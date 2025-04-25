https://ukraina.ru/20250425/ukrainskiy-desantnik-osuzhden-na-16-let-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1062755341.html

Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области

Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области - 25.04.2025 Украина.ру

Украинский десантник осужден на 16 лет за терроризм в Курской области

К длительному лишению свободы приговорен украинский военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, препятствовавший эвакуации мирных граждан из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2025-04-25T13:22

2025-04-25T13:22

2025-04-25T13:22

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Суд признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора солдату 82 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Журбе. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Журба вместе с сослуживцами из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации для совершения террористического акта."Находясь в хуторе Олешня Суджанского района Курской области, Журба минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Журба был задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.В суде Журба признал свою вину по предъявленному обвинению. Следком опубликовал фрагмент видеозаписи с соответствующим заявлением подсудимого.Суд приговорил Журбу к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный отбудет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Американский проект для Киева, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 апреля

https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html

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