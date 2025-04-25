Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех - 25.04.2025 Украина.ру
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Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех
Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех - 25.04.2025 Украина.ру
Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России... Украина.ру, 25.04.2025
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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России для нового перемирия, а также о вероятности срыва переговорного процесса. 00:29 - Условия для перемирия; 09:56 - Рычаги Трампа в давлении на Киев; 17:31 - Сколько можно затягивать переговоры? 19:37 - Настроения на фронте; 20:38 - Силовой или дипломатический путь? 21:54 - Насколько опасно перемирие? 24:06 - Прогнозы на летнюю кампанию *В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.#Кашин #СВО #Россия #Украина #Трамп #Путин #США #переговоры #война #ЕС #Запад #победа #мобилизация #дипломатия #фронт #Зеленский Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, киев, сша, дональд трамп, кирилл буданов, ес
Видео, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Кирилл Буданов, ЕС

Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех

12:04 25.04.2025
 
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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России для нового перемирия, а также о вероятности срыва переговорного процесса.
00:29 - Условия для перемирия;
09:56 - Рычаги Трампа в давлении на Киев;
17:31 - Сколько можно затягивать переговоры?
19:37 - Настроения на фронте;
20:38 - Силовой или дипломатический путь?
21:54 - Насколько опасно перемирие?
24:06 - Прогнозы на летнюю кампанию
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
#Кашин #СВО #Россия #Украина #Трамп #Путин #США #переговоры #война #ЕС #Запад #победа #мобилизация #дипломатия #фронт #Зеленский
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11:46
Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного ЗеленскогоНа пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие
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