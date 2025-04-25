https://ukraina.ru/20250425/cherez-god-i-tri-mesyatsa-kiev-priznal-chto-v-sbitom-vsu-il-76-byli-ukrainskie-plennye-1062752014.html

Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные

Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные - 25.04.2025 Украина.ру

Через год и три месяца: Киев признал, что в сбитом ВСУ Ил-76 были украинские пленные

Заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" рассказал подробности возвращения останков погибших военных ВСУ. Таким образом Киев признал, что в сбитом им самолете Ил-76 находились украинские пленные

2025-04-25T12:02

2025-04-25T12:02

2025-04-25T12:25

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"Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500", - сказал Тимченко.Российский Ил-76 был сбит украинскими военными в Белгородской области 24 января прошлого года. ВСУ атаковали самолет с помощью американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.Результат - 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих погибли. До сих пор Киев отрицал, что на борту были пленные солдаты ВСУ.В декабре прошлого года тела украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в России, были переданы на Украину:

https://ukraina.ru/20240625/1055840184.html

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новости, киев, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, самолет, пленные