https://ukraina.ru/20250425/tramp-priznal-chto-pogoryachilsya-naschet-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta-za-den-1062757002.html

Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день

Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день - 25.04.2025 Украина.ру

Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением

2025-04-25T14:37

2025-04-25T14:37

2025-04-25T14:37

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"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - объяснил Трамп.Он назвал вероятным достижение мира на Украине при его президентстве.Также он заверил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, конфликт