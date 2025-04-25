https://ukraina.ru/20250425/boytsy-vs-rf-raskidali-nad-ukrainoy-listovki-s-diktantom-pobedy-i-qr-kod-dlya-sdachi-v-plen-1062753630.html

Бойцы ВС РФ раскидали над Украиной листовки с "Диктантом Победы" и QR-код для сдачи в плен

Бойцы ВС РФ раскидали над Украиной листовки с "Диктантом Победы" и QR-код для сдачи в плен - 25.04.2025 Украина.ру

Бойцы ВС РФ раскидали над Украиной листовки с "Диктантом Победы" и QR-код для сдачи в плен

Операторы БПЛА ВС РФ с помощью дрона распространили над одним из украинских городов на Запорожском направлении листовки с QR-кодами для перехода на "Диктант Победы" и бота для сдачи в плен. Об этом СМИ сообщили российские военнослужащие

2025-04-25T12:44

2025-04-25T12:44

2025-04-25T12:44

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Листовки посвящены акции "Диктант Победы", также в них размещена ссылка на бот обратной связи free_soldier2022 для солдат ВСУ с инструкцией по сдаче в плен.Международный исторический "Диктант Победы" прошел утром 25 апреля в России и более чем 90 странах мира. Задание представляло собой тест из 25 вопросов с четырьмя вариантами ответов.Тем временем военнослужащие российской Армии продолжают освобождение населенных пунктов Донбасса. За последние дни от ВСУ были зачищены Тарасовка и Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).Также завершается ликвидация украинских нацистов в селе Горналь в Курской области, который, по данным Минобороны РФ, является последним неосвобожденным населенным пунктом в регионе.Российский военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале утром 25 апреля уточнил, что ВС РФ продвинулись также на Богатырском направлении, продолжают охватывать Петровку и Щербиновку с запада, продвигаясь к Романовке, а также пробиваются в направлении на Липовое и Зелёную Долину на Краснолиманском направлении.Другие события дня: Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского.

https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html

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новости, россия, украина, донбасс, виктор медведчук, владимир зеленский, вооруженные силы украины