https://ukraina.ru/20250425/kto-khochet-mira-1062755533.html

Кто хочет мира?

Кто хочет мира? - 25.04.2025 Украина.ру

Кто хочет мира?

То сын Трампа, то какой-нибудь африканский президент, то Орбан, то кто-то из представителей европейской или американской общественности сообщают, что Зеленский не желает мира. Это правда, мы это давно знаем.

2025-04-25T13:33

2025-04-25T13:33

2025-04-25T16:27

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Мы даже знаем и можем рассказать всем интересующимся, почему он не хочет мира, и что он вообще хочет. Об этом он постоянно сам говорит – надо только слушать внимательно.Но не пора ли поставить вопрос по-другому: а кто на Украине вообще хочет мира? Есть ли там вообще хоть кто-нибудь желающий мира? Не в тюрьме, не в могиле, не в подполье, а в политическом и информационном пространстве Украины есть хоть кто-то, кого можно было бы назвать человеком, выступающим за мир?Среди украинских эмигрантов сторонники мира, даже мира любой ценой, есть. В России их больше, в Европе меньше. Но даже в Европе, наряду с ненормальными флагомахателями, декламирующими на потеху публике украинские кричалки и требующими от всей галактики, включая самые отдалённые туманности, оказывать Украине всестороннюю поддержку и "называть Россию агрессором" (как давеча Зеленский порекомендовал Трампу), есть украинские эмигранты, в том числе бывшие сторонники европейского выбора, активисты майдана и даже бывшие члены команды Зеленского, открыто заявляющие, что срочный мир, позволяющий спасти хотя бы обломки Украины, в интересах Киева, так как оставляет бандеровцам шанс на ещё одну попытку.На Украине сторонников мира за счёт уступок в публичном пространстве нет. Зеленский там не имеет конкурентов. Поэтому заглохла в российских СМИ и история с его нелегитимностью. Российские дипломаты используют этот довод для того, чтобы подчеркнуть недееспособность Зеленского, раздражающую даже его американских союзников, но кампания за выборы на Украине заглохла, так как выбирать не из кого. Все потенциальные кандидаты публично поддерживают войну и даже требуют отказаться от критики Зеленского во внутренней политике, так как это, мол, подрывает обороноспособность Украины.Обратите внимание, украинские политики – потенциальные кандидаты на выборах, которые всё равно должны состояться, если Украина уцелеет хотя бы частично, и их зарубежные коллеги не скрываясь готовятся к тому, что режим Зеленского будет уничтожен вооружённой силой ещё в этом году. Но при этом они его публично поддерживают. Казалось бы, можно покинуть Украину, как сделали это Пинчук, Ахметов и многие другие влиятельные люди, и выступать с критикой Зеленского. Но ведь и покинувшие Украину влиятельные люди молчат.Уже нельзя сказать, что они боятся реакции Запада на критику Зеленского. Его критикуют сами западные политики, включая даже традиционных "главных адвокатов Украины" поляков. Нельзя также сказать, что они смирились с неизбежностью ликвидации украинской государственности. Наоборот, они активно борются за её сохранение, тратя на это массу сил и денег.Нельзя сказать, что Зеленского вообще не ругают на Украине. Ругают его и "зелёную команду" за непрофессионализм, за воровство, за произвол ТЦК и полиции, занимающихся насильственной мобилизацией всех, кого удаётся поймать на улице. Но вот его курс на войну пользуется поддержкой, как поддержкой пользуется и его противостояние Трампу. Поэтому и американцам не на кого Зеленского менять.Украинские политики не выступают против курса Зеленского на продолжение войны "до последнего украинца" не потому, что боятся диктатора, а именно потому, что готовятся к выборам. Они знают, что большинство из тех граждан Украины, которые на этих выборах будут голосовать (в основном это те, кто остался на Украине или уехал в Европу) поддерживают идею бесконечной войны. Агитирующий за мир просто не соберёт голоса.Ещё раз подчеркну, ибо это важно, вы можете найти в интернете массу роликов (как профессиональных, так и любительских), в которых самые разные люди, от простых провинциальных домохозяек, до депутатов украинского парламента критикуют Зеленского и его ближайшее окружение за неумеренное воровство, за наркозависимость, за неумелое руководство войсками, за что угодно. Они не скрывают лица, называют свои имена, фамилии и место жительства и абсолютно не боятся, что к ним придёт СБУ.Периодически в сеть попадают ролики избиения гражданскими людей в военной форме. Как правило бьют ТЦКашников. Если же под раздачу попадает обычный военный, то в большинстве случаев оказывается, что это досадная ошибка и его приняли за сотрудника ТЦК. При этом ТЦКашников не уважают, ненавидят, им угрожают сами военные и никому из тех, кто ограничивается угрозами, не переходя к мерам физического воздействия никаких особых претензий не предъявляют ни правоохранители, ни "дикие" (формально не подконтрольные власти, хоть на деле работающие по её заказу) нацисты. ТЦКашники защищаются сами – увеличивая численный состав патрулей, вооружая их, а также стараясь захватить и отправить на фронт своих особо рьяных ненавистников.Попытки публично выступить против войны заглохли уже давно, так как натыкались на жёсткую реакцию украинской общественности, которая как раз и натравливала на "пацифистов" СБУ и "диких" нацистов.То есть за войну не только Зеленский и его окружение, но и большая часть украинской общественности, сосредоточенной внутри страны и в Европе. Я понимаю, что меняет можно обвинить в том, что я пользуюсь умозрительными построениями, ибо нет возможности изучить общественное мнение – социология на Украине не работает, результат любого исследования зависит от желания заказчика. Также трудно определить массовость критики Зеленского за воровство и прочие, не связанные с переговорами о мире проблемами и точно выяснить судьбу каждого критиковавшего.Тем не менее у нас есть один точный и абсолютно чёткий показатель поддержки украинским обществом идеи войны до последнего украинца. В 2022 году численность ВСУ выросла с 250 тысяч 24 февраля, до почти миллиона (более 900 тысяч) к концу декабря. Большая часть мобилизованных пришла добровольно, а в критические для киевского режима дни марта 2022 года стрелковое оружие массово раздавали всем желающим в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах, к которым тогда приблизился фронт. Зеленский не боялся, что люди (жители "пророссийского" Юго-Востока Украины) возьмут оружие чтобы свергнуть его власть и моментально завершить только начинавшиеся боевые действия.Поток добровольцев в ВСУ закончился к концу лета 2023 года, а к средине 2024 года иссяк и оставшийся жалкий ручеёк. Только с конца лета 2023 года (за более, чем полтора года) ТЦК наловили и отправили на фронт около полумиллиона насильственно мобилизованных. Безвозвратные потери ВСУ (убитыми, пропавшими без вести, искалеченными, умершими от ран, дезертирами) за 2022-2024 годы составили более миллиона человек.С учётом того, что в 2022-23 годах, при большом потоке добровольцев, часть мобилизованных всё равно призывали против их воли, на сегодня большая часть (не менее 2/3) ВСУ состоит из насильственно мобилизованных. Никакие нацистские батальоны и заградотряды не могут насильно заставить воевать 2/3 армии. А ВСУ воюют и до сих пор, хоть случаи добровольной сдачи в плен и участились, массовым это явление пока назвать сложно. Сдаются в основном попавшие в безвыходное положение и исчерпавшие возможности сопротивляться.К этому надо добавить от трёх до пяти миллионов нелегальных стволов нарезного (охотничьего и боевого) оружия, находящегося, по оценке украинских правоохранителей, на руках у населения и до двух миллионов легальных стволов. Оставшееся на Украине население вооружено до зубов и по большей части имеет боевой опыт. Насильно заставить воевать до последнего такую массу вооружённых людей нельзя. Они сметут кого угодно. Раз не сметают, значит не на словах, а на деле согласны с концепцией "до последнего украинца".Думаю, что не в последнюю очередь этот факт повлиял на то, что российские ракетные обстрелы военных объектов в глубине украинской обороны, в том числе в крупных городах, стали значительно более массированными, а руководство и пресса РФ перестали обращать пристальное внимание на неизбежные сопутствующие потери, изучать и разъяснять каждый случай.Раз украинское общество согласно с концепцией "до последнего украинца", оно должно осознать, что "последним украинцем" может стать каждый и отправляться на фронт для этого не обязательно. И это со стороны России не жестокость, а спасительная для украинцев шоковая терапия. Только осознав возможные последствия войны "до последнего украинца" и ужаснувшись им, украинское общество может изменить свой подход к мирным инициативам, отказаться от поддержки идеи войны "до последнего украинца" и добиться от власти конструктивного подхода к мирным переговорам (или сменить власть на более адекватную). Поэтому, кстати, и США (в лице не только президента Трампа, но и других высокопоставленных политиков) не обращают внимания на украинские стенания по поводу нарастания мощи российских ударов по тыловым объектам ВСУ. Вашингтон тоже хочет видеть Киев за столом переговоров, а не на поле боя.Американский интерес к войне в Европе временно исчез и США хотят принудить Украину следовать изменившейся концепции, но не имеют средств эффективного воздействия, которые позволили бы в короткие сроки заставить Зеленского подчиниться и при этом не навредить американским интересам. Вашингтон делает ставку на то, что Зеленского испугает резкое увеличение военной активности Москвы,Но американцы зря надеются. Зеленский точно будет воевать "до последнего украинца". Ситуацию могла бы исправить смена приоритетов украинского общества, но я совершенно не уверен, что у украинцев хватит времени осознать тупиковость ориентации на войну, сменить общественный дискурс и оказать на власть достаточное для смены политики или самой власти давление, прежде чем Зеленский, опирающийся на их собственное согласие, приведёт их к национальной катастрофе.Ведь если серьёзная оппозиция курсу на войну не появилась ни на Украине, ни среди украинцев в Европе за более чем три года активных военных действий и после безвозвратной потери миллиона военных, то как они смогут за оставшиеся им несколько месяцев перестроиться с курса на вону на мирный курс? Словосочетание "до последнего украинца" превращается из гиперболы в реальность. Но главное, что украинцы с этим согласны. Возражений с их стороны нет. Мир для них не актуален. Его на Украине никто не хочет.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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