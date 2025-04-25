https://ukraina.ru/20250425/rossiya-snova-boretsya-protiv-natsizma-nadevshego-novuyu-masku--medvedev-1062752525.html
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев - 25.04.2025 Украина.ру
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Армия России и труженики тыла сегодня продолжают дело своих великих предков, снова борются с нацизмом. Об этом 25 апреля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на открытии "Диктанта Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.
2025-04-25T12:05
2025-04-25T12:05
2025-04-25T12:05
новости
россия
дмитрий медведев
совбез
день победы
9 мая
великая отечественная война
история ссср
бывший ссср
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:105:3180:1894_1920x0_80_0_0_44c50276c3f3f0a425d3825396179b06.jpg
Выступая пред участниками международной патриотической акции, Медведев отметил, что 2025 году в диктант включены страницы новейшей истории. Четверть вопросов посвящены специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Эта идея родилось здесь, в стенах Музея Победы во время моего разговора с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов. С людьми, которые всю жизнь посвятили служению Родине и беззаветно преданы ей", - сказал Медведев.Он также указал на идейную связь нынешнего поколения с предками, защищавшими свою страну и мир от нацизма.Современные герои, по его словам, помогают увидеть, как история наказывает не усвоивших её уроки, а также тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем.Медведев подчеркнул, что в работе по сохранению наследия прошлого нет второстепенных задач.Тем временем в постсоветских республиках сопротивляются подмене Дня Победы в Великой Отечественной войне "днём Европы". Подробности в публикации Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"
россия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8daf7dabac6c81cda0ea7aeb1ffb2e80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий медведев, совбез, день победы, 9 мая, великая отечественная война, история ссср, бывший ссср, нацизм, нацисты, неонацисты, сво
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Совбез, День Победы, 9 мая, Великая Отечественная война, история СССР, бывший СССР, нацизм, нацисты, неонацисты, СВО
Россия снова борется против нацизма, надевшего новую маску – Медведев
Армия России и труженики тыла сегодня продолжают дело своих великих предков, снова борются с нацизмом. Об этом 25 апреля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на открытии "Диктанта Победы" в Музее Победы на Поклонной горе.
Выступая пред участниками международной патриотической акции, Медведев отметил, что 2025 году в диктант включены страницы новейшей истории. Четверть вопросов посвящены специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
"Эта идея родилось здесь, в стенах Музея Победы во время моего разговора с участниками СВО и ветеранами военных конфликтов. С людьми, которые всю жизнь посвятили служению Родине и беззаветно преданы ей", - сказал Медведев
.
Он также указал на идейную связь нынешнего поколения с предками, защищавшими свою страну и мир от нацизма.
"Сегодня наша страна – снова на передовой. Против того же нацизма, который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудятся в тылу и помогают фронту, продолжая дело своих великих предшественников", - подчеркнул Медведев.
Современные герои, по его словам, помогают увидеть, как история наказывает не усвоивших её уроки, а также тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем.
Медведев подчеркнул, что в работе по сохранению наследия прошлого нет второстепенных задач.
Тем временем в постсоветских республиках сопротивляются подмене Дня Победы в Великой Отечественной войне "днём Европы". Подробности в публикации Гагаузия будет праздновать День Победы вместо "Дня Европы"