https://ukraina.ru/20250425/ya-edinstvennyy-tramp-zayavil-o-svoey-isklyuchitelnoy-roli-v-uregulirovanii-ukrainskoy-problemy-1062756349.html
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы - 25.04.2025 Украина.ру
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
Только президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине путём переговоров. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому журналу.
2025-04-25T14:16
2025-04-25T14:16
2025-04-25T14:16
новости
сша
украина
москва
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина-нато
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_0:136:2975:1810_1920x0_80_0_0_026999dc764a5a98b6de65fcc2747536.jpg
Президент США дал интервью журналу Time с рядом заявлений на тему урегулирования украинской проблемы. При этом он заявил о своей исключительной роли в этом процессе.Он выразил уверенность в отсутствии кого-либо, кто "мог бы заключить эту сделку".По мнению Трампа, российско-украинский конфликт начался после госпереворота 2024 года, когда новое руководство Украины стало говорить о вступлении Украины в НАТО."Если бы этот вопрос не был поднят, то было бы гораздо больше шансов на то, что он вообще бы не начинался", - заметил при этом президент США.По его мнению, теперь уже Украина никогда не вступит в НАТО.Трамп рассказал также, что все переговоры новой администрации Белого дома с Москвой связаны с решением украинской проблемы."Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заверил Трамп.При этом президент США отметил, что Киеву придётся поступиться территориями ради заключения мирного договора.В интервью он также высказался по ряду других вопросов внешней политики. В частности, он заверил, что не шутил, когда говорил о присоединении к США соседней Канады и пока ещё датской Гренландии.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге
сша
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254516_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_8ab3b6b42a657247cbcfdf4ac966d3d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина-нато, сво, прогнозы сво, завершение сво, переговоры, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Украина-НАТО, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, переговоры, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа, международные отношения, Международная политика
"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
Только президент США Дональд Трамп может добиться мира на Украине путём переговоров. Об этом заявил сам Трамп в интервью американскому журналу.