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Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область

Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область - 10.09.2024 Украина.ру

Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область

Отечественные СМИ где-то подхватили очередную заразу и понесли в народ новую страшилку. Украинцы, мол, за зиму мобилизуют неведомо огромное количество новых тушек, создадут "армию вторжения" в 500 тысяч голов и атакуют коренные территории России, организуют, так сказать, глубокое вторжение.

2024-09-10T08:49

2024-09-10T08:49

2024-09-10T09:10

украина

россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

сбу

мнения

спецоперация

ростислав ищенко

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Зачем эту дезинформацию распространяют украинские спецслужбы я понимаю. Им кровь из носу надо заставить Россию согласиться на переговоры хотя бы на полуукраинских условиях (чтобы был шанс отделаться уступкой территорий, но сохранить режим). Россия же наотрез отказывается. Её текущая позиция: территории само собой, денацификация, демилитаризация и нейтрализация остатков "Великоукраинского рейха" само собой, плюс к прежним требованиям – гарантия прав русскоязычного населения оставшихся у Украины территорий.Это, собственно и есть формальное установление над остатками Украины российского протектората. В своё время Екатерина Великая добилась от Речи Посполитой признания права Российской империи на защиту православных в Польше, а Николай I добился признания за Россией такого права от Турции. В периоды действия соответствующих соглашений Речь Посполитая и Османская империя зависели от России в военном и политическом отношениях.Чтобы как-то повлиять на ситуацию у Украины остались только два способа: - провокации военные, после которых бывает очень больно. Например, по результатам курской провокации Украина получила обвал фронта в Донбассе и огромные потери последних резервов в курском мешке (на данный момент свыше 11 тысяч человек, к концу операции будет не менее 15-20 тысяч);- провокации информационные, задача которых расширить и углубить действие провокаций военных (сделали на копейку, прокричали на рубль) – "пусть русские боятся, авось сговорчивее станут".Вот киевские спецслужбы и пытаются пугать нас слухами о готовящейся огромной "армии вторжения".Мне непонятно зачем распространением этих слухов балуются соотечественники. Ладно бы ещё за деньги СБУ – конечно, поймают и посадят, но некоторым всё равно, они, как Разин перед казнью, скажут "хорошо я погулял". Есть люди, живущие минутой: "Украл – выпил – в тюрьму. Романтика!" Но что-то мне подсказывает, что большинство распространяет слухи по глупости. Так что сядут, может быть и не за измену Родине, а "всего лишь" за дискредитацию Вооружённых Сил (или какая-нибудь другая статья найдётся), но всё равно рано или поздно сядут, причём бесплатно – государство быстро учится защищаться от информационной агрессии вольной и невольной.Можно, конечно, сказать, что, мол, "нельзя недооценивать противника", "надо готовиться к любой опасности" и т.д. В принципе это правильно. Но не недооценивая противника надо всё же реально оценивать его возможности. Тем более, что для такой оценки не надо быть Генеральным штабом, иметь собственную разведку или отличаться выдающимися интеллектуальными способностями, достаточно просто помнить четыре основные действия математики (сложение, вычитание, умножение и деление) и хоть сколько-нибудь регулярно знакомиться с информацией из открытых источников.Конечно, в открытых источниках много дезинформации, но информация о которой говорю я, многократно подтверждена украинскими, российскими и западными источниками, которые могут немного расходиться в конкретных числах, но порядок чисел у них один.Вот и давайте посчитаем, могут ли ВСУ создать к весне следующего года армию вторжения (даже не в пятьсот тысяч штыков, а хоть какую-то).Начнём с мобилизационного потенциала.Украина утверждала, что потенциально может призвать под знамёна пять миллионов человек. На начало 2022 года численность её армии оценивалась в 250 тысяч человек, а вместе с другими силовыми структурами (национальная гвардия, погранвойска, СБУ и полиция) она имела до 500 тысяч человек (то есть в мобилизационном резерве должно было остаться 4,5 миллиона человек). К концу 2022 года общая численность силовых структур Украины оценивалась примерно в миллион, из них 700-800 тысяч в армии (около 500 тысяч на фронте).