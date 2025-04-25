https://ukraina.ru/20250425/1062730060.html

Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры

Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры - 25.04.2025 Украина.ру

Владислав Угольный: Летом Россия будет брать Купянск и Константиновку, а потом пойдет на новые переговоры

Не думаю, что какие-то политические договоренности могут сорвать военные приготовления России и Украины. Более того, летняя кампания нужна обеим сторонам, чтобы улучшить свои переговорные позиции, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку

2025-04-25T07:00

2025-04-25T07:00

2025-04-25T07:00

интервью

украина

константиновка

купянск

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

переговоры

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732326_86:35:814:445_1920x0_80_0_0_47fc1e23fd7c13c9e5337eba4b589d50.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, у себя в телеграм-канале вы написали, что более предметные переговоры по Украине начнутся только после завершения летней кампании. А почему до ее начала вы не ожидаете принятия каких-либо политических решений, которые всерьез поменяли бы расклад сил на фронте?- Киевский режим уже сорвал переговоры о полноценном перемирии в Лондоне, а какие-то другие форматы перемирия сейчас вряд ли возможны.Во-первых, Владимир Путин, комментируя предложения оппонентов отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, заявил, что Россия не против этого, но эта инфраструктура может использоваться Украиной как военная. Даже если стороны попробуют об этом договориться, то список целей, по которым нельзя наносить удары, предстоит долго согласовывать.Во-вторых, предыдущая инициатива вернуться к зерновой сделке и обеспечить безопасность на Черном море до сих пор никак не была реализована.В-третьих, мораторий на удары по объектам энергетики регулярно нарушался киевский режимом, о чем мы регулярно заявляли.Что касается обстановки на фронте, то после завершения Курской операции и мы, и противник проводим перегруппировку. Украинские мониторинговые ресурсы публикуют информацию о перемещении российских резервов, российские – о перемещении украинских. Мы, в частности, проводим подготовительные мероприятия в районе Дзержинска. И я не думаю, что какие-то политические договоренности могут сорвать военные приготовления.Более того, и Москва, и Киев считают, что смогут в ходе летней кампании улучшить свои переговорные позиции, поскольку компромисс, несмотря на попытки Трампа выступить в качестве посредника, так и не был найден. Поэтому мы будем воевать летом, а осенью и зимой начнутся более конкретные переговоры.- Каких целей стороны попытаются достичь в ходе летней кампании, чтобы улучшить свои переговорные позиции?- Украина продолжит вести оборонительную кампанию.После провала курской авантюры противник утратил свой наступательный потенциал. К тому же, киевский режим убедился, что попытка активизировать боевые действия на ранее не задействованном участке фронта не принесет ему никаких результатов. Поэтому ВСУ постараются удержать Красноармейск, Константиновку, Часов Яр, Купянск, Орехов и Гуляйполе.При этом понятно, что они время от времени будут переходить в контратаки. Украина уже пытается сбросить нас с трассы "Межевая-Красноармейск" в районе Удачного и Котлино, чтобы обезопасить свои шахты, которые, помимо экономического, имеют важное военное значение (с нее работают операторы дронов и артиллерийская разведка).- А мы, соответственно, тоже постараемся взять все эти города? Или мы можем придумать что-то поинтереснее?- Я считаю, что мы будем наступать более широким фронтом.Во-первых, мы попробуем подойти к Сумам, чтобы вынудить Украину перебрасывать силы на этот участок.Во-вторых, многообещающим направлением выглядит междуречье Северского Донца и Оскола. Мы недавно форсировали Оскол силами 6-й армии и это давление будет нарастать.В-третьих, все лето бои будут идти за Красноармейскую агломерацию. Но поскольку противник перебросил туда слишком много сил, то мы в первую очередь будем концентрироваться на Константиновке. В частности, мы уже дочищаем Дзержинск и освободили Тарасовку.Наверное, сперва мы срежем выступ в районе Калиново, который угрожает Ясиноватой. Из-за этого там не могут начаться работы по восстановлению железнодорожного узла, из-за этого ВСУ бьют по нашей важной рокадной дороге "Донецк-Горловка". Когда мы создадим этот пояс безопасности, нам будет проще пользоваться этой трассой.- Переходим к частностям. По поводу Сумской области вы писали, что очень многое будет зависеть от того, насколько быстро падут Юнаковка и Беловоды.- Это крупные населенные пункты, где ВСУ создали крепкую оборону. Нам нужно взять их, чтобы сгладить фронт и подойти к лесам. К сожалению, мы не успеем продвинуться к этим лесам до того, как появится листва. Видимо, нам как-то придется их обходить, потому что предыдущие попытки вести бои в лесной местности заканчивались мясорубкой с обеих сторон. Можно вспомнить то же Серебрянское Лесничество, где бои идут уже третий год.Повторюсь, нам не следует заводить большое количество людей в зеленые леса, потому что это снизит наш наступательный потенциал. Поэтому нам нужно сделать минимальный буфер в виде Юнаковки и Беловод, а потом посмотреть, каковы оборонительные порядки ВСУ на том направлении.- По поводу Купянска. Когда станет понятно, что мы окончательно приступили к его взятию, а не просто охватываем?- В Харьковской области у нас много задач. Пока непонятно, какие из них надо решать в первую очередь.