Главное за ночь 22 марта - 22.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 22 марта
Главное за ночь 22 марта - 22.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 22 марта
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над... Украина.ру, 22.03.2025
2025-03-22T09:12
2025-03-22T09:13
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями, семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над Азовским морем.Четверо сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР, сообщили в ведомстве.В Одессе из-за обстрела поврежден выпускавший системы связи для СБУ завод. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.Киев нарастил удары по ЛНР из-за своих поражений в Курской области. Несмотря на серьезное давление противника на рубежах республики, никаких успехов у ВСУ нет, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Марочко также подтвердил, что ВС РФ начали бои за освобождение Красного Первого Харьковской области.С начала 2025-го USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов, при этом есть и другие западные фонды, спонсирующие протесты в стране, в частности из Германии, заявил вице-премьер Александр Вулин.Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.Подробнее о взаимодействии лидеров - в материале Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня на сайте Украина.ру.
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новости, воронежская область, россия, черное море, дональд трамп, владимир путин, андрей марочко, мчс, сбу, вооруженные силы украины
Новости, Воронежская область, Россия, Черное море, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Марочко, МЧС, СБУ, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 22 марта

09:12 22.03.2025 (обновлено: 09:13 22.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями, семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над Азовским морем.
Четверо сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР, сообщили в ведомстве.
В Одессе из-за обстрела поврежден выпускавший системы связи для СБУ завод. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.
Киев нарастил удары по ЛНР из-за своих поражений в Курской области. Несмотря на серьезное давление противника на рубежах республики, никаких успехов у ВСУ нет, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко также подтвердил, что ВС РФ начали бои за освобождение Красного Первого Харьковской области.
С начала 2025-го USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов, при этом есть и другие западные фонды, спонсирующие протесты в стране, в частности из Германии, заявил вице-премьер Александр Вулин.
Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Подробнее о взаимодействии лидеров - в материале Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня на сайте Украина.ру.
 
НовостиВоронежская областьРоссияЧерное мореДональд ТрампВладимир ПутинАндрей МарочкоМЧССБУВооруженные силы Украины
 
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