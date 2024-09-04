https://ukraina.ru/20240904/1057244096.html

Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок

Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок - 04.09.2024 Украина.ру

Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок

Информация, опубликованная журналистами агентства Bloomberg, о том, что после своей отставки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", носит оправдательный характер для тех массовых перестановок в кабмине, которыми ознаменовалось 4 сентября

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

2024-09-04T18:22

украина

дмитрий кулеба

мид

bloomberg

нато

сша

сво

кадровые перестановки

киев

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Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Дмитрий Юрьев. Ранее в этот же день СМИ опубликовали заявление об отставке Кулебы, который, освободившись от оков депутатства, проигнорировал заседание Рады. Позже парламент продлил полномочия главы МИД Украины, предположительно, на один день, якобы из-за страха перед нехваткой голосов. Тем не менее, западные журналисты вовсю осуждают крупнейшую перезагрузку в маховик которой попали еще шесть украинских министров. Так, агентство Bloomberg, напомнило, что Кулеба "был заметным собеседником с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими министрами иностранных дел НАТО". С этим будет связана и его дальнейшая работа по "укреплению отношений Украины с альянсом, куда страна так отчаянно стремится", указало СМИ, ссылаясь на анонимный источник. Напротив, больший интерес приставляет сам факт масштабных отставок. Глава МИД захватил всю информационную повестку дня, хотя одновременно с ним уволился целый ряд министров, ответственных за серьезные направления. Как подчеркивалось, в результате в правительстве остались два премьера и столько же министров, которые работают с самого начала формирования. Источники в Раде утверждают, что сегодняшним днем парад отставок не закончится. До этого также глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал масштабные перестановки в кабмине - правительство на уровне министров будет обновлено более чем на 50 процентов. Читайте подробнее о том, зачем Владимир Зеленский меняет правительство в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240904/1057230144.html

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Анастасия Градинарова

украина, дмитрий кулеба, мид, bloomberg, нато, сша, сво, кадровые перестановки, киев