Вынесен приговор украинским военнослужащим, прибывшим в Курскую область на броневиках "Казак"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Суд вынес приговор украинским военнослужащим из 17-й отдельной танковой бригады за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России
Российский суд вынес приговор военнослужащим 17 отдельной танковой бригады ВСУ: Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева признали виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следователи и суд выяснили, что обвиняемые совершили преступления в районе с. Ольговка Кореневского района Курской области. Угрожая применением оружия, Моисей, Кобелюк и Дмитриев оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению.
Всех троих фигурантов взяли в плен 9 октября 2024 года в ходе боевых действий.
По приговору суда Кобелюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Моисею и Дмитриеву – на 15 лет 6 месяцев каждому. Первые три года осужденные отбудут в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.
13:22Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской областиК длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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