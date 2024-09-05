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Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины

Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру

Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины

В Раду 5 сентября внесли представление о назначении Андрея Сибиги главой министерства иностранных дел Украины. Он может занять место уволенного Дмитрия Кулебы

2024-09-05T13:32

2024-09-05T13:32

2024-09-05T13:32

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дмитрий кулеба

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владимир зеленский

ярослав железняк

рада

верховная рада

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"Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе.Проект постановления о назначении был подан Владимиром Зеленским.Ранее Верховная Рада приняла отставку Кулебы, "за" проголосовали 240 депутатов. Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что экс-министр может быть назначен послом в Брюсселе.Глава фракции Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия указывал, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий кулеба, брюссель, сша, владимир зеленский, ярослав железняк, рада, верховная рада