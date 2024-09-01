Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает - 01.09.2024 Украина.ру
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Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает
Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает - 01.09.2024 Украина.ру
Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает
Дональд Трамп заявил, что мы находимся на грани мировой войны, и это недопустимо. Что нового может предложить он в новых реалиях СВО – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
2024-09-01T09:10
2024-09-01T09:10
новости
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дональд трамп
грег вайнер
камала харрис
палестино-израильский конфликт
президентские выборы
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"Во-первых, заявления Трампа, что начнется третья мировая война, если его не выберут, звучат как анекдот. Это раздражает американский народ, который устал от Трамп и его экстравагантных речей. Американцы считают, что страна была, есть и будет вне зависимости от Трампа, - сказал эксперт. - Кроме того, Трамп применяет ту же методику, что и в 2016 году. Пока что она не работает".Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоуВайнер заострил внимание на организованном противодействии Трампу, чего не наблюдалось в 2016 году. В частности, прокурор Джек Смит предъявил экс-президенту четыре новые обвинения по делу о штурме Конгресса."Во-вторых, Трамп обещал, что до 5 ноября, до выборов, освободит журналиста Гершковича из российской тюрьмы. Но в итоге последнего "вытащила" администрация Харрис. Получается, она может и перемирие, и приостановку военных действий на Украине осуществить", - отметил Вайнер.По его информации "есть много площадок, на которых идут неофициальные переговоры по Украине". Демпартия может опередить Трампа и тем самым выбить "один из мощнейших козырей, которые он обещает налево и направо: я Трамп, I can do it [я, Трамп, сделаю это]".Трамп пока проигрывает, хотя борется за голоса американских евангелистов и протестантов численностью 150 миллионов человек. По мнению эксперта, "это фундаментальная поддержка Израиля в Америке". Однако Харрис выступила абсолютно с такой же поддержкой и заявила о своей произраильской ориентации."В США из 338 миллионов населения женщины составляют 169 миллионов. Женщина-президент — это American woman dream [мечта американских леди]. Хиллари Клинтон не удалось получить высший пост США, но, возможно, это сможет сделать Камала Харрис. Последняя не только дама, но и наполовину черная — индианка. То есть за нее, образно говоря, играют два нацменьшинства, - констатировал американист.Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.руТакже о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США читайте в публикации Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
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новости, сша, украина, израиль, дональд трамп, грег вайнер, камала харрис, палестино-израильский конфликт, президентские выборы, президент сша
Новости, США, Украина, Израиль, Дональд Трамп, Грег Вайнер, Камала Харрис, Палестино-израильский конфликт, президентские выборы, президент США

Американист рассказал, что в заявлениях Трампа выглядит анекдотично и раздражает

09:10 01.09.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Дональд Трамп заявил, что мы находимся на грани мировой войны, и это недопустимо. Что нового может предложить он в новых реалиях СВО – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Грег Вайнер
"Во-первых, заявления Трампа, что начнется третья мировая война, если его не выберут, звучат как анекдот. Это раздражает американский народ, который устал от Трамп и его экстравагантных речей. Американцы считают, что страна была, есть и будет вне зависимости от Трампа, - сказал эксперт. - Кроме того, Трамп применяет ту же методику, что и в 2016 году. Пока что она не работает".
Грег Вайнер: кто он Российский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
Вайнер заострил внимание на организованном противодействии Трампу, чего не наблюдалось в 2016 году. В частности, прокурор Джек Смит предъявил экс-президенту четыре новые обвинения по делу о штурме Конгресса.
"Во-вторых, Трамп обещал, что до 5 ноября, до выборов, освободит журналиста Гершковича из российской тюрьмы. Но в итоге последнего "вытащила" администрация Харрис. Получается, она может и перемирие, и приостановку военных действий на Украине осуществить", - отметил Вайнер.
По его информации "есть много площадок, на которых идут неофициальные переговоры по Украине". Демпартия может опередить Трампа и тем самым выбить "один из мощнейших козырей, которые он обещает налево и направо: я Трамп, I can do it [я, Трамп, сделаю это]".
Трамп пока проигрывает, хотя борется за голоса американских евангелистов и протестантов численностью 150 миллионов человек. По мнению эксперта, "это фундаментальная поддержка Израиля в Америке". Однако Харрис выступила абсолютно с такой же поддержкой и заявила о своей произраильской ориентации.
"В США из 338 миллионов населения женщины составляют 169 миллионов. Женщина-президент — это American woman dream [мечта американских леди]. Хиллари Клинтон не удалось получить высший пост США, но, возможно, это сможет сделать Камала Харрис. Последняя не только дама, но и наполовину черная — индианка. То есть за нее, образно говоря, играют два нацменьшинства, - констатировал американист.
Полный текст интервьюТрамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России читайте на сайте Украина.ру
Также о том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США читайте в публикации Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
 
НовостиСШАУкраинаИзраильДональд ТрампГрег ВайнерКамала ХаррисПалестино-израильский конфликтпрезидентские выборыпрезидент США
 
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