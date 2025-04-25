https://ukraina.ru/20250425/vynesen-prigovor-ukrainskim-voennosluzhaschim-pribyvshim-v-kurskuyu-oblast-na-bronevikakh-kazak-1062756050.html

Вынесен приговор украинским военнослужащим, прибывшим в Курскую область на броневиках "Казак"

Вынесен приговор украинским военнослужащим, прибывшим в Курскую область на броневиках "Казак" - 25.04.2025 Украина.ру

Вынесен приговор украинским военнослужащим, прибывшим в Курскую область на броневиках "Казак"

Суд вынес приговор украинским военнослужащим из 17-й отдельной танковой бригады за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России

2025-04-25T13:57

2025-04-25T13:57

2025-04-25T13:57

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Российский суд вынес приговор военнослужащим 17 отдельной танковой бригады ВСУ: Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева признали виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)."Следствием и судом установлено, что с 29 сентября по 5 октября 2024 года Моисей, Кобелюк и Дмитриев с автоматами АК-74, на бронеавтомобилях "Казак", в целях совершения террористических актов в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации", - рассказали в СК РФ.Следователи и суд выяснили, что обвиняемые совершили преступления в районе с. Ольговка Кореневского района Курской области. Угрожая применением оружия, Моисей, Кобелюк и Дмитриев оборудовали наблюдательно-огневые позиции, запугивали местных жителей, препятствовали эвакуации мирных граждан, а также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и гражданскому населению.Всех троих фигурантов взяли в плен 9 октября 2024 года в ходе боевых действий.По приговору суда Кобелюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет, Моисею и Дмитриеву – на 15 лет 6 месяцев каждому. Первые три года осужденные отбудут в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальный комментарий на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУ

https://ukraina.ru/20250425/ukrainskiy-desantnik-osuzhden-na-16-let-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062755341.html

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новости, курская область, россия, ск рф, приговор, кто, всу, мирные жители, терроризм