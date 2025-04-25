Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
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Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля
Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля
Российская армия нанесла несколько точных ударов по военным объектам ВСУ в различных областях Украины. По данным военных обозревателей, все цели были поражены
2025-04-25T10:04
2025-04-25T10:05
новости
харьков
украина
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россия
вс рф
иностранные наемники
бпла
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Издание "Военное обозрение" написало, что за эту неделю ВС РФ поразили как минимум три предприятия в Харькове по сборке беспилотников для ВСУ. Военкоры отметили, что пожары и вторичная детонация уже которую ночь подряд стали "визитной карточкой" города."Как стало известно, с начала недели в Харькове нанесено огневое поражение уже как минимум трем предприятиям, где киевский режим наладил производство дронов и компонентов к ним", — говорится в публикации. Издание также утверждает, что украинские власти используют Харьков как основной военно-промышленный, транспортно-логистический и военно-стратегический центр на северо-востоке Украины.Между тем Телеграм-канал "Военное дело" опубликовал фото и видео очевидцев удара по производственному цеху предприятия "Укрпромхим" в Харькове. Сообщается, что для этой атаки российские военнослужащие использовали беспилотники "Герань". "Поражен производственный цех предприятия "Укрпромхим", специализирующегося на выпуске химических реактивов. Также под удар попали объекты, на территории которых производился ремонт техники ВСУ", — утверждают авторы каналы.Тем временем Телеграм-канал "Военное дело" заявил, что российская армия поразила подземный цех по сборке беспилотников в Киеве. По данным канала, вместе с подземным цехом был уничтожен "один из центров принятия решений".Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь, сообщил о том, что российские военнослужащие выявили присутствие колумбийских наемников в приграничных лесах Сумской области. "По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение", — отмечает "Северный ветер".Также уточняется, что командование ВСУ бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках в Сумской области. Если раньше украинских военных пытались снабжать с помощью сбросов с БПЛА, то теперь и эти попытки "сошли на нет".Накануне ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по военным объектам на Украине. Взрывы гремели в Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также на территориях Запорожской области, которые находятся под контролем ВСУ.В то же время в интервью американской телекомпании CBS глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия наносит удары на Украине исключительно по военным целям или гражданским объектам, использующимся ВСУ.Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля.
https://ukraina.ru/20250424/prevraschayut-v-pyl-putin-dal-kievu-massirovannyy-otvet-tramp-prosit-ostanovitsya-1062736740.html
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новости, харьков, украина, киев, сумская область, россия, вс рф, иностранные наемники, бпла
Новости, Харьков, Украина, Киев, Сумская область, Россия, ВС РФ, иностранные наемники, БПЛА

Подземный цех в Киеве, предприятия по сборке БПЛА в Харькове: удары ВС РФ на утро 25 апреля

10:04 25.04.2025 (обновлено: 10:05 25.04.2025)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия нанесла несколько точных ударов по военным объектам ВСУ в различных областях Украины. По данным военных обозревателей, все цели были поражены
Издание "Военное обозрение" написало, что за эту неделю ВС РФ поразили как минимум три предприятия в Харькове по сборке беспилотников для ВСУ. Военкоры отметили, что пожары и вторичная детонация уже которую ночь подряд стали "визитной карточкой" города.
"Как стало известно, с начала недели в Харькове нанесено огневое поражение уже как минимум трем предприятиям, где киевский режим наладил производство дронов и компонентов к ним", — говорится в публикации.
Издание также утверждает, что украинские власти используют Харьков как основной военно-промышленный, транспортно-логистический и военно-стратегический центр на северо-востоке Украины.
Между тем Телеграм-канал "Военное дело" опубликовал фото и видео очевидцев удара по производственному цеху предприятия "Укрпромхим" в Харькове. Сообщается, что для этой атаки российские военнослужащие использовали беспилотники "Герань".
"Поражен производственный цех предприятия "Укрпромхим", специализирующегося на выпуске химических реактивов. Также под удар попали объекты, на территории которых производился ремонт техники ВСУ", — утверждают авторы каналы.
© Telegram-канал "Военное дело"
© Telegram-канал "Военное дело"
Тем временем Телеграм-канал "Военное дело" заявил, что российская армия поразила подземный цех по сборке беспилотников в Киеве. По данным канала, вместе с подземным цехом был уничтожен "один из центров принятия решений".
Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь, сообщил о том, что российские военнослужащие выявили присутствие колумбийских наемников в приграничных лесах Сумской области.
"По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение", — отмечает "Северный ветер".
Также уточняется, что командование ВСУ бросило своих солдат, которые находятся в лесопосадках в Сумской области. Если раньше украинских военных пытались снабжать с помощью сбросов с БПЛА, то теперь и эти попытки "сошли на нет".
Накануне ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по военным объектам на Украине. Взрывы гремели в Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также на территориях Запорожской области, которые находятся под контролем ВСУ.
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Вчера, 16:38
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В то же время в интервью американской телекомпании CBS глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская армия наносит удары на Украине исключительно по военным целям или гражданским объектам, использующимся ВСУ.
Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля.
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