https://ukraina.ru/20240901/1057134925.html

Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает

Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает - 01.09.2024 Украина.ру

Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает

Дональд Трамп заявил, что мы находимся на грани мировой войны, и это недопустимо. Что нового может предложить он в новых реалиях СВО – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер

2024-09-01T09:10

2024-09-01T09:10

2024-09-01T09:10

новости

сша

украина

израиль

дональд трамп

грег вайнер

камала харрис

палестино-израильский конфликт

президентские выборы

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_1f028c169e231d63580f1009843cb650.jpg

"Во-первых, заявления Трампа, что начнется третья мировая война, если его не выберут, звучат как анекдот. Это раздражает американский народ, который устал от Трамп и его экстравагантных речей. Американцы считают, что страна была, есть и будет вне зависимости от Трампа, - сказал эксперт. - Кроме того, Трамп применяет ту же методику, что и в 2016 году. Пока что она не работает".Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоуВайнер заострил внимание на организованном противодействии Трампу, чего не наблюдалось в 2016 году. В частности, прокурор Джек Смит предъявил экс-президенту четыре новые обвинения по делу о штурме Конгресса."Во-вторых, Трамп обещал, что до 5 ноября, до выборов, освободит журналиста Гершковича из российской тюрьмы. Но в итоге последнего "вытащила" администрация Харрис. Получается, она может и перемирие, и приостановку военных действий на Украине осуществить", - отметил Вайнер.По его информации "есть много площадок, на которых идут неофициальные переговоры по Украине". Демпартия может опередить Трампа и тем самым выбить "один из мощнейших козырей, которые он обещает налево и направо: я Трамп, I can do it [я, Трамп, сделаю это]".Трамп пока проигрывает, хотя борется за голоса американских евангелистов и протестантов численностью 150 миллионов человек. По мнению эксперта, "это фундаментальная поддержка Израиля в Америке". Однако Харрис выступила абсолютно с такой же поддержкой и заявила о своей произраильской ориентации."В США из 338 миллионов населения женщины составляют 169 миллионов. Женщина-президент — это American woman dream [мечта американских леди]. Хиллари Клинтон не удалось получить высший пост США, но, возможно, это сможет сделать Камала Харрис. Последняя не только дама, но и наполовину черная — индианка. То есть за нее, образно говоря, играют два нацменьшинства, - констатировал американист.Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США читайте в публикации Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"

сша

украина

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, израиль, дональд трамп, грег вайнер, камала харрис, палестино-израильский конфликт, президентские выборы, президент сша