Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день - 25.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250425/tramp-priznal-chto-pogoryachilsya-naschet-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta-za-den-1062757002.html
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день - 25.04.2025 Украина.ру
Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением
2025-04-25T14:37
2025-04-25T14:37
новости
украина
дональд трамп
сша
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg
"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - объяснил Трамп.Он назвал вероятным достижение мира на Украине при его президентстве.Также он заверил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2e4fc87fd448e498609db5ccaacb417e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, сша, конфликт
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, конфликт

Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день

14:37 25.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time признал, что его слова о завершении конфликта на Украине за один день были преувеличением
"Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", - объяснил Трамп.
Он назвал вероятным достижение мира на Украине при его президентстве.
"Я думаю, что, пока я президент, (достижение мира на Украине - ред.) возможно, очень вероятно. Если президент кто-то другой, то это невозможно", - сказал Трамп.
Также он заверил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".
Подробнее об уверенности Трампа насчет урегулирования конфликта - в материале "Мы заключим сделку": Трамп уверен, что до выхода США из переговоров по Украине не дойдет на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДональд ТрампСШАконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29"Пять пунктов Зеленского" против "семи пунктов Трампа"
16:17Насилуют медиков, пытают на кресте, воруют миллиардами: неприглядная правда о ВСУ
16:15Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве
16:11По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика
16:00Кому присягала дивизия СС "Галичина"?
15:59Сергей Храпач о подрыве Москалика: Воодушевленный Британией, Зеленский сделал громкий намек России
15:48"Посылает сигналы": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы
15:33Украина предложила провести саммит в Риме в день похорон Папы Римского
15:12Украина готова приступить к переговорам после прекращения огня — Reuters
14:54Киев ампутировали: ежегодный отчет генсека НАТО претерпел украинские изменения
14:37После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала
14:37Трамп признал, что погорячился насчет завершения украинского конфликта за день
14:16"Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы
14:04Маск высмеял растратившего американскую помощь Зеленского
13:57Вынесен приговор украинским военнослужащим, прибывшим в Курскую область на броневиках "Казак"
13:33Кто хочет мира?
13:22Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области
13:14Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос
13:08Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля
13:08Европа и Украина отвергли некоторые предложения США по урегулированию — Reuters
Лента новостейМолния