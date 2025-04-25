https://ukraina.ru/20250425/tramp-priznal-chto-pogoryachilsya-naschet-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta-za-den-1062757002.html
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день - 25.04.2025 Украина.ру
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением
2025-04-25T14:37
2025-04-25T14:37
2025-04-25T14:37
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сша
конфликт
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"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - объяснил Трамп.Он назвал вероятным достижение мира на Украине при его президентстве.Также он заверил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дональд трамп, сша, конфликт
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, конфликт
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением
"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - объяснил Трамп.
Он назвал вероятным достижение мира на Украине
при его президентстве.
"Я думаю, что, пока я президент, (достижение мира на Украине - ред.) возможно, очень вероятно. Если президент кто-то другой, то это невозможно", - сказал Трамп.
Также он заверил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".