Это значит, что примерно полмиллиона за год Киев мобилизовал. Подавляющее большинство пополнило ряды армии (мобрезерв должен был сократиться до 4 млн).В 2023 году Украина вела кровопролитное наступление. К концу года потери ВСУ оценивались в пятьсот тысяч человек. Некоторые американские источники давали меньше, но они считали только подтверждённых убитых. Украина же многих убитых заносила в пропавшие без вести. Кроме того, большая часть раненных на фронт не возвращалась. Здесь у нас точных данных до последнего времени не было, но в последние два месяца несколько украинских офицеров бригадного и батальонного звена давали одну и ту же информацию – лишь до 10% раненных возвращают в строй украинские медики.К концу 2023 года ВСУ тем не менее достаточно прочно удерживали позиции и не жаловались на нехватку личного состава. Жалобы начались весной 2024 года. Таким образом, если к концу года убыль личного состава ВСУ была примерно 500 тыс. человек, то примерно столько же за год было мобилизовано и потери в целом были восполнены. Соответственно, в мобрезерве должно было остаться 3,5 миллиона человек, что, при сохранении уровня потерь и темпов призыва на прежнем уровне, должно было позволить Украине воевать ещё шесть лет и даже попытаться увеличить численность войск под знаменами.Правда, Киеву уже не хватало техники и боеприпасов, но простейшее вооружение (автоматы, пулемёты, гранатомёты, ПТРК и ПЗРК, а также разного рода кустарные и заводские дроны) было в изобилии. Так что попытаться было можно. Да и Запад, хоть и сократил поставки по сравнению с 2022-23 годами (в связи с исчерпанием запасов), но искал возможности вернуться к прежним показателям военной помощи Украине и даже превзойти их.Вроде бы, получается, что сил у Киева действительно прорва. Но тогда нам надо ответить на вопрос, а почему при такой благодати ВСУ отступают всё быстрее, на всё более широком фронте и сдаются в плен всё более массово, а сам Запад бьёт тревогу и пытается любыми способами надавить на Россию, чтобы заставить её заключить мир на приемлемых для Запада условиях уже в этом году? Чего бы не подождать, пока Киев мобилизует новые бесчисленные контингенты, не вооружить их и не отправить завоёвывать Камчатку? Вроде бы как Запад официально заявил о разрушении России, как о своей цели, что ж упускать такой момент?Ответить на этот вопрос нам снова поможет математика. Мы знаем, что с 2022 года Украину покинули миллионы её граждан. Примерно по 8-10 миллионов оценивают количество украинцев перебравшихся в ЕС и в Россию с Белоруссией. Но вот по количеству оставшихся на Украине разброс оценок очень большой: от 15-16, до 30-35 миллионов.Мне наиболее вероятным представляется, что население под контролем Киева составляет 18-20 миллионов. Это подтверждается расчётом потребления хлеба и другими косвенными данными, но точных чисел не знает никто, потому что никто украинцев не считал, а многие выехавшие (причём не только в ЕС, но и в Россию) продолжают кататься туда-сюда. И сколько их так ездит тоже никто не знает, так как выехавшие в Россию, для въезда на Украину и выезда с Украины, используют границу с ЕС, то есть в украинской статистике попадают под миграционные потоки, ориентированные на Запад.Тем не менее, поскольку мы знаем, что мужчин с Украины давно прекратили выпускать, а значит осталось их там больше, чем женщин, приняв за основу среднее значение в 20-30 миллионов оставшихся под контролем Киева граждан, получим 1,5-2,5 миллиона оставшегося мобрезерва. Уже не так много, а с учётом того, что 18-25-летних мужчин закон пока что мобилизовывать запрещает, количество доступного мобилизационого ресурса должно сократиться до 1-2 миллионов максимум.Уже не так много, но год протянуть можно и вроде бы как на "армию вторжения", хоть и с трудом, но тоже хватит. Тем более надо учитывать, что Киев активно прорабатывает идею снятия запрета на мобилизацию 18-25-летних, а также привлекает в армию женщин и ищет возможности распространить мобилизацию на них тоже. Так что в реальности, с учётом женщин и молодёжи, а также с привлечением иностранных наёмников, "советников" и "инструкторов" мобилизационный потенциал Киева даже сейчас может подбираться к двум-трём миллионам, из которых полтора-два можно было бы призвать без серьёзного ущерба для фактически отсутствующей у Украины экономики.Так всё же, почему тогда украинские офицеры жалуются на острейшую нехватку личного состава, а ускоряющееся отступление украинской армии подтверждает их слова? Куда делись 2-3 (или хотя бы 1,5-2) миллиона человек и почему мы считаем, что никакую "армию вторжения" Украина набрать уже не может.