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Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины
Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины
В Раду 5 сентября внесли представление о назначении Андрея Сибиги главой министерства иностранных дел Украины. Он может занять место уволенного Дмитрия Кулебы
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:32
2024-09-05T13:32
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"Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе.Проект постановления о назначении был подан Владимиром Зеленским.Ранее Верховная Рада приняла отставку Кулебы, "за" проголосовали 240 депутатов. Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что экс-министр может быть назначен послом в Брюсселе.Глава фракции Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия указывал, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий кулеба, брюссель, сша, владимир зеленский, ярослав железняк, рада, верховная рада
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Брюссель, США, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Рада, Верховная Рада
Зеленский предложил кандидата на пост министра иностранных дел Украины
В Раду 5 сентября внесли представление о назначении Андрея Сибиги главой министерства иностранных дел Украины. Он может занять место уволенного Дмитрия Кулебы
"Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе.
Проект постановления о назначении был подан Владимиром Зеленским.
Ранее Верховная Рада приняла отставку Кулебы, "за" проголосовали 240 депутатов.
Кулеба занимал кресло министра иностранных дел с 4 марта 2020 года.
Накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Однако в среду парламент его не рассмотрел.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что экс-министр может быть назначен послом в Брюсселе.
Глава фракции Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия указывал, что Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики.