Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные
12:02 25.04.2025 (обновлено: 12:25 25.04.2025)
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" рассказал подробности возвращения останков погибших военных ВСУ. Таким образом Киев признал, что в сбитом им самолете Ил-76 находились украинские пленные
"Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500", - сказал Тимченко.
Российский Ил-76 был сбит украинскими военными в Белгородской области 24 января прошлого года. ВСУ атаковали самолет с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
Результат - 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих погибли. До сих пор Киев отрицал, что на борту были пленные солдаты ВСУ.
25 июня 2024, 15:30Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 Ракеты американского комплекса ЗРК Patriot поразили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, ВСУ выпустили их с территории Харьковской области. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко
В декабре прошлого года тела украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в России, были переданы на Украину:
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