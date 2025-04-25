Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев - 25.04.2025 Украина.ру
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Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев - 25.04.2025 Украина.ру
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Армия России и труженики тыла сегодня продолжают дело своих великих предков, снова борются с нацизмом. Об этом 25 апреля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на открытии "Диктанта Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.
2025-04-25T12:05
2025-04-25T12:05
новости
россия
дмитрий медведев
совбез
день победы
9 мая
великая отечественная война
история ссср
бывший ссср
нацизм
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Выступая пред участниками международной патриотической акции, Медведев отметил, что 2025 году в диктант включены страницы новейшей истории. Четверть вопросов посвящены специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Эта идея родилось здесь, в стенах Музея Победы во время моего разговора с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов. С людьми, которые всю жизнь посвятили служению Родине и беззаветно преданы ей", - сказал Медведев.Он также указал на идейную связь нынешнего поколения с предками, защищавшими свою страну и мир от нацизма.Современные герои, по его словам, помогают увидеть, как история наказывает не усвоивших её уроки, а также тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем.Медведев подчеркнул, что в работе по сохранению наследия прошлого нет второстепенных задач.Тем временем в постсоветских республиках сопротивляются подмене Дня Победы в Великой Отечественной войне "днём Европы". Подробности в публикации Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
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новости, россия, дмитрий медведев, совбез, день победы, 9 мая, великая отечественная война, история ссср, бывший ссср, нацизм, нацисты, неонацисты, сво
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, День Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, история СССР, бывший СССР, нацизм, нацисты, неонацисты, СВО

Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев

12:05 25.04.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Армия России и труженики тыла сегодня продолжают дело своих великих предков, снова борются с нацизмом. Об этом 25 апреля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на открытии "Диктанта Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.
Выступая пред участниками международной патриотической акции, Медведев отметил, что 2025 году в диктант включены страницы новейшей истории. Четверть вопросов посвящены специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Эта идея родилось здесь, в стенах Музея Победы во время моего разговора с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов. С людьми, которые всю жизнь посвятили служению Родине и беззаветно преданы ей", - сказал Медведев.
Он также указал на идейную связь нынешнего поколения с предками, защищавшими свою страну и мир от нацизма.
"Сегодня наша страна – снова на передовой. Против того же нацизма, который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудятся в тылу и помогают фронту, продолжая дело своих великих предшественников", - подчеркнул Медведев.
Современные герои, по его словам, помогают увидеть, как история наказывает не усвоивших её уроки, а также тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем.
Медведев подчеркнул, что в работе по сохранению наследия прошлого нет второстепенных задач.
Тем временем в постсоветских республиках сопротивляются подмене Дня Победы в Великой Отечественной войне "днём Европы". Подробности в публикации Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
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