Потому что между потенциалом и возможностью его реализовать дистанция огромного размера. По данным МО России Киев вот уже несколько месяцев теряет ежедневно свыше двух тысяч человек. Это те, кого смогли посчитать, а значит они не слишком активно шевелились после поражения, то есть были либо убиты, либо тяжело ранены. Следовательно в строй не вернутся. Посчитать всех, включая тех, кто гибнет от ударов по тыловым объектам ВСУ, МО РФ не может. Но даже 2 тысячи в день – очень много. Это 730 тысяч безвозвратных потерь в год. На самом деле с пленными, с потерями в тылу и с дезертирами наберутся все восемьсот тысяч, но остановимся на числе 730 тысяч.Кем их Украина заменяет?Начиная с лета прошлого года, когда иссяк поток добровольцев, ТЦК в месяц ловили для ВСУ от 25 тысяч человек до реформы Зеленского, до 35 тысяч в "лучшие" месяцы после реформы (данные украинские, вряд ли они приуменьшают свои "успехи", им надо Западу показать, что они ещё могут воевать, чтобы получать деньги и оружие). В среднем получается 30 тысяч в месяц. Несложно посчитать, что за год они наловят не более 360 тысяч.Зеленский требует увеличить отлов до 50 тысяч в месяц, но это вряд ли получится. ТЦК и так трудятся в поте лица. Кстати, 360 тысяч в год – это очень много даже для 50-миллионнной Украины, не говоря уже о 20-миллионной.Для сравнения, во время Великой Отечественной войны, Германский рейх, имея на 1940 год 109,5 млн. населения, ежегодно призывал для пополнения действующей армии 600-800 тысяч человек. СССР, с его 198,7 млн. населения (по состоянию на 1941 год) отправлял на фронт, с 1942 года, по 1,2-1,5 миллиона человек ежегодно. При этом численность только действующих армий на советско-германском фронте колебалась в 1942-45 годах от 3 млн. до 6,5 млн, человек, то есть в три-шесть раз превосходила по численности все силовые структуры Украины на фронте и в тылу.Учитывая, что украинское общество давало фронту по полмиллиона два года подряд и даст не менее 350 тысяч в течение третьего года, можно сказать, что оно испытывает предельное мобилизационное напряжение и выжать из него больше будет крайне сложно.В любом случае, к концу текущего года, Украина не сможет восполнить 350-400 тысяч потерь действующей армии. Частично нехватку компенсируют выдвижением стратегических резервов, а также сил, охранявших западную и белорусскую границы. Но полностью восполнить потери не удастся. Об этом свидетельствует уже тот факт, что через две-три недели боёв в Курской области, вторгшаяся группировка, которая на российской территории никогда не превышала 15 тысяч человек, а всего к началу вторжения (с резервами, выдвигавшимися из глубины) составляла 22-25 тысяч человек (российские и украинские данные примерно совпадают) для того, чтобы не снижать числен6ность соединений первой линии вынуждена была всё сильнее разбавлять элитные части обычными мобилизованными и даже частями территориальной обороны. В результате к концу боёв, Украина всего (считая ранее выбывших) задействует 30-40 тысяч человек, их которых не менее половины будет выведено из строя, прежде чем ВСУ окончательно покинут Курскую область.Надо иметь в виду, что курская операция была для Киева "фолом последней надежды", ради неё он снял резервы с важнейшего стратегического покровского направления, украинские военные и политики, включая Зеленского, заявили, что намерены любой ценой удерживать плацдарм в Курской области до начала переговоров о мире, которые Киев запланировал на конец этого года. То есть, Украина бросила туда всё, что могла наскрести. Смогла бы собрать сто тысяч, бросила бы сто. И пятьсот бросила бы, если бы смогла их найти.Итак, мы приходим к простому выводу: Киев утратил возможность восполнять потери за счёт мобилизации. Учитывая все негативные для Украины моменты (падение качества войск, сокращение количества техники, нехватка боеприпасов и общий рост российского превосходства в силах и средствах) потери должны только расти. При этом общество уже не выдерживает напряжения мобилизации, о чём свидетельствует неспособность ТЦК обеспечивать численность пополнений на уровне прошлых лет.Некоторые говорят, что вот сейчас Зеленский распространит призыв на молодёжь, а она более мотивирована и валом побежит в ВСУ. Но дело в том, что молодёжи никто и сейчас не мешает идти на фронт добровольцами. Это только мобилизовывать до 25 лет включительно нельзя, а добровольцами можно. Но не стоят очереди молодых добровольцев в ТЦК, ловят по городам и весям тех, кому за сорок. Среди погибших, некрологи которых доступны в сети, в последние недели больше половины людей в возрасте 50-59 лет. Если же учесть и тех, кому больше сорока, то выйдет ¾.