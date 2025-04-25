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Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков

Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков - 25.04.2025 Украина.ру

Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков

Поддержка Западом Киева истончается, в Европе заметен отход от недавних громких планов отправки сухопутных войск на Украину, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2025-04-25T11:59

2025-04-25T11:59

2025-04-25T11:59

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"В Британии все чаще звучит мотив, что это слишком рискованно. Италия напрочь исключает свое участие в такой операции. Польша, еще недавно наиболее активная на фронте украинской поддержки, после прихода к власти Трампа демонстрирует относительную осторожность: никаких польских солдат на Украине, поддержка такой операции возможна только инфраструктурная", - написал Пушков.Сенатор отметил, что Польша также потеряла веру в военные перспективы Киева и боится остаться наедине с Украиной и Евросоюзом против России.Подробнее о поражении Запада - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.

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новости, украина, алексей пушков, польша, сша, дональд трамп, сикорский, ес, мид