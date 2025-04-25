https://ukraina.ru/20250425/rossiya-snova-boretsya-protiv-natsizma-nadevshego-novuyu-masku--medvedev-1062752525.html

Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев

Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев - 25.04.2025 Украина.ру

Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев

Армия России и труженики тыла сегодня продолжают дело своих великих предков, снова борются с нацизмом. Об этом 25 апреля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на открытии "Диктанта Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.

2025-04-25T12:05

2025-04-25T12:05

2025-04-25T12:05

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Выступая пред участниками международной патриотической акции, Медведев отметил, что 2025 году в диктант включены страницы новейшей истории. Четверть вопросов посвящены специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Эта идея родилось здесь, в стенах Музея Победы во время моего разговора с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов. С людьми, которые всю жизнь посвятили служению Родине и беззаветно преданы ей", - сказал Медведев.Он также указал на идейную связь нынешнего поколения с предками, защищавшими свою страну и мир от нацизма.Современные герои, по его словам, помогают увидеть, как история наказывает не усвоивших её уроки, а также тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем.Медведев подчеркнул, что в работе по сохранению наследия прошлого нет второстепенных задач.Тем временем в постсоветских республиках сопротивляются подмене Дня Победы в Великой Отечественной войне "днём Европы". Подробности в публикации Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"

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