Желавшая воевать украинская молодёжь уже записалась в армию и большинство из записавшихся уже погибло. Оставшиеся, чтобы не идти в армию, поступили в ВУЗы, а многих родители просто вывезли за границу. С чего бы это они передумали и массово пошли записываться в ВСУ с распространением на них мобилизационных мероприятий? Скорее они спрячутся куда подальше.Но и это не всё. Когда-то я уже писал, что возможности Украины по обучению новомобилизованных крайне ограничены. Об этом свидетельствует опыт 2023 года. Киев готовился к своему генеральному наступлению с осени 2022 года и до конца июня 2023 года. За это время, вместе со своими западными союзниками, Украина смогла подготовить порядка 75 тысяч человек, из которых в наступление в запорожской области прияли участие 55-60 тысяч, так как остальные были раздёрганы на затыкание дыр во фронте. Понятно, что эти 55-60 тысяч – только стратегический резерв, вместе с уже находившимися на фронте частями на направлении ударов их было в 2-2,5 раза больше, но нас в данном случае интересуют возможности Украины по подготовке новых кадров. Это – 75 тысяч, с помощью Запада, и примерно тысяч 35-40, на собственных мощностях, в год.Конечно, можно урезать сроки подготовки и, таким образом, увеличить количество подготовленных, но за счёт снижения качества. Между тем качество пополнений, поступающих в ВСУ и так катастрофически падает, а чем хуже пополнение подготовлено, тем быстрее оно погибает. Об этом говорят в последнее время и украинские командиры, жалующиеся, что они не успевают даже познакомиться с прибывающим пополнением, так как оно почти на 100% гибнет, сдаётся или разбегается уже в ходе первого выхода на позиции.Поскольку же ВСУ судорожно не хватает резервов, большинство мобилизованных бросают в бой с колёс. Многие возвращаются домой в гробу меньше, чем через неделю после того, как были пойманы на улице. Кому-то везёт больше и его "учат" от двух недель, до полутора месяцев. Более-менее нормально, хоть и по сокращённой программе, учат тех, кто попал на зарубежные полигоны. Но это капля в море. В год союзники Украины могут обучить 30-40 тысяч человек, если напрягутся, то может быть обучат пятьдесят тысяч. Полигоны-то не резиновые и свои армии к войне с Россией европейцам тоже готовить надо. Они об этом на каждом углу говорят.О том, что бывает даже с мотивированными, но недостаточно подготовленными (в том числе не имеющими опытных офицеров и унтер-офицеров) частями, писал в своих воспоминаниях Манштейн, который высоко оценивал храбрость и мотивированность соединений ваффен-СС, находившихся под его командованием, но сокрушался, что "такие прекрасные солдаты" бессмысленно гибли, пытаясь храбростью восполнить недостаток подготовки и опыта.Подводим итог: "москальська наука" - математика неопровержимо свидетельствует, что Украина не в состоянии ни через полгода, ни через год создать "армию вторжения" ни в 500 тысяч, ни даже в пятьдесят тысяч человек. Пока ВС РФ не отодвинули ВСУ от границы вглубь Сумской и Черниговской областей, украинские ДРГ могут терроризировать брянское и курское пограничье, ВСУ может обстреливать Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Если рискнут, ВСУ могут попытаться повторить курскую провокацию (в том же или в другом месте), но со значительно меньшим результатом и со значительно большими потерями.Но ни о каком глубоком вторжении многосоттысячной группировки и речи не может быть. Они её просто не соберут. Даже если в придачу ко всем наловленным, Зеленский отправит на фронт всех ТЦКшников (50-100 тыс. человек по разным данным), всех СБУшников (35-50 тыс. человек) и большую часть полиции (всего свыше 200 тысяч человек, из которых 20-30 тысяч уж отправлены на фронт) ему не хватит 150-200 тысяч человек для простого восполнения потерь. Да и как их отправить? Кто тогда украинский тыл в страхе держать будет?Если бы украинский режим мог собрать полумиллионную "армию вторжения", его евроамериканские подельники не мирные планы предлагали бы и не конференции созывали, а как в 2022-23 годах кричали бы, что "Россию надо победить на поле боя".Так что:Неудачею печалимы,Приплелись они домой:"Ни вождя не отыскали мы,Ни колонны никакой!Видно, все, и с квартирьерами,Провалились на мосту,Что построен инженерамиО великом, о посту!…….Да дорогой с поросятамиШла Аверкина свинья…"Вот вам и вся "армия вторжения" - какая ни есть, другой не будет.О том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, сбу, мнения, спецоперация, ростислав ищенко