После того, как мы форсировали Оскол севернее Купянска, перед нами открылось два направления: сам Купянск и Великий Бурлук. Мне кажется, Великий Бурлук – это более перспективное направление. Чтобы начать там наступление, надо просто ввести в бой определенные силы, которые ударили бы со стороны Валуек.Что касается самого Купянска, то надо форсировать Оскол южнее. Наша 1-я гвардейская танковая армия уже вышла к Осколу в районе Сеньково, но пока у нее не прикрыт фланг. Поэтому сперва надо навязать ВСУ бои за Боровую, а потом, пользуясь расширенным плацдармом, форсировать Оскол южнее Купянска.Если у нас будут два оперативных плацдарма севернее и южнее города, то тогда уже будем обсуждать попытки его взятия.Пока же наш северный плацдарм позволяет контролировать логистику ВСУ. И если другие варианты не сработают, мы можем попробовать штурмовать хотя бы восточную часть Купянска, которая находится на нашем берегу Оскола.Пока же в нынешней конфигурации мы Купянск взять не можем.- А Великий Бурлук нам нужен, чтобы разобраться с Волчанском и создать более ощутимую угрозу Харькову?- Да. К сожалению, в Волчанске мы попали в невыгодную конфигурацию из-за того, что город неудобно для нас расположен. Эти позиционные бои пожирают у нас много сил. Поэтому нам нужен удар с другого направления, чтобы вынудить противника отойти оттуда. К тому же, это нужно для более уверенного наступления на Купянск, потому что нам надо возвращать междуречье Оскола и Северского Донца.- Вы упомянули освобождение Тарасовки. Этот участок фронта (вереница сел вдоль реки Бычок) станет решающим для того, чтобы мы смогли разобраться и с Красноармейском, и с Константиновкой?- Да. Нам необходимо выйти на рубеж реки Бычок, а потом наступать севернее, чтобы поставить ВСУ вилку, когда противник будет вынужден разрываться между Красноармейском и Константиновкой.Хорошо, что Константиновка удобно расположена, чтобы мы могли взять ее под огневой контроль. Но для этого надо дочистить Часов Яр, а там еще много работы.Тем не менее, у нас есть все возможности взять Константиновку, не втягиваясь в кровопролитные городские бои.- А под Часов Яром так и продолжатся эти бесконечные бои за высоты и посадки?- Большинство высот мы уже контролируем, но там у нас большие трудности из-за нехватки сил. Наверное, судьба Часов Яра решится в ходе нашего наступления на север со стороны Дзержинска. Мы сейчас подходим к Дылеевке и постепенно будем срезать этот выступ. Возможно, это приведет к отступлению ВСУ из Часов Яра и Ступочек.- Ожидаете ли вы чего-то грандиозного на линии Орехов-Гуляйполе-Искра-Новопавловка (Запорожская область и южный Донбасс)?- На юге Донбасса в первую очередь надо взять то самое Шевченко, где находятся месторождения лития. Еще надо взять Комар на трассе "Донецк-Запорожье". После этого мы сможем продолжать наступление, обходя с севера крупный укрепрайон ВСУ в Темировке на стыке границ трех регионов (ДНР, Запорожская, Днепропетровская).Если этот укрепрайон падет, наша 35-я армия, которая долгое время выполняла исключительно оборонительные функции, сможет начать продвижение на Гуляйполе.Что касается Каменского и Орехова, то там наша 58-я армия уже активизировалась. В прошлом месяца мы взяли четыре села и постепенного готовимся к их штурму. Более того, наши дроны уже долетают до южных окраин Запорожья. Сами украинцы жаловались, что наш дрон на оптоволокне взорвал какую-то заправку. Это хорошо, потому что для снабжения Орехова у противника мало дорог.И если мы продвинемся хотя бы на 5 километров севернее, мы серьезно урежем логистику противника.- Уточню еще насчет "железа". Судя по вашим постам в телеграм-канале, вы иронизируете по поводу fpv-дронщиков и не любите самоходную артиллерию (вы отдаете предпочтение ствольной артиллерии). Почему?- FPV-дроны активно развиваются. Эта революционная технология показала себя только на СВО. Но нам нужны серьезные организационно-штатные усилия (наставления, уставы, методики обучения), чтобы более эффективно их использовать. Пока у нас это еще никем не контролируемая махновщина. Там слишком много анархии, а анархия в армии недопустима.Что касается артиллерии, то я ее в любом виде очень люблю. Она остается богом войны. Просто самоходные установки дороже и труднее в эксплуатации, зато безопаснее. Хотя понятно, что нам нужно всего и побольше.В этом отношении нам предстоит еще поработать.- Вы упомянули мораторий на удары по энергетике Украине. Ожидаете ли вы в ходе этой летней кампании каких-то медийно резонансных прилетов по этим объектам?- Я не знаю, в каком состоянии сейчас украинская энергетика. Насколько я понимаю, у нас давно действует внутреннее табу на удары по распределительным подстанциям, которые обеспечивают работу атомных электростанций. Если с какой-то из украинских АЭС что-то случится, нам будет не очень приятно. А без уничтожения распределительных подстанций мы не сможем устроить Украине тотальный блэкаут. Поэтому каких-то прогнозов по этому вопросу я давать не буду.О других аспектах переговоров и боевых действий - в интервью Сергея Полетаева: Если Трамп сейчас резко не бросит Украину, ее разгром станет для США вторым Афганистаном

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20250422/aleksey-samoylov-esli-rossiya-udarit-na-zaporozhe-vsu-pridetsya-ostavit-kherson-i-otkhodit-do-1062686151.html

украина

константиновка

купянск

сумы

орехов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, константиновка, купянск, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, переговоры, дроны, артиллерия, сумы, орехов