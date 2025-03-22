https://ukraina.ru/20250322/1061968996.html

Главное за ночь 22 марта

Главное за ночь 22 марта - 22.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 22 марта

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над... Украина.ру, 22.03.2025

2025-03-22T09:12

2025-03-22T09:12

2025-03-22T09:13

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 47 украинских БПЛА: 12 над Воронежской областью, 11 над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Волгоградской, три над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями, семь БПЛА сбито над акваторией Черного моря и один – над Азовским морем.Четверо сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР, сообщили в ведомстве.В Одессе из-за обстрела поврежден выпускавший системы связи для СБУ завод. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.Киев нарастил удары по ЛНР из-за своих поражений в Курской области. Несмотря на серьезное давление противника на рубежах республики, никаких успехов у ВСУ нет, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Марочко также подтвердил, что ВС РФ начали бои за освобождение Красного Первого Харьковской области.С начала 2025-го USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов, при этом есть и другие западные фонды, спонсирующие протесты в стране, в частности из Германии, заявил вице-премьер Александр Вулин.Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.Подробнее о взаимодействии лидеров - в материале Путин или Трамп: кто кого дожимает? Акопов о значении 30-дневного прекращении огня на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, воронежская область, россия, черное море, дональд трамп, владимир путин, андрей марочко, мчс, сбу, вооруженные силы украины