новое руководство Украины стало говорить о вступлении Украины в НАТО."Если бы этот вопрос не был поднят, то было бы гораздо больше шансов на то, что он вообще бы не начинался", - заметил при этом президент США.По его мнению, теперь уже Украина никогда не вступит в НАТО.Трамп рассказал также, что все переговоры новой администрации Белого дома с Москвой связаны с решением украинской проблемы."Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заверил Трамп.При этом президент США отметил, что Киеву придётся поступиться территориями ради заключения мирного договора.В интервью он также высказался по ряду других вопросов внешней политики. В частности, он заверил, что не шутил, когда говорил о присоединении к США соседней Канады и пока ещё датской Гренландии.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге

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