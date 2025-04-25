https://ukraina.ru/20250425/vstrecha-putina-i-spetspredstvitelya-trampa-startovala--1062757130.html

После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала

После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала - 25.04.2025 Украина.ру

После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом 25 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-04-25T14:37

2025-04-25T14:37

2025-04-25T15:15

новости

россия

сша

кремль

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062756882_4:0:793:444_1920x0_80_0_0_594cf22f8f9009fe219a6dbffbf6f187.png

Отмечается, что самолет, на борту которого и находился спецпредставитель президента США, прилетел в Москву сегодня днем. Позже кортеж Уиткоффа был замечен сначала на выезде из Внуково, а позже около Кремля. Также стоит уточнить, что спецпосланник Трампа провел беседу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Их запечатлели камеры на московской улице Арбат.Также сегодня, 25 апреля, Трамп дал интервью журналу Time. Главное из заявлений американского лидера: Подробнее об этих и других словах американского президента — в публикации "Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы.Кроме того, сегодня были обнародованы конкретные пункты мирного плана США. Об этом — в материале Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос.

россия

сша

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, кремль, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф