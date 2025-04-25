Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России для нового перемирия, а также о вероятности срыва переговорного процесса.
00:29 - Условия для перемирия;
09:56 - Рычаги Трампа в давлении на Киев;
17:31 - Сколько можно затягивать переговоры?
19:37 - Настроения на фронте;
20:38 - Силовой или дипломатический путь?
21:54 - Насколько опасно перемирие?
24:06 - Прогнозы на летнюю кампанию
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
11:46Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного ЗеленскогоНа пути мира на Украине стоит не столько сам Владимир Зеленский, сколько созданная им банда. И когда новая администрация США поймет, что уход главаря киевского режима глобально ничего не изменит, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие
Подписывайся на