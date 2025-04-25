https://ukraina.ru/20250425/uitkoff-im-vs-skazal-reuters-nazval-konkretnye-predlozheniya-ssha-ot-kotorykh-evropa-i-ukraina-vorotyat-1062755180.html

Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос

Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос - 25.04.2025 Украина.ру

Уиткофф им всё сказал: Reuters назвал конкретные предложения США, от которых Европа и Украина воротят нос

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Европе и Киеву список американских предложений по украинскому урегулированию. Об этом сообщило британское издание Reuters

2025-04-25T13:14

2025-04-25T13:14

2025-04-25T16:06

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В материале уточняется, что документ администрации США Дональда Трампа включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, а также снятие санкций с России.Также издание заострило внимание на том, что план Трампа предусматривает, что гарантировать безопасность Киева будет в первую очередь Европа, а США и Россия будут сотрудничать в энергетике и промышленности.Среди пунктов, которые ранее не назывались другими СМИ, Reuters указали возвращение Украине части районов в Харьковской области, контроля над дамбой Каховской ГЭС в Херсонской области и над Кинбурнской косой в устье Днепра, а также право на проход украинских кораблей по устью Днепра.Журналисты Reuters отметили, что Европа и Украина не приняли предложения США и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории.В пятницу, 25 апреля, как и было ранее анонсировано Белым домом, Уиткофф прилетел в Россию. Накануне британский журнал Spectator написал, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи спецпосланника Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным."Многое зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце этой недели", - говорится в материале издания, где также отмечается, что отсутствие Уиткоффа на переговорах в Лондоне с большой долей вероятности значит, что диалог с Москвой будет вестись без учета мнения европейских стран.Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отметил, что пока Трамп не осознал, что уход Владимира Зеленского не навредит созданной им нацистской банде. Зато как только в Вашингтоне это поймут, Штаты будут выбирать из двух вариантов: отойти и позволить России зачистить Украину или принять в этом активное участие: Медведчук назвал условие, при котором Вашингтон активно поучаствует в зачистке коллективного Зеленского.

https://ukraina.ru/20250425/evropa-i-ukraina-otvergli-nekotorye-predlozheniya-ssha-po-uregulirovaniyu--reuters-1062754413.html

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новости, россия, сша, киев, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, reuters, нато, вооруженные силы украины