https://ukraina.ru/20240907/1057292380.html

Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар

Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар - 07.09.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар

Мне кажется, что к зиме мы можем выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск. Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск

2024-09-07T09:50

2024-09-07T09:50

2024-09-07T09:50

интервью

сумы

угледар

владимир евсеев

вооруженные силы украины

россия

сво

донбасс

покровск/красноармейск

бронетехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038140694_15:0:861:476_1920x0_80_0_0_be1de3cd569b33269ccadd3305c357fc.jpg.webp

Поэтому я очень благодарен Зеленскому и Сырскому за то, что они, затеяв Курскую авантюру, облегчили нам ведение боевых действий, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Валерьевич, должен признать, что ваш июньский прогноз о том, что ВСУ отправятся в новый контрнаступ, сбылся: враг сделал это на территории Курской области. Месяц боевых действий там показал, что эта авантюра полностью провалилась, но и к обрушению вражеского фронта в Донбассе она не привела. Наши войска по-прежнему вынуждены прогрызать украинскую оборону по линии Красноармейск-Угледар. Чего ждать дальше?- Начну с того, что не надо фантазировать о десятках новых бригад ВСУ, которые появятся из ниоткуда и начнут наступать на Крым или на Москву. Ничего этого не будет.Сейчас в Курской области вражеская группировка составляет около 15 тысяч человек. Это достаточно мотивированные бойцы, сражаться с ними сложно. Они пока еще сохраняют инициативу на отдельных участках, а мы держим оборону. При этом сразу скажу, что темп уничтожения украинской техники сейчас даже выше, чем был во время летнего контрнаступа.Посмотрите, сколько мы уничтожили танков и бронетранспортёров. Посмотрите, какие у ВСУ потери в РСЗО и комплексах ПВО. Мы за два дня уничтожили семь пусковых установок от "Хаймарсов". Мы точно накрывали "Пэтриоты" и "Буки" - это уже войсковая ПВО. Потому что противник был вынужден подтащить эти системы близко к линии фронта, а нам было легче их уничтожать. Мы хорошо разведали территорию Сумской области. И не только.Возьмем недавний ракетный удар по учебному центру связи в Полтаве. Удар был нанесен во время построения, которое явно шло не так долго. Это говорит о нашей возросшей скорости принятия решений.Повторюсь, большое количество бригад ВСУ было втянуто в курскую авантюру. Они там дальше продвигаться не могут, но противник вынужден вводить на нашу территорию по батальону в день, которые гарантированно уничтожаются. Помимо этого, уничтожаются системы ПВО и артиллерия, которые сведены в одну бригаду. Это сказывается и на состоянии вражеских войск, по всей линии фронта, и на состоянии ПВО киевского режима в тылу.Я считаю, что наши успехи на юге и западе Донбасса были бы невозможны, если бы власть Зеленского руководствовалась военной логикой, а не пыталась пиариться. Мы ведем бои за Селидово, Украинск и окружаем Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, Угледар вообще может оказаться в тылу.Наши последние успехи под Угледаром связаны с тем, что ВСУ вывели оттуда одну боеготовую бригаду и бросили ее под Селидово. Если бы у врага было достаточно резервов, такого развала фронта на Южно-донецком направлении у него не было бы. Мы сейчас вообще можем сделать прорыв от Урожайного (за него мы долго воевали) к Великой Новоселке. К тому же, идут бои за Золотую Ниву.Я не сомневаюсь, что все эти населенные пункты мы возьмем.Я не говорю, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Красноармейск специально никто не укреплял. Все – это результат курской авантюры, которая изначально была обречена на провал.Разговоры о том, что ВСУ могли пройти 65 километров и взять Курчатов – разговоры для идиотов. Это было абсолютно невозможно. К тому же, российские войска в Курской области показали примеры героизма. Исправительная колония в Малой Локне стала ассоциироваться с обороной Брестской крепости. А как вели себя наши пограничники на погранпереходе под Суджей? Они сутки стояли в полном окружении при полном превосходстве противника. Нас победить невозможно.