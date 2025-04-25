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После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала
После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала - 25.04.2025 Украина.ру
После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом 25 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-04-25T14:37
2025-04-25T14:37
2025-04-25T15:15
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Отмечается, что самолет, на борту которого и находился спецпредставитель президента США, прилетел в Москву сегодня днем. Позже кортеж Уиткоффа был замечен сначала на выезде из Внуково, а позже около Кремля. Также стоит уточнить, что спецпосланник Трампа провел беседу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Их запечатлели камеры на московской улице Арбат.Также сегодня, 25 апреля, Трамп дал интервью журналу Time. Главное из заявлений американского лидера: Подробнее об этих и других словах американского президента — в публикации "Я единственный": Трамп заявил о своей исключительной роли в урегулировании украинской проблемы.Кроме того, сегодня были обнародованы конкретные пункты мирного плана США. Об этом — в материале Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, кремль, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
Новости, Россия, США, Кремль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
После прогулки по Арбату: встреча Путина и спецпредствителя Трампа стартовала
14:37 25.04.2025 (обновлено: 15:15 25.04.2025)
В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом 25 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков