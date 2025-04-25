Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области - 25.04.2025 Украина.ру
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Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области
Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области - 25.04.2025 Украина.ру
Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области
К длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-04-25T13:22
2025-04-25T13:22
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
приговор
криминал
кто
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Суд признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба вместе с сослуживцами из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации для совершения террористического акта."Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, Журба минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Журба был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.В суде Журба признал свою вину по предъявленному обвинению. Следком опубликовал фрагмент видеозаписи с соответствующим заявлением подсудимого.Суд приговорил Журбу к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный отбудет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля
https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, приговор, криминал, кто, всу, разгром всу, мирные жители, терроризм
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, приговор, криминал, КТО, ВСУ, разгром ВСУ, мирные жители, терроризм

Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области

13:22 25.04.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суд признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба вместе с сослуживцами из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации для совершения террористического акта.
"Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, Журба минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.
Журба был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.
В суде Журба признал свою вину по предъявленному обвинению. Следком опубликовал фрагмент видеозаписи с соответствующим заявлением подсудимого.
Суд приговорил Журбу к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный отбудет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля
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