ВСУ задействовали на территории Курской области около семи бригад. Еще около десяти бригад находятся в Сумской области. Мы и там, и там все хорошо простреливаем. Надеюсь, до конца сентября все эти ресурсы, которые позволяют противнику атаковать, истощатся. В этом случае у него возникнет проблема флангов и он может угодить в окружение. Это был бы самый идеальный вариант для нас.Была информация, что Украина из-под Харькова перебросила в Курскую область 500 французских наемников. Это – кадровые военнослужащие НАТО, а не какие-то там люмпены. История никого ничему не учит. Похоже, шведские инструктора забыли, кто такой Карл XII и приехали в Полтаву, где мы их накрыли. Такой же урок надо преподать французам. Нельзя допустить, чтобы они ушли из-под Курска. "Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет".Надеюсь, нам не придется отбивать каждый населенный пункт Курской области. Надеюсь, мы сможем за раз ликвидировать всю эту нечисть, которая туда вошла.Мне кажется, что к зиме мы можем выйти на последний рубеж обороны ВСУ – Славянск/Краматорск. Учитывая, что 106-я тульская дивизия ВДВ наступает на Северск. Я уверен, что мы сможем выйти к Осколу, окружив левобережную часть Купянска и расчленив вражескую группировку войск (это позволит нам выйти к Боровой и Красному Лиману).Поэтому я очень благодарен Зеленскому и Сырскому за то, что они, затеяв Курскую авантюру, облегчили нам ведение боевых действий.- Уточню насчет Курской области. Вражеские аналитики высказали интересное предположение, что ВСУ там сейчас нужно продолжать вести маневренную оборону. Мол, если они начнут окапываться, то русские просто забросают их ФАБами.- Ситуация несколько иная.Пока еще ВСУ там могут неплохо прятаться в "зеленке", но когда начнет осыпаться листва, им придется уходить в населенные пункты. Конечно, в этом случае они станут для нас мишенями и нам будет легче их уничтожать.Но то, что вы спросили – это сценарий вытеснения. Я уверен, что ни о каком вытеснении разговоров быть не может. Вытеснять – это долго. Противник должен лечь там, куда пришел. А для этого его надо окружить.Сейчас группировка ВСУ под Курском испытывает проблемы с коммуникациями, по которым мы наносим дистанционные удары. Мы также бьем по территории Сумской области. И в случае окружения врага под Курском нам не придется бороться за каждый населенный пункт. Это Зеленский надеется, что мы их будем стирать с лица земли. Его расчет не должен оправдаться.- У нас есть силы на такой широкий охват?- Силы есть, просто сейчас нет смысла этим заниматься. Если противник сам идет на убой, зачем ему мешать. Если Украина отправляет туда бронетехнику, артиллерию и мотивированные части, пусть отправляют.Посмотрите на Рыльский выступ. Вы думаете, мы его не можем срезать? Можем. А зачем? ВСУ идут туда по узкому коридору, их убивают, они идут обратно, их опять убивают. Если они сами лезут в мешок, зачем им мешать?Да, мы можем где-то улучшить тактические позиции, но в целом нам надо формировать большой котел. Чем больше противник отправит туда войск, тем лучше. Потому что нам будет проще освобождать другие территории. Например, нам важно ликвидировать Торецкую группировку ВСУ.Сейчас Дзержинск попадает в оперативное окружение между Часов Яром и Очеретино. Нам надо выравнивать эту линию фронта. Если мы возьмем Дзержинск, Часов Яр просто не сможет устоять.В любом случае нам надо прекращать варварские обстрелы Донецка. Нам нужно отодвинуть фронт от города хотя бы на 20 километров, чтобы ВСУ не могли обстреливать рынки и убивать мирное население.Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи.По данным западных источников, ВСУ в результате Курской авантюры взяли в плен 600 человек. По нашим оценкам, из этих 600 человек российских военнослужащих всего 200-300. Получается, что киевский режим взял в плен 300 человек из числа мирных жителей Курской области. Это можно сравнить с тем, как фашисты угоняли на работы в Германию население Советского Союза. Это военное преступление, за которое власть Зеленского должна отвечать.- Вы еще сказали, что если бы не курская авантюра, то нам в Донбассе, который считается самым успешным нашим направлением, было бы гораздо тяжелее. Чего нам там не хватает? Личного состава, огневой мощи или тактического мастерства?- Дело в том, что у войны есть определенная логика.Когда мы стали слишком быстро наступать на Красноармейск, наблюдатели стали писать об опасности флангового удара ВСУ. Сейчас этой угрозы нет. Но эти люди правы в том смысле, что нельзя слишком быстро перемещать тылы. Есть определенные ограничения на занятия территорий.В целом наши темпы наступления на юге и западе Донбасса и так высокие. Мы иногда проходим в день по 4 километра. Если мы начнем наступать быстрее, возникнет разрыв между первым и вторым эшелоном, когда артиллерия не сможет оказывать должную огневую поддержку и мы понесем неоправданные потери. Поэтому мы притормозили в районе Красноармейска и стали двигаться на Угледар.Я не могу сказать, что в Донбассе нам чего-то не хватает. По личному составу у нас там есть превосходство. Может быть, не все командиры имеют одинаково высокий уровень подготовки. Может быть, нет превосходства по беспилотникам. Но в любом случае эти проблемы нам не особенно мешают наступать, иначе темпы наступления были бы ниже.В Курской области у нас проблемы точно есть. Нам не хватает дронов-камикадзе. Не всегда хватает средств РЭБ. На некоторых участках ВСУ превосходят нас в артиллерии. Может быть, нам нужно больше спецназа, чтобы лучше проводить зачистку лесов. Все эти недостатки мы знаем. Просто это направление для нас новое. Нам нужно время, чтобы их устранить.Почему мы не наступаем на Дзержинском направлении? Потому что это большая городская агломерация, когда населенные пункты идут один за одним. Плюс, там есть остатки оборонительных пунктов ВСУ, которые готовились много лет. Часов Яр тоже ждет какого-то охвата.Вы же помните, какая была история с Марьинкой. Ее освобождение длилось бесконечно долго, потому что ВСУ регулярно могли подбрасывать туда резервы. Если не окружить город, оборонять его можно до тех пор, пока он не будет полностью разрушен. Поэтому желательно города все же окружать.Если мы продвинемся на юге и западе Донбасса, мы поломаем всю оборону ВСУ. Красноармейск – это действительно важный транспортный узел. Это – самая короткая дорога, которая идет через Павлоград. Если мы перережем этот узел, противник придется снабжать войска в Донбассе через Изюм. Логистика увеличится в три раза, дороги окажутся перегруженными. К тому же, Харьковская область нами хорошо наблюдается, мы по ней эффективно наносим удары. Под тем же Изюмом мы уничтожили мост.Короче говоря, потеря Красноармейска приведет к тому, что логистика ВСУ для последнего рубежа обороны в Славянске/Краматорске будет подвисать.И потом, если мы серьезно продвинемся на Южно-донецком направлении, перед ВСУ встанет вопрос о целесообразности сохранения Орехова и Гуляйполя, потому что их снабжение будет затруднено. Особенно, если мы войдем на территорию Днепропетровской области.То, что мы сейчас делаем – абсолютно правильно. Надеюсь, что мы сможем здесь долго наступать.- Давайте как-то подытожим нашу беседу.- Надеюсь, что к зиме мы сможем освободить Курскую область и зайти на территорию Сумской области, чтобы создать там буферную зону. Да и вообще к тому моменту у нас будет серьезный прогресс везде.Украина истощена из-за того, что она влезла в эту авантюру. Да, Байден хочет выписать ей очередной пакет помощи. Да, Германия собирается передать ей 70 "Леопардов". Но 70 "Леопардов" - это ни о чем. Учитывая, что по данным Минобороны мы под Курском подбили больше 80 танков. Киевский режим это не спасет.Я уже говорил, что Украина – это настоящие фашисты. Фашистов надо уничтожать в их логове. Сейчас их логово – Киев. Если падет Киев, они переберутся во Львов. Значит, надо брать Львов. Надо эту гадину раздавить. Иначе нам спокойной жизни не будет.О других аспектах боевых действий - в материале Сергея Зуева: Украинское досье. Третья осень СВО: перспективы победы

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html

https://ukraina.ru/20240906/1057263356.html

сумы

угледар

россия

донбасс

покровск/красноармейск

украина

курская область

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сумы, угледар, владимир евсеев, вооруженные силы украины, россия, сво, донбасс, покровск/красноармейск, бронетехника, беспилотники, украина, танки, артиллерия, курская область, сумская область, владимир зеленский, джо байден, вдв, снг, спецоперация