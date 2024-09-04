Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок - 04.09.2024 Украина.ру
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Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок
Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок - 04.09.2024 Украина.ру
Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок
Информация, опубликованная журналистами агентства Bloomberg, о том, что после своей отставки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", носит оправдательный характер для тех массовых перестановок в кабмине, которыми ознаменовалось 4 сентября
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
украина
дмитрий кулеба
мид
bloomberg
нато
сша
сво
кадровые перестановки
киев
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Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Дмитрий Юрьев. Ранее в этот же день СМИ опубликовали заявление об отставке Кулебы, который, освободившись от оков депутатства, проигнорировал заседание Рады. Позже парламент продлил полномочия главы МИД Украины, предположительно, на один день, якобы из-за страха перед нехваткой голосов. Тем не менее, западные журналисты вовсю осуждают крупнейшую перезагрузку в маховик которой попали еще шесть украинских министров. Так, агентство Bloomberg, напомнило, что Кулеба "был заметным собеседником с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими министрами иностранных дел НАТО". С этим будет связана и его дальнейшая работа по "укреплению отношений Украины с альянсом, куда страна так отчаянно стремится", указало СМИ, ссылаясь на анонимный источник. Напротив, больший интерес приставляет сам факт масштабных отставок. Глава МИД захватил всю информационную повестку дня, хотя одновременно с ним уволился целый ряд министров, ответственных за серьезные направления. Как подчеркивалось, в результате в правительстве остались два премьера и столько же министров, которые работают с самого начала формирования. Источники в Раде утверждают, что сегодняшним днем парад отставок не закончится. До этого также глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал масштабные перестановки в кабмине - правительство на уровне министров будет обновлено более чем на 50 процентов. Читайте подробнее о том, зачем Владимир Зеленский меняет правительство в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240904/1057230144.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, дмитрий кулеба, мид, bloomberg, нато, сша, сво, кадровые перестановки, киев
Украина, Дмитрий Кулеба, МИД, bloomberg, НАТО, США, СВО, кадровые перестановки, Киев

Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок

18:22 04.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Анастасия Градинарова
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Информация, опубликованная журналистами агентства Bloomberg, о том, что после своей отставки глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО", носит оправдательный характер для тех массовых перестановок в кабмине, которыми ознаменовалось 4 сентября
Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Дмитрий Юрьев.
Ранее в этот же день СМИ опубликовали заявление об отставке Кулебы, который, освободившись от оков депутатства, проигнорировал заседание Рады. Позже парламент продлил полномочия главы МИД Украины, предположительно, на один день, якобы из-за страха перед нехваткой голосов.
Тем не менее, западные журналисты вовсю осуждают крупнейшую перезагрузку в маховик которой попали еще шесть украинских министров. Так, агентство Bloomberg, напомнило, что Кулеба "был заметным собеседником с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими министрами иностранных дел НАТО". С этим будет связана и его дальнейшая работа по "укреплению отношений Украины с альянсом, куда страна так отчаянно стремится", указало СМИ, ссылаясь на анонимный источник.

"Информация по Кулебе носит оправдательный характер, они хотят перезагрузить украинский управляющий контур по ключевым вопросам, связанным с иностранным делам и политике в направлении тех территорий, которые они намерены захватить. Об этом одновременно говорит и уход министра по евроинтеграции. Я не думаю, что будущая деятельность Кулебы представляет какой-то принципиальный интерес судя по тому, что будет происходить в ближайшее время", - сказал политолог.

Напротив, больший интерес приставляет сам факт масштабных отставок. Глава МИД захватил всю информационную повестку дня, хотя одновременно с ним уволился целый ряд министров, ответственных за серьезные направления.
Как подчеркивалось, в результате в правительстве остались два премьера и столько же министров, которые работают с самого начала формирования.
Источники в Раде утверждают, что сегодняшним днем парад отставок не закончится. До этого также глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия анонсировал масштабные перестановки в кабмине - правительство на уровне министров будет обновлено более чем на 50 процентов.
Читайте подробнее о том, зачем Владимир Зеленский меняет правительство в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2024
12:25
Хамил, вытирал ноги, надоел - политолог о причинах отставки КулебыВероятная причина отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы - требование Запада изменить политический имидж Киева. Такое мнение 4 сентября в беседе с журналистами "Известий" высказал политолог Дмитрий Солонников
 
УкраинаДмитрий КулебаМИДbloombergНАТОСШАСВОкадровые перестановкиКиев
 
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