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Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех

Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех - 25.04.2025 Украина.ру

Надо готовиться к отвратительным акциям: Кашин об опасном периоде для всех

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России... Украина.ру, 25.04.2025

2025-04-25T12:04

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сша

дональд трамп

кирилл буданов

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Василий Кашин в эфире Украина.ру рассказал об условиях России для нового перемирия, а также о вероятности срыва переговорного процесса. 00:29 - Условия для перемирия; 09:56 - Рычаги Трампа в давлении на Киев; 17:31 - Сколько можно затягивать переговоры? 19:37 - Настроения на фронте; 20:38 - Силовой или дипломатический путь? 21:54 - Насколько опасно перемирие? 24:06 - Прогнозы на летнюю кампанию *В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.#Кашин #СВО #Россия #Украина #Трамп #Путин #США #переговоры #война #ЕС #Запад #победа #мобилизация #дипломатия #фронт #Зеленский Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, киев, сша, дональд трамп, кирилл буданов, ес