Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков - 25.04.2025 Украина.ру
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Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков
Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков - 25.04.2025 Украина.ру
Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков
Поддержка Западом Киева истончается, в Европе заметен отход от недавних громких планов отправки сухопутных войск на Украину, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2025-04-25T11:59
2025-04-25T11:59
новости
украина
алексей пушков
польша
сша
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"В Британии все чаще звучит мотив, что это слишком рискованно. Италия напрочь исключает свое участие в такой операции. Польша, еще недавно наиболее активная на фронте украинской поддержки, после прихода к власти Трампа демонстрирует относительную осторожность: никаких польских солдат на Украине, поддержка такой операции возможна только инфраструктурная", - написал Пушков.Сенатор отметил, что Польша также потеряла веру в военные перспективы Киева и боится остаться наедине с Украиной и Евросоюзом против России.Подробнее о поражении Запада - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей пушков, польша, сша, дональд трамп, сикорский, ес, мид
Новости, Украина, Алексей Пушков, Польша, США, Дональд Трамп, Сикорский, ЕС, МИД

Поддержка Украины со стороны Запада уменьшается - Пушков

11:59 25.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Поддержка Западом Киева истончается, в Европе заметен отход от недавних громких планов отправки сухопутных войск на Украину, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"В Британии все чаще звучит мотив, что это слишком рискованно. Италия напрочь исключает свое участие в такой операции. Польша, еще недавно наиболее активная на фронте украинской поддержки, после прихода к власти Трампа демонстрирует относительную осторожность: никаких польских солдат на Украине, поддержка такой операции возможна только инфраструктурная", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что Польша также потеряла веру в военные перспективы Киева и боится остаться наедине с Украиной и Евросоюзом против России.
"Говорят, против отправки польских войск на Украину теперь выступает глава МИД Польши Сикорский, который еще совсем недавно был "супер-ястребом". По-другому заговорил и президент Дуда. Он даже выступил с критикой Сикорского: мол, тот слишком мало внимания уделяет отношениям с США. В Варшаве всегда были особенно чувствительны к позициям США. Ссориться с Трампом там, видимо, не хотят, как бы его ни ругали в высоких варшавских кабинетах", - констатировал политик.
Подробнее о поражении Запада - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.
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