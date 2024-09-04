Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Информация, опубликованная журналистами агентства Bloomberg, о том, что после своей отставки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", носит оправдательный характер для тех массовых перестановок в кабмине, которыми ознаменовалось 4 сентября
Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Дмитрий Юрьев.
Тем не менее, западные журналисты вовсю осуждают крупнейшую перезагрузку в маховик которой попали еще шесть украинских министров. Так, агентство Bloomberg, напомнило, что Кулеба "был заметным собеседником с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими министрами иностранных дел НАТО". С этим будет связана и его дальнейшая работа по "укреплению отношений Украины с альянсом, куда страна так отчаянно стремится", указало СМИ, ссылаясь на анонимный источник.
"Информация по Кулебе носит оправдательный характер, они хотят перезагрузить украинский управляющий контур по ключевым вопросам, связанным с иностранным делам и политике в направлении тех территорий, которые они намерены захватить. Об этом одновременно говорит и уход министра по евроинтеграции. Я не думаю, что будущая деятельность Кулебы представляет какой-то принципиальный интерес судя по тому, что будет происходить в ближайшее время", - сказал политолог.
Напротив, больший интерес приставляет сам факт масштабных отставок. Глава МИД захватил всю информационную повестку дня, хотя одновременно с ним уволился целый ряд министров, ответственных за серьезные направления.
Как подчеркивалось, в результате в правительстве остались два премьера и столько же министров, которые работают с самого начала формирования.
Источники в Раде утверждают, что сегодняшним днем парад отставок не закончится. До этого также глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал масштабные перестановки в кабмине - правительство на уровне министров будет обновлено более чем на 50 процентов.