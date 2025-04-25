https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html

Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля

Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру

Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля

Агентство Reuters опубликовало проект по урегулировании ситуации на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-25T13:08

2025-04-25T13:08

2025-04-25T16:18

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Агентство Reuters опубликовало проект по украинскому урегулированию, предложенный США.Согласно информации агентства в проекте предусматриваются: снятие санкций с России; признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто; постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной; отказ Киева от стремления вступить в НАТО; гарантии безопасности для Украины, в первую очередь за счёт Европы; восстановление контроля Киева над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами; сотрудничество Москвы и Вашингтона в энергетике и промышленности.Также, как сообщило агентство Reuters, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф представил Европе и Украине список предложений по урегулированию на переговорах в Париже 17 апреля.Ранее СМИ сообщили о том, что утром в Москве сел самолёт, на борту которого может находиться Уиткофф. До этого ряд западных изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что в пятницу, 25 апреля, состоится встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.Обстрелы и налётыУтром 25 апреля Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."За период с 20:10 24 апреля по 06:00 по московскому времени 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 59 БпЛА – над территорией Республики Крым, 11 БпЛА – над акваторией Черного моря, 4 БпЛА – над территорией Белгородской области, 2 БпЛА – над территорией Курской области, 2 БпЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БпЛА – над территорией Ивановской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Позднее министерство сообщило о новых уничтоженных дронах."С 09:20 до 09:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 6 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего было выпущено 16 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Рыбальче — 3; Каиры — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки и Солонцы.Кроме того, как сообщил глава городского округа Новая Каховка Виталий Гура, в результате обстрела ВСУ пострадала женщина."В результате обстрела поврежден газопровод пгт. Днепряны. Получила МВТ гр. женщина 1950 г.р., в пгт. Днепряны. С осколочным ранением ноги пострадавшую доставили в Новокаховскую ЦГБ", — написал Гура утром в своём телеграм-канале.Кроме того, как сообщили "Таврии" в администрации Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по Великолепетихскому округу"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха и Великая Лепетиха", — сообщили "Таврии".Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий", — писал Гладков.В городе Белгороде в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждено частное домовладение.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Петровка, Черемошное и Щетиновка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Красный Октябрь в результате атаки беспилотника повреждена хозпостройка, в селе Бессоновка — оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия.В Борисовском районе сёла Байцуры, Березовка, Хотмыжск и хутор Становое атакованы 5 беспилотниками, 2 из которых подавлены. В селе Байцуры повреждена кровля частного дома. Ночью в селе Берёзовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены 2 частных дома и 2 легковых автомобиля.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Соболевка и Сухарево совершены атаки 15 беспилотников, из них 7 подавлены и уничтожены системой ПВО. В посёлке Уразово от удара FPV-дрона повреждены частный дом и линия электропередачи."Вечером в селе Сухарево в результате атак дронов сгорел наш знаковый объект — храмовый комплекс "Новый Иерусалим". Уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни - Матери Божьей "Скорбящая" и обретения креста Господня. Кроме того, ночью в селе огнём уничтожен частный дом", — отмечалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Красный Пахарь, Тишанка и хутор Шаховка атакованы 3 беспилотниками. В селе Тишанка вследствие сбросов взрывных устройств с беспилотника огнём уничтожены частный дом, надворные постройки и автомобиль, а также повреждены 2 частных домовладения и объект торговли. В селе Красный Пахарь от детонации дрона о землю повреждена надворная постройка. В хуторе Шаховка беспилотник ударил по объекту торговли — в здании разрушена крыша.В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Мощёное, Пороз и Рождественка подверглись 8 артобстрелам, в ходе которых выпущено 32 боеприпаса, и атакованы 26 беспилотниками."В селе Мокрая Орловка в результате удара FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Ранена сестра погибшей. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор.В селе Мокрая Орловка огнём уничтожено одно и повреждены 5 частных домовладений. Также в селе перебита газовая труба — аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ. В селе Мощёное в результате атаки беспилотника повреждены частный дом и легковой автомобиль. В селе Дунайка FPV-дроны атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия — повреждён ангар."Сегодня ночью в посёлке Чапаевский вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный легковой автомобиль, вследствие чего транспортное средство уничтожено огнём, также осколками посечено частное домовладение", — также указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено 65 боеприпасов в ходе 15 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников. В посёлке Красная Яруга от удара дрона огнём уничтожен легковой автомобиль.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков сбитого беспилотника в селе Прелестное повреждены социальный объект и памятник.В Ракитянском районе в хуторе Семейный дрон ударил по трактору. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, живота, ног и руки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлки Ленинский, Маслова Пристань и Шамино, сёла Архангельское, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Марьино и Панков подверглись 3 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакованы 21 беспилотником. В селе Новая Таволжанка один частный дом полностью уничтожен огнём, ещё один — повреждён", — отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."На трассе в районе села Дунайка Грайворонского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились супружеская пара и их 42-летний сын. У главы семейства минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ног, у женщины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги, у их сына — баротравма и минно-взрывная травма. Всем им оказана медицинская помощь в Грайворонской ЦРБ", — написал губернатор в 10:57 в своём телеграм-канале в 12:19.Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие доставляются бригадой скорой в городскую больницу №2 Белгорода.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об американском мирном плане в статье Павла Котова — "Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге".

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