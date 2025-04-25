"В походе на Харьков нет смысла": эксперт раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Курской области - 25.04.2025 Украина.ру
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"В походе на Харьков нет смысла": эксперт раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Курской области
"В походе на Харьков нет смысла": эксперт раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Курской области - 25.04.2025 Украина.ру
"В походе на Харьков нет смысла": эксперт раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Курской области
С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
2025-04-25T05:45
2025-04-25T05:45
новости
харьков
россия
курская область
самойлов
владимир путин
вс рф
сумы
санитарная зона
изюм
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На днях российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Горналь — последнее село, занятое ВСУ на территории Курской области.Создание пояса безопасности на границе с Украиной, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, когда выступал среди подводников в Архангельске — это достаточно сложная задача, отметил эксперт."То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. Они будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией", — подчеркнул Самойлов.Это очень большой участок границы, от Белоруссии до Луганской области почти 700 километров. И российские войска могут занять там несколько таких плацдармов, как в Липцах и Волчанске, отметил политолог.Он добавил, что несмотря на то, что там идут бои, обстрелы Белгорода очень серьезно уменьшились, потому что уже не может активно работать ствольная артиллерия."В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск", — рассказал Самойлов.И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, войскам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html
харьков
россия
курская область
сумы
изюм
славянск
краматорск
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новости, харьков, россия, курская область, самойлов, владимир путин, вс рф, сумы, санитарная зона, изюм, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, дзен новости сво, новости россии, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Харьков, Россия, Курская область, Самойлов, Владимир Путин, ВС РФ, Сумы, санитарная зона, Изюм, Славянск, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, дзен новости СВО, новости России, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

"В походе на Харьков нет смысла": эксперт раскрыл, чем займутся ВС РФ после освобождения Курской области

05:45 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С военной точки зрения, по сравнению с другими регионами Сумы и даже Чернигов и Харьков не очень интересны. Единственная военная задача, которая там может быть решена — это создание пояса безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов
На днях российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Горналь — последнее село, занятое ВСУ на территории Курской области.
Создание пояса безопасности на границе с Украиной, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, когда выступал среди подводников в Архангельске — это достаточно сложная задача, отметил эксперт.
"То есть необходимо занять набор плацдармов на территории противника, укрепить их, исключить фланговые удары, заходы в тыл даже через нашу территорию. Они будут препятствовать неожиданному выдвижению к границе и обстрелам наших территорий ракетами, БПЛА и артиллерией", — подчеркнул Самойлов.
Это очень большой участок границы, от Белоруссии до Луганской области почти 700 километров. И российские войска могут занять там несколько таких плацдармов, как в Липцах и Волчанске, отметил политолог.
Он добавил, что несмотря на то, что там идут бои, обстрелы Белгорода очень серьезно уменьшились, потому что уже не может активно работать ствольная артиллерия.
"В походе на Харьков тоже нет военного смысла. Для того, чтобы его окружать, нужны большие людские ресурсы. Они сейчас, скорее всего, будут заняты в боевых действиях против укрепрайона Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск", — рассказал Самойлов.
И большая вероятность того, что окружив Купянск, обойдя его, войскам придется идти на Изюм и заходить в тыл этого района. Но все зависит от того, каким количеством сил и средств мы располагаем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если Россия ударит на Запорожье, ВСУ придется оставить Херсон и отходить до Николаева на сайте Украина.ру.
О том, чего ожидать после срыва переговоров в Лондоне — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вчера, 17:52
Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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